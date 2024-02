Prostopášník, génius a letec Howard Hughes si uměl užívat život i ženy

V dospívání Howard Hughes osiřel a zdědil rodinné jmění, které investoval do Hollywoodu. Téměř sto let poté, co se tam v roce 1928 přestěhoval, se dům, kde žil, když produkoval své největší filmy (a který byl použit i ve filmu Letec s Leonardem DiCapriem), prodává za 23 milionů dolarů (víc než půl miliardy korun).

Sídlo navržené ve španělském stylu obklopuje centrální dlážděné nádvoří.

Majestátní sídlo ve španělském stylu, které navrhl slavný architekt Roland E. Coate, stojí na 8. greenu Wilshire Country Clubu, kde Hughes rád hrával golf.

Jeho společnost Hughes Aircraft Company, založená v roce 1932, vyráběla vojenská i komerční letadla, stejně jako pohonné systémy pro kosmické lodě, satelity, ale i první funkční laser na světě. Kromě toho Howard vlastnil řadu hotelů a kasin v Las Vegas a pomohl přeměnit město z kořenů Divokého západu na kosmopolitnější destinaci.

Dům s výhledem na nápis Hollywood

Stavba o rozloze víc než tisíc metrů čtverečních byla promyšleně zmodernizována, ale zachovává si původní detaily, jako jsou dřevěné trámové stropy či dlaždice z červené hlíny.

Sídlo ve tvaru půlelipsy je oplocené, obklopuje nápadné dlážděné centrální nádvoří s krbem. Kuchyně šéfkuchaře se může pochlubit leštěnými mosaznými deskami, zlatými kachličkami a velkým kuchyňským ostrůvkem.

Stěny v kuchyni jsou pozlacené.

Prostorný obývací pokoj má police na knihy od podlahy až ke stropu. Velká okna nabízejí výhled na golfové hřiště, Hollywood Hills a ikonický nápis Hollywood. Vedle osmi ložnic tu nechybí domácí kino, vinotéka na víno s regulovanou teplotou s dvěma a půl tisíci lahvemi a přilehlá rezidence pro hosty s plně vybavenou kuchyní a koupelnou.

Rozlehlý dvůr nabízí bujnou zeleň, mnoho odrůd citrusových stromů, vlastní pec na pizzu a bazén. Dům je zapsán v Národním registru historických míst.

Hancock Park je luxusní čtvrť Los Angeles známá svými architektonicky významnými domy. Bývalo to útočiště celebrit zlatého věku Hollywoodu, mezi Hughesovy sousedy patřili Mae West, Clark Gable či Nat King Cole a další. Mezi současné hvězdy, které tento region nazývají svým domovem, patří například Margot Robbie nebo Fred Savage.