1. Vrchlabí – Hořejší Vrchlabí, okres Trutnov
Byt s dispozicí 1+kk o užitné ploše 31 metrů čtverečních je na prodej za 4,5 milionu korun. Moderní apartmán leží pouhých 6 km od Špindlerova Mlýna. Apartmán se nachází v 1. NP.
Tento stylově zařízený apartmán je ideální volbou pro milovníky lyžování, cyklistické a pěší turistiky. Součástí areálu je sklep na lyže 3 m², vlastní parkovací místo, wellness se čtyřmi typy saun, školící místnost a dětský venkovní koutek s vlastním hřištěm.
Bezpečnost a pohodlí zajišťuje uzavřený areál s vjezdem na čip a recepce k dispozici 24/7.