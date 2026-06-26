1. Sadská, okres Nymburk
Chata s užitnou plochou 70 m² a s pozemkem velkým 419 m² je na prodej za 6,5 milionu korun. Nemovitost stojí u jezera Sadská v lokalitě Kersko-Bory. Dům prošel rekonstrukcí v roce 2023. Součástí je veranda, krb a pec. K dispozici je dřevník se srovnanými poleny, komora na všelijaké nezbytnosti a pro hosty i druhá splachovací toaleta.
Studna je vlastní. Vodu ohřívá elektrický bojler. Odpad je sveden do septiku. Pozemek je nově oplocený. Na zahradě jsou dvě okrasná jezírka a vzrostlá zeleň.