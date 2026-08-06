Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Hrad Kokořín před zánikem zachránili Špačkovi. Dnes mu opět vracejí duši

Hrad Kokořín vznikl ve 14. století z iniciativy Hynka Berky z&#8239;Dubé,...

Hrad Kokořín vznikl ve 14. století z iniciativy Hynka Berky z Dubé, jednoho z nejvýznamnějších šlechticů své doby. | foto: Ceska ilustracni fotografie / ProfimediaProfimedia.cz

Vyrostl na úzkém pískovcovém ostrohu, který poskytoval přirozenou ochranu a...
Kokořín stojí na mimořádně úzké pískovcové skále, která určovala jeho podobu i...
Vyrostl na úzkém pískovcovém ostrohu, který poskytoval přirozenou ochranu a...
Roku 1894 Kokořín koupil Václav Špaček ze Starburgu.
18 fotografií
Kokořín přežil staletí i vlastní zkázu. Středověká pevnost je ukrytá mezi pískovcovými věžemi, obklopená tichými roklemi a lesy. Kokořín je místo, které vypadá jako vystřižené z romantické ilustrace – a přesto má překvapivě moderní příběh.

Hrad Kokořín vznikl ve 14. století z iniciativy Hynka Berky z Dubé, jednoho z nejvýznamnějších šlechticů své doby. Vyrostl na úzkém pískovcovém ostrohu, který poskytoval přirozenou ochranu a zároveň umožňoval kontrolu nad údolím.

V prvních desetiletích sloužil jako správní centrum panství, místo, odkud se řídily hospodářské aktivity, vybíraly dávky a organizovala obrana. Berkové patřili k politicky vlivným rodům, a tak hrad představoval nejen sídlo, ale i symbol moci.

Po jejich vymření se majitelé střídali, ale žádný už nedokázal vrátit Kokořínu jeho původní význam. Stavba postupně chátrala a z pevnosti se stávala spíše kulisa než skutečné sídlo.

Dominanta na skále

Kokořín stojí na mimořádně úzké pískovcové skále, která určovala jeho podobu i funkci. Architekti museli pracovat s minimem prostoru, a proto má hrad neobvyklý, téměř věžovitý půdorys, který se přizpůsobuje tvaru skály.

Přístup byl vždy obtížný – prudké stoupání a úzké cesty zvyšovaly bezpečnost, ale zároveň komplikovaly zásobování i každodenní provoz. Ve spodních částech se dochovaly skalní místnosti, které naznačují, že zde už ve 13. století mohla stát menší tvrz. Prostory sloužily jako sklady, úkryty i technické zázemí a tvoří fascinující kontrast k pozdější gotické nadstavbě.

Hrad Kokořín vznikl ve 14. století z iniciativy Hynka Berky z Dubé, jednoho z nejvýznamnějších šlechticů své doby.
Vyrostl na úzkém pískovcovém ostrohu, který poskytoval přirozenou ochranu a zároveň umožňoval kontrolu nad údolím.
Kokořín stojí na mimořádně úzké pískovcové skále, která určovala jeho podobu i funkci.
Vyrostl na úzkém pískovcovém ostrohu, který poskytoval přirozenou ochranu a zároveň umožňoval kontrolu nad údolím.
Roku 1894 Kokořín koupil Václav Špaček ze Starburgu.
18 fotografií

Zkáza i prokletí

Rok 1427 znamenal pro Kokořín zásadní zlom. Husitská vojska, která tehdy ovládala velkou část země, hrad dobyla, protože jeho majitel Aleš Škopek z Dubé patřil ke katolické straně. Útok byl tvrdý a zanechal na stavbě rozsáhlé škody.

Opravy se nikdy neprovedly v plném rozsahu, a tak se hrad začal postupně měnit v polozříceninu. Tato epizoda zásadně ovlivnila jeho další osud – z pevnosti, která měla být oporou rodu, se stalo místo, které už nikdy nezískalo původní sílu ani strategický význam.

