Podivné zvuky od souseda slyším každou půlminutu. Na zahradě se nedá vydržet

Zřejmě je to nějaký sofistikovaný plašič krtků či jiných hlodavců, případně koček. Soused má pevný plot, skrz který nic nevidím. Zvuk se ozývá snad co půl minuty. Na terase není možné vydržet. Musela bych si vždy vzít špunty do uší nebo sluchátka. Je to skutečně na zešílení. Jak mám, prosím, postupovat?