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Soukromé útočiště. Chaty a chalupy v Česku, které mohou být hned vaše

Lenka Weberová
České chataření a chalupaření je fenomén, který nikdy nevyjde z módy. Vybrali jsme pro vás zajímavé chaty a chalupy na prodej, kde se můžete ihned realizovat i si odpočinout. Která bude ta vaše?
Část 1/4

1. Sadská, okres Nymburk

Sadská, okres Nymburk
Sadská, okres Nymburk
Sadská, okres Nymburk
Sadská, okres Nymburk
Sadská, okres Nymburk
20 fotografií

Chata s užitnou plochou 70 m² a s pozemkem velkým 419 m² je na prodej za 6,5 milionu korun. Nemovitost stojí u jezera Sadská v lokalitě Kersko-Bory. Dům prošel rekonstrukcí v roce 2023. Součástí je veranda, krb a pec. K dispozici je dřevník se srovnanými poleny, komora na všelijaké nezbytnosti a pro hosty i druhá splachovací toaleta.

Studna je vlastní. Vodu ohřívá elektrický bojler. Odpad je sveden do septiku. Pozemek je nově oplocený. Na zahradě jsou dvě okrasná jezírka a vzrostlá zeleň.



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