V 17. století zasáhl do dějin hradu císař Ferdinand III., který jej zařadil mezi objekty, jež nesmějí být opravovány. Obával se, že by mohly sloužit jako opěrné body případných vzpour či povstání. Tento zákaz prakticky zpečetil osud Kokořína na několik dalších generací.

Bez údržby se stavba rychle měnila v romantickou ruinu, kterou postupně pohlcovala okolní příroda. Z kdysi významného sídla se stal tichý svědek dějin, jehož rozpadající se zdi přitahovaly spíše poutníky a dobrodruhy než šlechtu.

Zpěvák s modrou krví opravuje s rodinou zámek Domoušice. Má s ním velké plány

Ráj romantiků a umělců

Právě tato zchátralost však dala vzniknout nové éře. V 18. a 19. století se Kokořín stal oblíbeným cílem romantiků, malířů a básníků, kteří hledali inspiraci v divoké krajině a melancholické atmosféře ruin. Okolní pískovcové věže, hluboké rokle a tiché lesy vytvářely prostředí, které působilo téměř nadpřirozeně.

Krajina okouzlila i Karla Hynka Máchu, který zde podnikal své toulky a zanechal po sobě nejen literární odkaz, ale i konkrétní místa spojená s jeho jménem – například Máchovu skálu, odkud pozoroval krajinu a hledal inspiraci pro své verše.

Mecenáši umění jako spása

Zlom nastal roku 1894, kdy Kokořín koupil Václav Špaček ze Starburgu. Původně šlo o romantickou ruinu, ale jeho syn Jan Špaček se rozhodl pro ambiciózní projekt – kompletní rekonstrukci. Mezi lety 1911–1918 nechal hrad obnovit v novogotickém duchu, přičemž respektoval dochované části a doplnil je stylovými prvky.

Rekonstrukce byla na svou dobu mimořádně moderní a patřila k prvním tak rozsáhlým záchranám středověké památky v českých zemích. Špačkovi tak zachránili Kokořín před definitivním zánikem a vtiskli mu podobu, kterou známe dnes.

Hrad Kokořín vznikl ve 14. století z iniciativy Hynka Berky z Dubé, jednoho z nejvýznamnějších šlechticů své doby.
Vyrostl na úzkém pískovcovém ostrohu, který poskytoval přirozenou ochranu a zároveň umožňoval kontrolu nad údolím.
Kokořín stojí na mimořádně úzké pískovcové skále, která určovala jeho podobu i funkci.
Vyrostl na úzkém pískovcovém ostrohu, který poskytoval přirozenou ochranu a zároveň umožňoval kontrolu nad údolím.
18 fotografií

Rod Špačků byl známý svou podporou umění a kultury. Na Kokoříně uchovávali řadu cenných děl, mezi nimi i obrazy Václava Brožíka, jednoho z nejvýznamnějších českých malířů 19. století. Patřilo sem i slavné plátno Mistr Jan Hus před Kostnickým koncilem, které dodnes patří k ikonám českého výtvarného umění. Hrad tak na čas fungoval nejen jako rodové sídlo, ale i jako soukromá galerie, kde se setkávala historie s uměleckou tvorbou.

Nový život po roce 2006

Po zestátnění v 50. letech přešel Kokořín do správy státu, který jej udržoval, ale nedokázal mu vrátit osobní atmosféru rodového sídla. To se změnilo až v roce 2006, kdy byl hrad navrácen potomkům rodu Špačků.

Další zajímavé návštěvy najdete v časopise Bydlení mezi panely.

Ti pokračují v jeho údržbě, otevírají jej veřejnosti a dbají na to, aby si Kokořín zachoval svou autenticitu. Díky tomu působí hrad dodnes jako živé místo s příběhem, nikoli jako anonymní památka.

Pískovcové skály v okolí

Kokořín obklopuje jedna z nejmalebnějších krajin v Čechách. Pískovcové věže, rokle a převisy vytvářejí přírodní labyrint, který fascinuje turisty už od 19. století. Skalní útvary připomínají hlavy, věže či zvířata a mění se s každým úhlem pohledu.

