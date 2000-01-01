Bývalý hotel Hořec, stavba stojící přímo v centru Horní Malé Úpy, prošel zásadní proměnou. Za projektem stojí architekti Aleš Lapka a Petr Kolář ze studia ADR.
Autor: www.boysplaynice.com
Objekt s bohatou historií, který dlouhá léta sloužil jako ubytovací zařízení, získává novou tvář i funkci – stává se moderním multifunkčním centrem propojeným s komunitním životem obce.
Autor: www.boysplaynice.com
V průběhu příprav se vedly diskuse nejen o budoucím využití objektu, ale také o tom, zda jej zachovat, či nahradit novostavbou.
Autor: www.boysplaynice.com
Výsledkem pečlivého zvažování je rekonstrukce stávající budovy doplněná o nové přístavby.
Autor: www.boysplaynice.com
Rekonstrukce přinesla komplexní stavební úpravy.
Autor: www.boysplaynice.com
Od nové střechy...
Autor: www.boysplaynice.com
...přes kompletní výměnu obvodového pláště včetně oken a dveří...
Autor: www.boysplaynice.com
...po kompletně přepracované vnitřní uspořádání.
Autor: www.boysplaynice.com
Dnes objekt nabízí pestré využití napříč všemi patry.
Autor: www.boysplaynice.com
Lze si vypůjčit sportovní vybavení.
Autor: www.boysplaynice.com
Posedět v příjemné kavárně.
Autor: www.boysplaynice.com
Nakoupit v malém obchodě suvenýry.
Autor: www.boysplaynice.com
Nebo si odpočinou v kinosále.
Autor: www.boysplaynice.com
Prohlédnout si lze i výstavu fotografií.
Autor: www.boysplaynice.com
V nejvyšším patře jsou stylové apartmány.
Autor: www.boysplaynice.com
Nový architektonický výraz kombinuje tradiční materiály s moderními prvky.
Autor: www.boysplaynice.com
Fasáda je řešena z hoblovaných modřínových prken bez další povrchové úpravy.
Autor: www.boysplaynice.com
S časem přirozeně zešedne až ztmavne a naváže tak na původní charakter stavby.
Autor: www.boysplaynice.com
Výrazným prvkem jsou i nové betonové přístavby, které nejen rozšiřují funkčnost objektu, ale zároveň zajišťují bezpečný přístup i v náročných zimních podmínkách.
Autor: www.boysplaynice.com
Součástí úprav je také nový veřejný prostor před budovou. Zpevněná plocha s možností posezení přispívá k lepšímu propojení centra Hořec s okolní obcí a podporuje komunitní život.
Autor: www.boysplaynice.com
Proměna byla dokončená v roce 2025.
Autor: www.boysplaynice.com
Zastavěná plocha je 482 m².
Autor: www.boysplaynice.com
Hrubá podlahová plocha nabízí 1 674 m².
Autor: www.boysplaynice.com
Užitná plocha měří 1 288 m².
Autor: www.boysplaynice.com
Malá Úpa je horská vesnice rozložená po hřebenech Krkonoš, v těsné blízkosti nejvyšší české hory – Sněžky.
Autor: www.boysplaynice.com
Patří k významným turistickým oblastem, které lákají návštěvníky svým jedinečným kouzlem po celý rok.
Autor: www.boysplaynice.com
Vesnice se skládá z několika částí, z nichž nejvýznamnější jsou U Kostela, Spálený Mlýn a Pomezní Boudy. Právě na Pomezních Boudách, v Horní Malé Úpě, se nachází centrum Hořec.
Autor: www.boysplaynice.com
Vedle něj zde však vznikla a vzniká řada dalších staveb, které už po několik desetiletí spoluvytvářejí architekti z ateliéru ADR spolu s týmem místního lyžařského areálu SKIMU.
Autor: www.boysplaynice.com
Společným cílem všech je zachovat jedinečnou atmosféru a charakter tohoto horského místa.
Autor: www.boysplaynice.com