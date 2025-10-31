Dcera sousedů nám nonstop dupe nad hlavou. Jsme zoufalí a nevíme si rady

ilustrační snímek | foto: Getty Images

Lenka Weberová
Bydlíme v obecním domě v prvním poschodí. Sousedé nad námi nechávají svou dnes již osmiletou dceru dělat každý den hluk, který nás obtěžuje. Dupání, skákání a bouchání předmětů o podlahu je zcela na denním pořádku, popisuje Eva problém pro seriál Sousedské války.

Dceru nedávají do školy, a aby se nenudila, zvou si do bytu další děti. A to se pak odehrává čtyři hodiny takový rámus, že čekáme, kdy se k nám propadnou. Dceru dávají spát po 22. hodině, ale často ji nechávají běhat, skákat, bouchat do podlahy až do 23. hodiny. Někdy i déle.

Sousedské války

Za ta léta jsme se opakovaně pokoušeli o nějakou domluvu, ale marně. Před dvěma lety jsme si stěžovali i na městském úřadě, ale pan starosta nám sdělil, že se tím nebude zabývat a že musíme tolerovat, že je to dítě.

Manžel musí chodit brzy do práce a já jsem vážně nemocná. Situace je neúnosná a dovolání nemáme nikde. Můžete nám nějak poradit, co se dá vlastně proti takovým sousedům dělat?

Je možné zesílit kročejovou izolaci podlahy, případně provést izolaci stropu ve vašem bytě.

rada odbornice

Vstoupit do diskuse

To vyskládané dřevo snížíte. Stíní mi skleník, zuří sousedka. Má na to právo?

Z právního pohledu sousedka nebude mít v ruce silný argument ke snížení hranice.

Máme zásoby dřeva na zimu složené u plotu, který je společný se sousedkou. Dřevo jsme vyskládali do...

V paneláku se krade a ve výtahu močí. Kam a na koho máme namířit kamery?

Z pohledu GDPR je klíčové, že kamerové záznamy představují osobní údaj, pokud...

V našem panelovém domě se krade, vykrádají se sklepy, ničí se společný majetek, močí a zvrací se ve...

Vykradené sklepy v paneláku. SVJ nalákalo zloděje, ti šli bez problémů krást

Ilustrační snímek. Kdo může za vykradené sklepy?

Seriál Bydlím v panelovém domě s SVJ. Odhlasovali jsme si rekonstrukci vnitřních prostor. K tomu bylo...

Může SVJ zakázat krátkodobý pronájem? Rychlonájemníci vyhazují odpadky z oken

ilustrační snímek

Seriál Bydlíme v bytovém domě a jeden z bytů majitel krátkodobě pronajímá. V letních měsících zde byli...

Nekonečný boj se psy v bytovém domě. Ničí chodby, výtah, dveře a zapáchají

Pro spokojené bydlení v bytovém domě je nutné, aby všichni vlastníci a nájemci...

Seriál Bydlím v bytovém domě, ve kterém hodně sousedů chová psy. Naše SVJ se snaží, aby byl dům vždy...

Jak řešit problém s hlučnou klimatizací? Soused si ji dal tajně na balkon

1

Bydlím v činžáku a dlouhé měsíce mě trápí velmi hlučná klimatizace. Soused se potajmu proboural z...

Soused vysadil túje těsně u našeho domu a do nové střechy nám nastrkal háky

Vysazení hustého živého plotu půl metru od zdi může časem vést k prorůstání...

Bydlím na venkově ve starším domě. Soused si po celé délce mého domu vysadil túje asi půl metru od...

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.