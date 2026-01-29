|
Spí v obýváku, ale neměnila by. Jak se bydlí v Polsku u českých hranic
Monika se synem bydlí v bytě 2+kk v Polsku poblíž českých hranic. Přestože je byt malý a Monika musí spát v obývacím pokoji, neměnila by. Bydlení si vyladila do posledního detailu a pochvaluje si...
Na dům v Brně finančně nedosáhl, tak si svépomocí postavil dřevostavbu
Veverská Bítýška je malebná obec s výborným spojením do Brna, co by kamenem dohodil od brněnské přehrady. Na návštěvu můžete přijet i parníkem. Právě v této obci si mladý pár postavil...
Milovník kávy a sportu si v Praze pořídil luxusní byt i s ložnicemi pro hosty
Zahraniční klient a majitel bytu s plochou 170 m2 v novostavbě v Praze požadoval vytvoření komfortního zázemí. Očekával dodání interiéru na klíč. Vášnivý barista a sportovec vložil svou důvěru v...
Snili o přírodě. Atriový dům si postavili v krásném údolí u hradu Pernštejn
V údolí zelených kopců nedaleko hradu Pernštejn vznikl dům, který spojuje moderní bydlení s krásou okolní přírody. Autorem je architekt Ivo Stejskal z brněnského studia AOSI.
Sestra Alice Bendové si splnila sen. Bydlí v Břežanech a chystá velké změny
Jméno Andrea Burešová Lišková mají milovníci dortů spojené se značkou Cukrařinka a čtenáři společenských rubrik vědí, že je to sestra herečky Alice Bendové. Andree se splnil sen – bydlet na klidném...
Sci-fi domek připomíná konzervu, slouží i jako přístřešek pro auto
Rodina se dvěma malými dětmi toužila po bydlení, které by jim časem vyhovovalo i na stáří. Jejich představu přetavilo do reality torontské studio Weiss Architecture + Urbanism. Výsledkem je druhý dům...
Dům si zařídili v retro stylu, jeho cena několikanásobně stoupla
Obliba retra je stále hodně vysoká. To dokazuje i mladý pár, který proměnil svůj dům v dokonale věrnou vzpomínku na 60. léta. Jeho cena na realitním trhu tak výrazně stoupla, to majitelé ani...
Drobné opravy v nájemním bytě nás ničí. Kdy platí nájemník a kdy majitel?
Deset let bydlíme v nájemním bytě v novostavbě. Byli jsme úplně první nájemníci, a tak bylo veškeré vybavení nové. Ve smlouvě máme uvedeno, že máme hradit drobné opravy do 5 tisíc na jeden výrobek....
Barevný masakr. Dům slavného hudebníka Franka Zappy hraje všemi barvami
Dům pro hosty v Los Angeles, který byl v sedmdesátých letech součástí rezidence legendárního amerického hudebníka Franka Zappy, prošel pozoruhodnou barevnou proměnou.
Nekupuj ty nesmysly, huboval ji manžel. Teď žena vyhrála sídlo za 125 milionů
Britka Nicola Dickinsonová roky poslouchala manželovy vtipy o tom, že v soutěžích nikdy nic nevyhraje. Její muž Martyn ji prosil, ať už konečně přestane utrácet za losy. Nicola ho neposlechla – a...
Bydlet i chodit je zde těžké. Netradiční dům se geniálně vznesl nad pozemek
Okolí brazilského městečka Nova Lima je hornaté, s vrcholky ztrácejícími se v mlžném oparu deštných lesů. V tak členitém terénu je nesnadné se jen běžně pohybovat, natož bydlet. Ovšem ve studiu Tetro...
Prodej komerčního pozemku 2559 m2 Konecchlumí - Kamenice
Konecchlumí - Kamenice, okres Jičín
2 500 000 Kč
Vychytralý soused netopí a my máme z bytu lednici. Hrozí mu nějaký postih?
Bydlím v paneláku a mám problém se sousedem pod námi. V zimě vůbec netopí – prý kvůli úsporám. Jenže jeho byt je jako lednička a chlad se šíří i k nám. V obýváku máme zimu, i když topíme naplno,...
Soukromé wellness mají větší než jiní rodinný dům. Nechybí ani obří bazén
Prostorná zahrada s jezírkem umožnila sportovně založené rodině s dvěma chlapci vytvořit soukromé relaxační zázemí o výměře 138 m2 s přilehlým bazénem 56 m2. Zároveň se tak opticky uzavřel prostor...