Moderátor stanice CNN Prima News Jaroslav Brousil je doma v Holešovicích

Letos v květnu oslaví moderátor druhé výročí bydlení ve svém bytě. Předtím bydlel nějakou dobu v Libni, ale skončila mu nájemní smlouva. Protože se majitel rozhodl byt prodat, Jaroslavovi nezbylo než se po ohlédnout po něčem jiném. Jelikož se mu Holešovice vždycky líbily, rozhodl se, že se přestěhuje sem, a přibližně po dvou měsících hledání narazil na svůj současný domov.

„Šel jsem podle intuice, protože jsem se tady cítil dobře, a jsem teď moc rád, že jsem se nastěhoval zrovna sem, protože se mi tady bydlí opravdu fajn,“ prozradil Jaroslav podrobnosti ohledně výběru bytu.

Byt je dispozičně řešený jako dvě místnosti s kuchyňským koutem a koupelnou. Jeho finální podobu Brousil dolaďoval společně s majitelem. „Narazil jsem do bytu v době kolaudace, proto jsme mohli o hodně věcech diskutovat. Třeba barvy, co tu vidíte, jsou podle mého výběru a skoro všechen nábytek byl dělán na míru, aby byl prostor využitý a zároveň nábytek prostor zbytečně nezmenšoval,“ pochlubil se Jaroslav, který se v současné době poohlíží po chatě nebo chalupě, kterou by jako milovník retra mohl zařídit právě v tomto stylu, a mohl tak objíždět různá starožitnictví, kde si potřebné věci vybere.

Pečení jako koníček

Ve volných chvílích tráví Jaroslav hodně času v otevřeném kuchyňském koutě, protože velmi rád vaří a peče. „Dokonce jsem dřív chtěl být cukrářem a pořád to mám v hlavě, že až mě média omrzí nebo už se tam lidem nebudu hodit, mohl bych se na cukrářskou dráhu dát,“ svěřil se moderátor, který přes léto rád griluje na balkoně, kde za hezkého počasí s oblibou posedí i se šálkem kávy.

„Péct jsem se začínal učit s mojí babičkou, která byla specialistkou na dorty, proto jsem začínal tím, že jsem kamarádům pekl dorty na narozeninové oslavy. Dneska peču hlavně tradiční české zákusky, nejsem moc fanouškem těch moderních barevných dezertů, dávám přednost klasice, jako jsou indiánci, koňakové špičky a punčové řezy,“ prozradil Jaroslav více o jedné ze svých zálib.

Neutrální barvy vládnou

Obývací pokoj je laděný do neutrálních odstínů a dominuje mu velká pohodlná pohovka ve tvaru písmene L, která je, stejně jako koberec i stěna za televizí, v šedé barvě. Židle u jídelního stolu jsou i se závěsným lustrem v bílé barvě, jež se s šedou krásně doplňuje.

V interiéru je rovněž řada květin. „Květiny se u mě dost střídají, mám je sice rád, ale bohužel se o ně zatím moc starat neumím. Teď tady zrovna s některými válčím, nicméně se to má tak, že dokud drží, tak tady jsou, když ne, tak je vyměním za jiné,“ řekl Jaroslav, který má v současné době nejraději opuncii, již mu přivezli přátelé z Chorvatska a která je naštěstí nenáročná.

Suvenýry z cest

Jelikož je moderátor milovníkem jazzové hudby, najdeme u něj řadu desek. „Byl jsem v Harlemu v divadle Apollo, odkud jsem si pár desek přivezl. Když poslouchám hudbu, strašně rád poslouchám LP desky, protože to má úplně jiný zvuk,“ prozradil Jaroslav, který si nejraději pouští vinyly během snídaně. Jeho rána jsou dnes už poklidnější než v době, kdy moderoval ranní show na CNN Prima News.

„Rozhodl jsem se, že už to stačilo. Nejsem člověk, který by byl na ranní vstávání, proto jsem se vrátil do zpráv, kde se věnuji převážně politickým a ekonomickým tématům, a dále se samozřejmě věnuji moderování festivalů a koncertů,“ řekl moderátor více o své práci.

„Desky mám hodně spojené s cestováním, loni v létě jsem byl právě ve Spojených státech, kde se v každém městě, které navštívím, snažím najít obchůdek s deskami, jež si pak přivezu domů jako suvenýr,“ pochlubil se Jaroslav, který si z poslední cesty přivezl i model Golden Gate Bridge v San Franciscu.

Ten mu zdobí poličku v obýváku. „Mám tady originální známky s Marilyn Monroe, kterou mám jako herečku a zpěvačku rád, proto jsem se byl podívat i u jejího domu, kde žila. Baví mě spojovat cestování s osobnostmi, které mám rád,“ řekl Jaroslav, jenž si nechal v Berlíně od pouličního umělce namalovat jedním tahem obrázek opice, který je pověšený na zdi na chodbě. Ze zvířecích obyvatel tady najdeme akvárium s rybičkami, jelikož Jaroslav dostal od kolegyně beta bojovnici