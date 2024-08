V nádherném horském apartmánu nechybí dřevo, ale ani dobrácký medvěd

„Mojí prioritou bylo tyto představy naplnit, uchopit jejich požadavky jako základní kámen, na kterém budu stavět. Začali jsme vytvářet pro jejich rodinu interiér, kterému budou dominovat přírodní materiály, aby byli v kontaktu s přírodou a našli v interiéru místo, kde budou moci načerpat energii,“ popisuje Katarína Kyman Haruštiaková.

Ložnice majitelů má úchvatný výhled na okolní hory.

Apartmán v tatranském horském letovisku převzala ve fázi výstavby. První věc, která ji zaujala, byly nezvykle vysoké stropy. S tím však vyvstaly i otázky: Jak je osvětlit, obložit stropy dřevem, nebo ponechat sádrokarton?

Navíc si klienti přáli, aby prostor nad jejich hlavami nezůstal nevyužitý. Úložné prostory jsou tak i ve výškách, kam se lze dostat pouze po příručním žebříku. Nábytek byl proto navržený do plné výšky stropu.

Měnit se musely i příčky, protože majitelé chtěli rozšířit obytný prostor. Bylo proto nutné navrhnout příčku mezi ložnicí a obývacím pokojem přesně na rozhraní okenního rámu a okenního křídla.

Vysoké stropy najdete v celém interiéru.

Takové řešení je nestandardní, ale technicky zvládnutelné. Interiér tak byl rozdělený na vstupní halu, ložnici pro hosty, hlavní ložnici, koupelnu s toaletou a saunou a společný prostor mezi kuchyní a obývacím pokojem.

Svůj projekt přihlásila do soutěže Interiér roku 2023 v kategorii Soukromý interiér – Novostavba. Již devátý ročník soutěže, do níž se přihlásilo rekordních 233 projektů, měl uzávěrku 28. února 2024. Vyhlášení vítězů proběhlo opět v pražském Centru současného umění DOX v úterý 14. května 2024. Výsledky najdete zde.

Výjimečný interiér

Výrazný prvek interiéru představuje dřevěné obložení stěn a stropů termizovaným červeným smrkem. Přiznané trámové prvky podtrhují krásu vysokých stropů. Karamelový odstín dřeva má tendenci interiér ztmavit, ale díky velkým oknům je prostor krásně prosvětlený. Dřevěné obložení vyřešilo i akustiku.

„Výsledný efekt dřevěných obkladů v interiéru je velkolepý. Zárukou úspěchu je truhlářský smysl pro detail a jejich řemeslná zručnost. Přes den se interiér koupe v příjemném denním světle. Ale večer se interiér ztmaví, a proto je nesmírně důležitý výběr svítidel,“ upozorňuje autorka.

Výraznou dominantou je krb. Krbová vložka funguje jak na dřevo, tak na plyn.

Hledala proto něco speciálního, co by souviselo s tématem hor. Schematický nákres jednoho lustru v katalogu připomínal svou šestiúhelníkovou geometrií sněhovou vločku. To byl okamžik, kdy neváhala a představila tento nápad klientovi. Shodli se. Jen před instalací lustrů bylo nutné vyřešit nosné prvky, které jsou ukryté v podhledu stropu.

V ložnici pro hosty si klienti přáli vytvořit patrovou postel. Designérka vytvořila neobvyklý prostor pro spaní na dvou úrovních, který ocení nejen děti, ale i dospělí.

Zvláštní pozornost věnovala Katarína Kyman Haruštiaková designu krbu. Využila známé krbové studio v Hokovcích, které s klienty společně navštívila. Dokonalý design a špičková technologie krbu s otevřeným ohništěm manželský pár nadchly. Krbová vložka funguje jak na dřevo, tak na plyn. Součástí takových otevřených ohnišť mohou být také grily nebo rožně, takže v nich lze připravovat pokrmy.

Nechybí mech ani medvěd

Vzhledem k vynikajícím vlastnostem termizovaného červeného smrku bylo možné použít tento materiál i na stěny v koupelně. Ty pak osvěžil pás stabilizovaného mechu. Lamelové prvky z termizovaného dřeva se objevují i v interiéru. Šedý odstín těchto lamel se podařilo dosáhnout lakováním. Svislé šedé lamelové obložení se objevuje v každé místnosti.

Nápaditým prvkem u krbu je silueta medvěda z oceli.

„Potřebovala jsem do interiéru na určitých místech vnést vertikální grafický prvek, který by vyvážil horizontální kladení dřevěného obložení. Šedá barva je typická pro severský design, inspirovala jsem se také současnými trendy v interiérovém designu,“ vysvětluje autorka.

Nápaditým prvkem u krbu je silueta medvěda z oceli. „Inspirovala mě okolní příroda. Medvěd je zvíře, které se přirozeně vyskytuje v okolních lesích. ´Macko´ si jistě získá vaši pozornost. Vyniká na pozadí hliněného reliéfu, který imituje povrch kamene nebo skály,“ říká architektka.

Hliněné omítky a jejich povrchy byly vyrobené z místní hlíny nebo hotových směsí od slovenských výrobců. Jsou vhodné na jakýkoli podklad, do novostaveb, bytů i starších domů, včetně krbů, kamen nebo stěnového vytápění.

Proces navrhování a realizace tohoto interiéru trval necelý rok. „Průběžně jsme návrh korigovali, protože běželo zároveň navrhování i stavba. Navzdory různým technickým výzvám, s nimiž se jako designér musím vypořádat, mi tento interiér opět ukázal, jak kreativně lze zacházet s prostorem. Společně se špičkovými truhláři a zručnými montéry jsme naplnili představy klientů, kteří si tak mohou naplno užívat krásného bydlení,“ dodává na závěr Katarína Kyman Haruštiaková.

Designérka vytvořila v pokoji pro hosty neobvyklý prostor pro spaní na dvou úrovních, který ocení nejen děti, ale i dospělí.