Oblast je ideální pro pěší výlety, fotografování i objevování méně známých zákoutí. Kokořínsko je navíc chráněnou krajinnou oblastí, takže si uchovává svou divokost a tichou atmosféru, která k hradu neodmyslitelně patří.

Další zajímavé návštěvy najdete v časopise Bydlení mezi panely.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Z nejhorší panelákové dispozice mají v Praze krásné 4+kk. Získali pokoj navíc

Vestavěné skříně navazující na kuchyň, knihovnu, televizní stěnu a jídelní kout...

Majitelé bytu 3+1 na pražských Roztylech si přáli získat jeden pokoj navíc. Jejich bydlení totiž představovalo jednu z nejméně praktických dispozic, co soustava T06B nabízí. Tento požadavek ostatně...

Satelit odmítli, zvolili Podkrkonoší. Zakopali skleník a zeleninu už nekupují

Petra pochází z malé vesničky nedaleko Trutnova a už od mládí věděla, že by na...

Petra s manželem žije v rodné vísce v dvougeneračním domě nedaleko Trutnova. Energii, kterou ušetřili při rekonstrukci domu, namířili na vytvoření vysněné zahrady. Díky zapuštěnému skleníku a mnoha...

Zachránili roubenku v Doksech. Našli zasypanou nádrž, ze které mají fajn bazén

Vzhledem k tomu, že jde o rekonstrukci původního objektu, který není památkově...

Karla s manželem prodali rodinné dědictví a vyrazili za snem o vlastní roubence. První volba v ikonickém Kryštofově Údolí sice na poslední chvíli padla, další pátrání ve vzdálenějších lokalitách se...

Za bydlení dá 5 400 měsíčně. Mladá žena prozradila návod, jak brutálně ušetřit

Zatímco spousta lidí vydá za nájem polovinu výplaty, Britka Amber Poweová platí...

Zatímco spousta lidí vydá za nájem polovinu výplaty, Britka Amber Poweová platí za bydlení v přepočtu jen 5 400 korun měsíčně. Žije přitom v srdci krásné jezerní oblasti Lake District. Díky...

Spát v průhledné kapsli 400 metrů nad zemí? Tento hotel není pro slabé nátury

Netradiční hotel v Peru spojuje romantiku i adrenalin. Luxusní Skylodge...

Netradiční hotel v Peru spojuje romantiku i adrenalin. Luxusní Skylodge Adventure Suites visí ve výšce okolo 400 metrů nad Posvátným údolím Inků. Do svého pokoje se musíte vyšplhat po kovových...

Češka o životě v Turecku. Překvapí ceny energií, přístup k hygieně i role žen

Vendy je se svým tureckým manželem šťastná.

Když se Češka Vendy přestěhovala za svým tureckým manželem do Ankary, čekala ji řada překvapení. Prostorné byty, oddělené kuchyně, důraz na pohostinnost i přísná pravidla čistoty. Dnes už dobře ví,...

6. srpna 2026

Hrad Kokořín před zánikem zachránili Špačkovi. Dnes mu opět vracejí duši

Hrad Kokořín vznikl ve 14. století z iniciativy Hynka Berky z&#8239;Dubé,...

Kokořín přežil staletí i vlastní zkázu. Středověká pevnost je ukrytá mezi pískovcovými věžemi, obklopená tichými roklemi a lesy. Kokořín je místo, které vypadá jako vystřižené z romantické ilustrace...

6. srpna 2026

Rocker s šátkem ze SuperStar je pryč. David Spilka zakotvil s rodinou v Olomouci

V létě probíhá život na zahradě. Gril pro rodinu i přátele, posezení, ptáčkové...

Zpěvák, hudební producent a skladatel David Spilka už dávno není jen rocker s šátkem, kterého si diváci pamatují ze SuperStar. Dnes je jeho světem hlavně nahrávací DS studio v Olomouci, kde tráví...

