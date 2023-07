Strop se otřásá pod trampolínou sousedů. Když nám to vadí, máme se odstěhovat

V domě žijeme přes třicet let. Nikdy jsme neměli se sousedy problémy. Až nyní. V bytě nad námi jsou všechny pokoje průchozí, a tak děti běhají kolem dokola. Skákání a dupot neustává. Zřejmě to dělají i schválně, protože si stěžujeme. Již několikrát jsme volali v noci policii.

Hlučná rodina prohlašuje, že když nám to vadí, máme se odstěhovat. Ostatní sousedé jsou proti nám, protože je nikdo neruší a nás nechápou. Nevíme si rady. O překročení povolených decibelů zřejmě nepůjde. Ale my jsme zralí na blázinec. Nervy pracují. Jednu místnost jsme nechali odhlučnit, ale zlepšilo se to tak o 10 procent. Co s tím?