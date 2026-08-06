Hrad Kokořín vznikl ve 14. století z iniciativy Hynka Berky z Dubé, jednoho z nejvýznamnějších šlechticů své doby. Vyrostl na úzkém pískovcovém ostrohu, který poskytoval přirozenou ochranu a zároveň umožňoval kontrolu nad údolím.
V prvních desetiletích sloužil jako správní centrum panství, místo, odkud se řídily hospodářské aktivity, vybíraly dávky a organizovala obrana. Berkové patřili k politicky vlivným rodům, a tak hrad představoval nejen sídlo, ale i symbol moci.
Po jejich vymření se majitelé střídali, ale žádný už nedokázal vrátit Kokořínu jeho původní význam. Stavba postupně chátrala a z pevnosti se stávala spíše kulisa než skutečné sídlo.
Dominanta na skále
Kokořín stojí na mimořádně úzké pískovcové skále, která určovala jeho podobu i funkci. Architekti museli pracovat s minimem prostoru, a proto má hrad neobvyklý, téměř věžovitý půdorys, který se přizpůsobuje tvaru skály.
Přístup byl vždy obtížný – prudké stoupání a úzké cesty zvyšovaly bezpečnost, ale zároveň komplikovaly zásobování i každodenní provoz. Ve spodních částech se dochovaly skalní místnosti, které naznačují, že zde už ve 13. století mohla stát menší tvrz. Prostory sloužily jako sklady, úkryty i technické zázemí a tvoří fascinující kontrast k pozdější gotické nadstavbě.
Zkáza i prokletí
Rok 1427 znamenal pro Kokořín zásadní zlom. Husitská vojska, která tehdy ovládala velkou část země, hrad dobyla, protože jeho majitel Aleš Škopek z Dubé patřil ke katolické straně. Útok byl tvrdý a zanechal na stavbě rozsáhlé škody.
Opravy se nikdy neprovedly v plném rozsahu, a tak se hrad začal postupně měnit v polozříceninu. Tato epizoda zásadně ovlivnila jeho další osud – z pevnosti, která měla být oporou rodu, se stalo místo, které už nikdy nezískalo původní sílu ani strategický význam.
V 17. století zasáhl do dějin hradu císař Ferdinand III., který jej zařadil mezi objekty, jež nesmějí být opravovány. Obával se, že by mohly sloužit jako opěrné body případných vzpour či povstání. Tento zákaz prakticky zpečetil osud Kokořína na několik dalších generací.
Bez údržby se stavba rychle měnila v romantickou ruinu, kterou postupně pohlcovala okolní příroda. Z kdysi významného sídla se stal tichý svědek dějin, jehož rozpadající se zdi přitahovaly spíše poutníky a dobrodruhy než šlechtu.
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Ráj romantiků a umělců
Právě tato zchátralost však dala vzniknout nové éře. V 18. a 19. století se Kokořín stal oblíbeným cílem romantiků, malířů a básníků, kteří hledali inspiraci v divoké krajině a melancholické atmosféře ruin. Okolní pískovcové věže, hluboké rokle a tiché lesy vytvářely prostředí, které působilo téměř nadpřirozeně.
Krajina okouzlila i Karla Hynka Máchu, který zde podnikal své toulky a zanechal po sobě nejen literární odkaz, ale i konkrétní místa spojená s jeho jménem – například Máchovu skálu, odkud pozoroval krajinu a hledal inspiraci pro své verše.
Mecenáši umění jako spása
Zlom nastal roku 1894, kdy Kokořín koupil Václav Špaček ze Starburgu. Původně šlo o romantickou ruinu, ale jeho syn Jan Špaček se rozhodl pro ambiciózní projekt – kompletní rekonstrukci. Mezi lety 1911–1918 nechal hrad obnovit v novogotickém duchu, přičemž respektoval dochované části a doplnil je stylovými prvky.
Rekonstrukce byla na svou dobu mimořádně moderní a patřila k prvním tak rozsáhlým záchranám středověké památky v českých zemích. Špačkovi tak zachránili Kokořín před definitivním zánikem a vtiskli mu podobu, kterou známe dnes.
Rod Špačků byl známý svou podporou umění a kultury. Na Kokoříně uchovávali řadu cenných děl, mezi nimi i obrazy Václava Brožíka, jednoho z nejvýznamnějších českých malířů 19. století. Patřilo sem i slavné plátno Mistr Jan Hus před Kostnickým koncilem, které dodnes patří k ikonám českého výtvarného umění. Hrad tak na čas fungoval nejen jako rodové sídlo, ale i jako soukromá galerie, kde se setkávala historie s uměleckou tvorbou.
Nový život po roce 2006
Po zestátnění v 50. letech přešel Kokořín do správy státu, který jej udržoval, ale nedokázal mu vrátit osobní atmosféru rodového sídla. To se změnilo až v roce 2006, kdy byl hrad navrácen potomkům rodu Špačků.
Ti pokračují v jeho údržbě, otevírají jej veřejnosti a dbají na to, aby si Kokořín zachoval svou autenticitu. Díky tomu působí hrad dodnes jako živé místo s příběhem, nikoli jako anonymní památka.
Pískovcové skály v okolí
Kokořín obklopuje jedna z nejmalebnějších krajin v Čechách. Pískovcové věže, rokle a převisy vytvářejí přírodní labyrint, který fascinuje turisty už od 19. století. Skalní útvary připomínají hlavy, věže či zvířata a mění se s každým úhlem pohledu.
Oblast je ideální pro pěší výlety, fotografování i objevování méně známých zákoutí. Kokořínsko je navíc chráněnou krajinnou oblastí, takže si uchovává svou divokost a tichou atmosféru, která k hradu neodmyslitelně patří.
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