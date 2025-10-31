Dceru nedávají do školy, a aby se nenudila, zvou si do bytu další děti. A to se pak odehrává čtyři hodiny takový rámus, že čekáme, kdy se k nám propadnou. Dceru dávají spát po 22. hodině, ale často ji nechávají běhat, skákat, bouchat do podlahy až do 23. hodiny. Někdy i déle.
Za ta léta jsme se opakovaně pokoušeli o nějakou domluvu, ale marně. Před dvěma lety jsme si stěžovali i na městském úřadě, ale pan starosta nám sdělil, že se tím nebude zabývat a že musíme tolerovat, že je to dítě.
Manžel musí chodit brzy do práce a já jsem vážně nemocná. Situace je neúnosná a dovolání nemáme nikde. Můžete nám nějak poradit, co se dá vlastně proti takovým sousedům dělat?
Je možné zesílit kročejovou izolaci podlahy, případně provést izolaci stropu ve vašem bytě.