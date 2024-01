Žijte na horách v krásné přírodě a užijte si lyžování. Co je na prodej?

Chata s užitnou plochou 42 metrů čtverečních a s pozemkem velkým 689 metrů čtverečních je na prodej za 1,49 milionu korun. Z chaty je krásný výhled na hřeben Orlických hor. Součástí prodeje je i podíl na pozemku sloužícím jako přístupová cesta.

Nemovitost leží v zahrádkářské osadě a je ideálním místem pro rodinný odpočinek po celý rok. V zimním období využijete dva lyžařské areály přímo v Olešnici nebo 12 km vzdálené lyžařské středisko Deštné v Orlických horách.Pro turisty je dostupné množství tras s výhledy na panoramata Orlických hor i vzdálenějších Krkonoš.

Chata má zastavěnou plochu 20 metrů čtverečních a je umístěna v mírném svahu s jižní orientací. Suterén je zděný a patro je dřevěné se sedlovou střechou. V přízemí je jedna místnost s kamny a prostorem na spaní. V zadní části je sklípek – sklad.

Do patra se dostaneme po dřevěném schodišti se vstupem do prosklené verandy s krásným výhledem. Patro slouží jako hlavní obytný prostor. Je zde kuchyňský kout, jídelní stůl, rozkládací sedačka, úložné prostory a také sprchový kout. Do podkroví vede opět dřevěné schodiště a zde je prostor pro spaní až čtyř lidí.

Chatu vytápí dvoje kamna na tuhá paliva. Voda je kromě zimy dostupná rozvodem z výše položeného pramene. WC je umístěno na pozemku v samostatné dřevěné stavbě sousedící se skladem zahradního vybavení. Dále je k dispozici dřevěný altán.