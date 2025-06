Před rokem jste si pořídil statek Napořád v Marčovicích, tak jak se máte a co se od té doby změnilo?

Poslední rok je pro mě asi nejvíc pracovní v mém životě, ale mám se dobře, děkuji. Asi největší novinka je, že jsem si splnil svůj největší sen, pořídil jsem si horskou chatu na hřebeni Krkonoš a do toho vydávám po delší době nový singl. Mám z toho všeho obrovskou radost, ale je s tím spojeno i mnoho práce, což mě naštěstí naplňuje.

Jak všechno stíháte a jak jste se dostal k chatě v Peci pod Sněžkou?

Miluju jízdu na snowboardu, hodně mě to táhne na hory a Pec pod Sněžkou je pro mě už odmalička takový srdcový místo plný vzpomínek a lyžáků, jezdili jsme tam s rodinou vždycky rádi. A jak jsem se k dostal k chatě? Mám pocit, že mi poslední dobou život přihrává osudové situace, a chata je jedna z nich. Spontánně den před silvestrem jsme se s kamarády rozhodli, že pojedeme do Pece na tuto chatu, a když jsme tam strávili Nový rok, druhý den jsem úplnou náhodou zjistil, že se chata prodává. Nejdřív to pro mě bylo nepředstavitelné, ale něco mi říkalo, že tohle bych si opravdu přál, tak jsem do toho šel naplno. Chata se dřív jmenovala Protěž, ale pojmenoval jsem jí nově jménem Polárka.

Chata dostala jméno Polárka, tak jste pojmenoval i kočku, kterou jste si pořídil se statkem, je pro vás toto jméno něčím významné?

To jméno se mi moc líbí, a když jsem se rozhodoval mezi více jmény, Polárka se mnou rezonovala nejvíc ze všech. Navíc jsem se odmalička zajímal o souhvězdí a vesmír, což Polárka vlastně je. Každý pokoj na chatě má jméno po určitém souhvězdí a obrazy jsou také tak stylizované.

Na statku v Marčovicích jste se pustil třeba do vymýšlení osvětlení nebo budování zahrady, jak to vidíte s chatou v Peci? Přece jen má osmnáct pokojů, restauraci…

Co se týče zahrady, tak jsem v Marčovicích chtěl hlavně, aby byla zahrada co nejvíc zelená, proto jsem skoro celou plochu pokryl krásným trávníkem, osvětlení jen tak decentní a s rostlinami mi hodně pomohli zahradní architekti. Já jsem zasadil dvě třešně, jahody, dýně a rajčata, ale nestíhal jsem to sbírat, natož jíst, takže letos už bez rajčat. Ohledně Polárky, tak zatím jsme udělali ohniště s krásným výhledem na Sněžku a rád bych i nějakou terásku s výhledem na hřebeny Krkonoš, tak uvidíme, ale práce je tam ještě opravdu hodně.

Chata má už něco za sebou (první zmínky jsou už z období před rokem 1800), počítáte s nějakými úpravami?

Zatím takové menší úpravy, jako třeba nové příčky, závěsy a světla, ale větší rekonstrukci plánuji až na později.

Jste zpěvák, skladatel a textař, je ve vaší rodině někdo, kdo vás vedl k řemeslných pracím, případně zahradničení?

Mamka i táta taky rádi budovali, tak to mám určitě částečně po nich. Ale spíš mě vedli k tomu, abych něco dělal a neseděl doma. Jakousi kreativitu jsem objevil až v šestnáci, když jsem začal psát první texty. Ale je fakt, že když mi bylo tak deset, začal jsem pěstovat kedlubny a ředkvičky a byl jsem obrovský sběratel kaktusů, tak k té zahradě mám asi taky blízko.

Víte něco víc o historii chaty?

Vím už celkem dost, a dokonce jsem se spojil s jedním skvělým historikem, který dává dohromady celou historii Polárky od jejího vzniku. To, co zatím vím, jsem dal na náš web.

Stíháte teď u toho i hudbu? A co nového chystáte pro své posluchače?

Hudba je pro mě pořád priorita, takže se snažím stíhat. Nyní chystám zbrusu nový singl na léto s názvem „Dneska neřeším“, a jestli všechno půjde, tak příští rok na jaře vyjde moje páté album.

Nakonec tradiční otázka: A co vztahy, plánujete třeba svatbu?

Jsem momentálně spokojený, mám krásnou a tolerantní parťačku do života. Přestože je dost vytížená a o dost starší než já, mám ji moc rád, a navíc má krásný jméno: Polárka. Ale teď vážně, jsem poslední dobou v jednom kole, takže na svatbu je ještě trochu čas. Ale jednou bych rád, až přijde ten správný čas.