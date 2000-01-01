V údolí zelených kopců nedaleko hradu Pernštejn vznikl dům, který spojuje moderní bydlení s krásou okolní přírody. Autorem je architekt Ivo Stejskal z brněnského studia AOSI.
Autor: Alex Shoots Buildings, alex@alexshootsbuildings.com
Po padesáti letech života ve městě se obyvatelé domu rozhodli pro radikální změnu – přestěhovat se na venkov za přírodou.
Toužili po domově, který bude součástí zahrady a vytvoří oázu, kde se obyvatelé, lidé i zvířata, mohou setkávat, pracovat a společně žít.
Jejich touha spojit moderní bydlení s klidem a krásou venkovského prostředí byla motivem pro vznik tohoto atriového domu.
Koncept a tvar domu je utvářen zelenými atrii a boxy zázemí, které vytvářejí plynulý prostor interiéru.
Každý box má svůj vlastní materiál, přidávající jedinečný charakter každému koutu domu.
Podoba atrií hraje klíčovou roli v tomto návrhu.
Jejich posunutí ze středu domu na jeho obvod dovoluje vpustit do domu ještě víc světla a přesto zachovat intimitu řešení.
Atria slouží jako zelený filtr, propojující exteriér s interiérem a přinášející do domova svěží atmosféru přírody.
Zelená atria na hraně domu vytvářejí plynulý přechod mezi exteriérem a interiérem, čímž propojují každodenní život s okolní zelení.
Tato zelená oáza je hlavním motivem domu, který nabízí obyvatelům klidné a zároveň inspirativní prostředí.
Zvláštní pozornost byla věnována umístění oken.
Všechna okna jsou směřována do zelených atrií.
Tato orientace nejenže poskytuje maximální soukromí, ale také umožňuje výhledy do krajiny mimo okolní zástavbu.
Atria jsou umístěna na každou stranu domu, přerušují plynulou stěnu a zachovávají tak jednotný charakter objektu ve všech úhlech pohledu.
Atriový dům v údolí představuje propojení moderního bydlení s přírodou, přinášející harmonii do každodenního života.
Zastavěná plocha domu nabízí 172 metrů čtverečních.
Stavba byla dokončená v roce 2023.
Hlavním cílem návrhu rodinného domu bylo přiblížit obyvatele domu k přírodě. A to se také skvěle podařilo.
Ateliér AOSI založil v roce 2021 architekt Ivo Stejskal. Během dvou let se studio zúčastnilo několika veřejných soutěží, z nichž většina návrhů získala ocenění.
Studio se zaměřuje se na koncepční tvorbu zejména ve veřejném sektoru. V současnosti pracuje AOSI na projektech z vyhraných soutěží ale i pro soukromé investory.
Plán rodinného domu s atrii
Autor: AOSI
Plán rodinného domu s atrii
Plán rodinného domu s atrii
Plán rodinného domu s atrii
Plán rodinného domu s atrii
Plán rodinného domu s atrii
Plán rodinného domu s atrii
Pohled na lokalitu
