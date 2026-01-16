Krásné bydlení v Krkonoších i na Šumavě. Podívejte se, co je na prodej

Lenka Weberová
V Česku je na prodej velké množství horských apartmánů, které jsou obklopené nádhernou okolní přírodou a parádním výhledem. Bonusem jsou nedaleké sjezdovky. Podívejte se, co se nabízí v Krkonoších i na Šumavě.
1. Černý Důl, Čistá v Krkonoších, okres Trutnov

Černý Důl, Čistá v Krkonoších, okres Trutnov
Černý Důl, Čistá v Krkonoších, okres Trutnov
Černý Důl, Čistá v Krkonoších, okres Trutnov
Černý Důl, Čistá v Krkonoších, okres Trutnov
Černý Důl, Čistá v Krkonoších, okres Trutnov
Byt s dispozicí 3+kk má užitnou plochu 69 metrů čtverečních a je na prodej za 5‍,5 milionu korun. Byt je součástí novostavby a nachází se v 2. NP. Nemovitost je kompletně zařízená, takže se můžete ihned nastěhovat a užívat si krásného horského prostředí. Vytápění a ohřev zajišťuje vlastní plynový kotel.

Byt poskytuje pohodlí a klid krásné horské oblasti s pohodlným parkováním pro dvě vozidla, jedno kryté garážové stání a jedno venkovní. Nemovitost je ideální pro milovníky lyžování. Byt je vzdálený jen 3 km od sjezdovky, 6 km od Jánských lázní a 20 km od Pece pod Sněžkou.

Černý Důl, Čistá v Krkonoších, okres Trutnov
Černý Důl, Čistá v Krkonoších, okres Trutnov
Černý Důl, Čistá v Krkonoších, okres Trutnov
Černý Důl, Čistá v Krkonoších, okres Trutnov