5. srpna 2026

Zachránili roubenku v Doksech. Našli zasypanou nádrž, ze které mají fajn bazén

Vzhledem k tomu, že jde o rekonstrukci původního objektu, který není památkově...

Karla s manželem prodali rodinné dědictví a vyrazili za snem o vlastní roubence. První volba v ikonickém Kryštofově Údolí sice na poslední chvíli padla, další pátrání ve vzdálenějších lokalitách se...

5. srpna 2026

Satelit odmítli, zvolili Podkrkonoší. Zakopali skleník a zeleninu už nekupují

Petra pochází z malé vesničky nedaleko Trutnova a už od mládí věděla, že by na...

Petra s manželem žije v rodné vísce v dvougeneračním domě nedaleko Trutnova. Energii, kterou ušetřili při rekonstrukci domu, namířili na vytvoření vysněné zahrady. Díky zapuštěnému skleníku a mnoha...

4. srpna 2026

Za bydlení dá 5 400 měsíčně. Mladá žena prozradila návod, jak brutálně ušetřit

Zatímco spousta lidí vydá za nájem polovinu výplaty, Britka Amber Poweová platí...

Zatímco spousta lidí vydá za nájem polovinu výplaty, Britka Amber Poweová platí za bydlení v přepočtu jen 5 400 korun měsíčně. Žije přitom v srdci krásné jezerní oblasti Lake District. Díky...

4. srpna 2026

Z nejhorší panelákové dispozice mají v Praze krásné 4+kk. Získali pokoj navíc

Vestavěné skříně navazující na kuchyň, knihovnu, televizní stěnu a jídelní kout...

Majitelé bytu 3+1 na pražských Roztylech si přáli získat jeden pokoj navíc. Jejich bydlení totiž představovalo jednu z nejméně praktických dispozic, co soustava T06B nabízí. Tento požadavek ostatně...

3. srpna 2026

Češi našli nový domov na Zakynthosu. Řecká idyla má však jeden háček

Majitel pronajal apartmán i s vybavením.

Chtěli změnu, klidnější tempo a návrat na místo, které si zamilovali. Češi Vladimír a Vasilis opustili po letech Anglii a vydali se na řecký Zakynthos. Dnes žijí v domě se zahradou plnou citrusů i...

3. srpna 2026

Geniální využití svahu: Dům nad řekou Litavkou ukazuje, jak vypadá bydlení snů

Rodinný dům v Chodouni od ateliéru 0,5 Studio citlivě splývá se svažitým...

Rodinný dům v Chodouni od ateliéru 0,5 Studio citlivě splývá se svažitým pozemkem. Na 120 metrů čtverečních nabízí dokonale promyšlené bydlení plné světla a výhledů do údolí řeky Litavky.

2. srpna 2026

Spát v průhledné kapsli 400 metrů nad zemí? Tento hotel není pro slabé nátury

Netradiční hotel v Peru spojuje romantiku i adrenalin. Luxusní Skylodge...

Netradiční hotel v Peru spojuje romantiku i adrenalin. Luxusní Skylodge Adventure Suites visí ve výšce okolo 400 metrů nad Posvátným údolím Inků. Do svého pokoje se musíte vyšplhat po kovových...

1. srpna 2026

Sen o Provence se rodině prodražil. Luxusní sídlo museli rozdělit mezi 29 rodin

Sídlo v obci Seillans v Provence patřila rodině Wrightových více než dvacet...

Sídlo v obci Seillans v Provence patřila rodině Wrightových více než dvacet let. Rostoucí náklady na údržbu a starosti s provozem rodinu přiměly k těžkému rozhodnutí – dům prodat. Nakonec ale našli...

31. července 2026

Mrakodrapy jako obří sprchy. Podívejte se, jak v Číně chladí rozpálené sídliště

O „čínských střechách, ze kterých prší“ bylo nad rámec senzačních zpráv...

V čínském městě Jün-čcheng nechali střechy výškových budov osadit soustavou trysek, které během letních veder vytvářejí neviditelnou chladivou mlhu. Výsledkem je vizuální efekt, při němž to vypadá,...

30. července 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.