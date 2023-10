Hudebník Jiří Holoubek žije v domě u Říčan. Netušil, jak se na něm nadře

Oblast, ve které se dům nachází, je Jiřího rodným krajem, neboť se narodil o jednu vesnici dál, než je jeho současné bydliště. K návratu na „místo činu“ ho přimělo rozhodnutí, že s manželkou chtějí z Prahy někam do klidu.

Konkrétní představu o místě ani stylu nemovitosti tenkrát neměli. „S manželkou jsme objeli hezkou řádku domů, byli jsme se podívat například na Slapech a v okolí Berouna, a pak jsme se náhodou dozvěděli, že je na prodej tento dům, který nám učaroval hned na první pohled,“ svěřil se moderátor s tím, že v první chvíli netušil, kolik ho na vysněné nemovitosti čeká práce.

Velkou výhodou ale bylo, že dům stál nedaleko bydliště rodičů Jiřího, jelikož jeho tatínek mu se spoustou věcí pomohl. Jen do zaměstnání v Českém rozhlasu na pražských Vinohradech musí Jiří od svého přestěhování vyjíždět aspoň s hodinovou rezervou.

„V rozhlase kroutím už jedenáctý rok a prošel jsem si ranním, dopoledním i odpoledním vysíláním a víkendy. Teď už pátým rokem vysíláme s kolegyní Šárkou Volemanovou dopolední pořad Dva na Dvojce a doufám, že nám to ještě pár let vydrží,“ řekl Jiří, jehož práce v rozhlasu moc baví. Stojí také za zmínku, že je i čestným ambasadorem svazkové školy LOŠBATES, jejíž výstavba se chystá v jeho rodných Louňovicích. Novou školu tato oblast již dlouhou dobu nutně potřebuje.

Jelikož nemovitost už něco pamatovala, bylo nezbytné udělat novou střechu, podlahy a fasádu. Kuchyň a obývací pokoj, které jsou dnes spojené, byly původně dvě samostatné místnosti, které se noví majitelé rozhodli propojit, aby se prostor zvětšil a byl otevřenější.

„Když jsme začali bourat stěnu, která byla v místě, kde dnes stojí krbová kamna, zjistili jsme, že je potřeba pokračovat až ke krovu střechy,“ prozradil hudebník více o komplikacích, na které během rekonstrukce narazil.

„Dílčích změn byla samozřejmě celá řada, včetně kompletní rekonstrukce koupelny a toalety,“ dodal Holoubek, který dům v současné době obývá s manželkou, synem, dvěma psy a kočkou.

Ohledně rekonstrukcí má smělé plány i do budoucna, s manželkou Zuzanou si totiž chtějí k padesátinám nadělit pořádný dar. „Řekli jsme si, že k padesátinám, jelikož jsme s manželkou narození ve stejném roce, si nadělíme novou kuchyň. Její definitivní podobu nechám samozřejmě na manželce,“ prozradil Jiří.

Převládá dřevo

Dům manželé zařizovali s tím, že si přáli, aby byl v rustikálním stylu, což už dnes tolik neplatí, a nebrání se tak pustit do svého domova i jiné styly. V kuchyni spojené s obývákem díky tomu najdeme dřevěnou podlahu, stěnu obloženou dřevem, masivní stůl se židlemi a spoustu obrazů.

„Obrazy jsme posbírali a nakoupili různě, jenom jeden obrázek s břízkami podědila manželka po předcích. Také v domě na různých místech můžete narazit na několik děl mého mladšího bratra Štěpána,“ vypráví Jiří.

Výrazným prvkem místnosti jsou také staré pendlové (kyvadlové) hodiny od kamaráda vetešníka. „Hodiny aktuálně nejdou, ačkoli to není příliš složitý hodinový mechanismus, a já mám dokonce jiného kamaráda, který by je zvládl opravit, nejsem si ale jistý, zda opravu skutečně realizovat, jelikož vím, jak to vypadá, když takovéto hodiny bijí,“ zavtipkoval moderátor, který chce, aby bylo doma zejména během noci ticho.

Bonsaje jsou velká láska

Ve volném čase se Jiří Holoubek věnuje pěstování bonsají, které jsou především na zahradě, ale v zimních měsících můžeme některé z nich vidět v pokoji pro hosty v prvním patře. „Je to činnost, která mě úplně uchvátila, strašně mě to baví a doufám, že se jejich množství ještě rozšíří, i když je pravda, že bonsaje vyžadují každodenní péči, proto jich mohu mít jen tolik, abych je zvládl všechny obhospodařit,“ pochlubil se moderátor se svou rozrůstající se sbírkou.

A protože je Jiří Holoubek také členem kapely Spirituál kvartet, která navazuje na tvorbu skupiny Spirituál kvintet, jejímž členem byl sedmnáct let, potřebuje i prostor, kde může nerušeně hrát a vymýšlet nové písničky.

„Jelikož nic nemůže ustrnout a všechno se musí vyvíjet, pracujeme i na vlastním repertoáru, který hrajeme spolu s původními písněmi Spirituál kvintetu. Moc mě těší, že máme skvělé reakce publika, že se za námi vrací mnoho posluchačů, kteří dříve chodili na Kvintet. Často vyrazí hlavně ze zvědavosti, ale odcházejí s úsměvem na rtech a ubezpečují nás, že rozhodnutí navázat na naše věhlasné předchůdce bylo správné,“ pochlubil se Jiří, který se nepovažuje vyloženě za hudebního skladatele a nápady na nové písničky často nosí v hlavě i několik let.

Hudebních nástrojů má rodina přibližně deset, ačkoli tvrdí, že je nikdy přesně nepočítali. „Aktivně hraji na pět až šest hudebních nástrojů, ale rozhodně nejsem jejich sběratelem. Syn hraje už několik let na bicí, což je jeho velký koníček,“ dodal na závěr Jiří Holoubek.