Vlastní kousek horského ráje. Pohádkové bydlení, které si můžete dovolit

Lenka Weberová
Vyměňte městský shon za horský klid a čistý vzduch. Podívejte se na nemovitosti, které kombinují moderní komfort s neopakovatelnou atmosférou. Získejte chytrou investici i vlastní zázemí již od 4,5 milionu korun.
1. Vrchlabí – Hořejší Vrchlabí, okres Trutnov

Byt s dispozicí 1+kk o užitné ploše 31 metrů čtverečních je na prodej za 4,5 milionu korun. Moderní apartmán leží pouhých 6 km od Špindlerova Mlýna. Apartmán se nachází v 1. NP.

Tento stylově zařízený apartmán je ideální volbou pro milovníky lyžování, cyklistické a pěší turistiky. Součástí areálu je sklep na lyže 3 m², vlastní parkovací místo, wellness se čtyřmi typy saun, školící místnost a dětský venkovní koutek s vlastním hřištěm.

Bezpečnost a pohodlí zajišťuje uzavřený areál s vjezdem na čip a recepce k dispozici 24/7.

Zuckerberg koupil nedobytný skvost za 4 miliardy. Sousedem je miliardář Bezos

Za luxusní sídlo zaplatil americký technologický magnát částku mezi 150 a 200...

Mark Zuckerberg a Priscilla Chanová mění adresu. V dubnu se stěhují do luxusního sídla na Indian Creek Island v Miami – na nejtajnější ostrov světa přezdívaný Billionaire Bunker.

V horské chatě v Bedřichově nahradily staré dekory jen vyfrézované drážky

V Bedřichově vyrostly čtyři horské domy, každý získal unikátní interiér.

Je obtížné určit, zda je snadnější navrhnout interiér pro konkrétního majitele, nebo pro neznámého, na kterého horský dům v Bedřichově teprve čekal. Architekti ze studia Codein zakázku od developera...

Byt ve staré honosné vile se oděl do bílé. Doplnily ji historické detaily

Parkety položené do vzoru chevron ocení každý odborník. Jde o vzor, v němž jsou...

Rekonstrukce bytu v pražské prvorepublikové honosné vily byl velmi příjemný úkol. I kvůli zadání, v němž si majitelé přáli interiér s převažující bílou barvou, kde se bude v klidu skvěle odpočívat....

Vlastní kousek horského ráje. Pohádkové bydlení, které si můžete dovolit

Železná Ruda, okres Klatovy

Vyměňte městský shon za horský klid a čistý vzduch. Podívejte se na nemovitosti, které kombinují moderní komfort s neopakovatelnou atmosférou. Získejte chytrou investici i vlastní zázemí již od 4,5...

19. února 2026

Ze starého statku vzniklo luxusní rodinné sídlo včetně bazénu v suterénu

Z jedné místnosti do druhé se starožitný nábytek a současná umělecká díla...

Na kopci Marignolle ve Florencii stojí rozlehlý statek z patnáctého století, zasazený do krásné krajiny s výhledem na historické centrum města. Proměnil se v luxusní rodinné sídlo, kde se spojila...

19. února 2026

18. února 2026

Jak vypadá luxus v koupelně: palisandr, měď a posilovna za dveřmi

Koupelna už dávno není popelkou, spíš naopak. Důkazem je i luxusní koupelna,...

Koupelna už dávno není popelkou, spíš naopak. Důkazem je i luxusní koupelna, kde byly použity výjimečné materiály včetně přírodní palisandrové dýhy, která podtrhuje nadčasovou eleganci celého...

18. února 2026

Mohli si dovolit jen garsonku, díky speciální matraci mají luxusní bydlení

Mladý pár si pořídil vysněné bydlení na dobré adrese blízko centra. Při...

Mladý pár si pořídil vysněné bydlení na dobré adrese blízko centra. Při současných cenách bytů však dosáhli jen na garsonku s atypickou dispozicí, má totiž dvě chodby. Designéři studia Woodface si...

17. února 2026

Z 2+kk na velkorysý prostor. Rodina má v Harrachově byt, který skutečně dýchá

V samém srdci Krkonoš vznikl dům zvaný Corso Harrachov, ve kterém architekti...

V samém srdci Krkonoš vznikl dům zvaný Corso Harrachov, ve kterém architekti Kristýna Bělohradská a Kryštof Blažek ze studia Minio navrhli pro česko-italskou tříčlennou rodinu s malým synem interiér...

17. února 2026

16. února 2026

Alice Bendová musí opustit vážně praskající dům. Co na noční můru říká statik?

Alice Bendová musí opustit vážně praskající dům.

„Ano, musíme se vystěhovat z našeho domova v Česku. Pomoooc! Dům nám praská tak, že už je to neúnosné. Vůbec nevím, jak to všechno uděláme,“ zoufá si na Instagramu herečka Alice Bendová, která...

16. února 2026

Tunel vyhloubený polskými válečnými zajatci se proměnil na skvělou chatu

Díky fotopasti na skále mají majitelé pocit, že se dívají ven oknem.

Když v roce 1943 hloubili polští váleční zajatci tunel v horách nedaleko norského městečka Egersund, určitě netušili, že jej jednou budou milovat děti a hrát si v něm. A když vyrostou, nahradí jim...

15. února 2026

14. února 2026

Znovu v plném lesku. Není vše špatně, některé cenné pražské stavby byly kvalitně opraveny

Znovu v plném lesku. Několik významných moderních staveb v centru naší...

Zdaleka není v naší metropoli jen všechno špatně. Dokládá to hned několik cenných staveb, které ještě nedávno nevypadaly dobře a obávali jsme se, že o ně přijdeme, a dnes jsou po zdařilých...

13. února 2026  12:02,  aktualizováno  12:02

Stačilo párkrát kliknout. Architekt s vášní pro staré domy si skvěle vydělává

Jinde rafinované omítky doplnila obyčejná výmalba vápnem. Dodávají elegantní a...

V italském městečku Soleto stojí dům, který se zastavil v čase. Říká se mu Casa Soleto a sloužil jako letní sídlo šlechty od 17. století. Aby dnes ožil pod rukama španělského architekta Andrewa...

13. února 2026

