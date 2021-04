Herečka Velichová se po covidu přestěhovala k bratrovi na Plzeňsko

Celý dům je dílem Zusčina bratra Tomáše, jenž má na Plzeňsku firmu zabývající se výstavbou domů na klíč. „Dokážeme klientům pomoci se vším od začátku až do konce. Umíme sjednat výhodnou hypotéku i vybrat vhodné místo pro stavbu. Stavíme zděné a precizně izolované stavby, vybavujeme také interiér, a to podle specifik a požadavků pasivního nebo nízkoenergetického domu. Naše rodinné domy nabízejí i vlastní zdroje energie, například střešní solární panely,“ prozradil bratr Tomáš.

A protože je pro něho práce zároveň velkým koníčkem, dokázal si sám pro sebe a svou rodinu navrhnut a zrealizovat celou stavbu i interiér. Dům je prostorný, má dvě podlaží a velkou dílnu. V přízemí najdeme obývák spojený s kuchyní, bratrovu pracovnu a koupelnu.



V prvním patře jsou ložnice, pokoj synovce, pokoj pro hosty, jejž momentálně obývá Zuska, a ještě jedna větší koupelna. „V tomto pokoji přespávám, během dne jsem hlavně dole v kuchyni a v obýváku, nebo jsem v pokoji u synovce,“ prozradila herečka. K nemovitosti patří i velká zahrada, na níž najdeme i trampolínu. Během zimních měsíců plných sněhu tady ale vyrostlo dokonce iglú.



I když Zuska bydlela už všemožně po světě, vztah k rodnému Plzeňsku si uchovala. Domů se vrátila během druhé vlny pandemie, kdy prodělala zákeřný tzv. dlouhý covid.

„V této době jsem správně měla být pracovně v zahraničí. Už jsem měla koupené letenky do Ameriky, ale vyšel mi pozitivní test na covid, takže jsem musela zůstat doma. Zahraničí se kvůli tomu posunulo. První dva týdny jsem byla u sebe v bytě v Praze. Byl to nápor na psychiku, jelikož mi bylo zle, a ještě k tomu jsem byla zavřená sama doma, což nemám ráda, ale stěžovat si určitě nechci, protože s takovými prožitky je nás víc,“ přiznává.



V okamžiku, kdy již nebyla nebezpečná pro svoje okolí, se přestěhovala k bratrovi. „Je tady příroda na dosah a já v této chvíli kontakt s rodinou a přírodou potřebuji. Být s rodinou a nejbližšími je pro mě v současné době to nejlepší,“ svěřila se Zuska.

Už se cítí dobře, a tak opět začala dojíždět do Prahy za prací. Budeme ji moci vidět v menší úloze v připravovaném filmu Zbožňovaný s Jiřím Bartoškou v titulní roli. Anebo také ve filmu Vánoční příběh, kde se objeví v menší roli po boku Karla Rodena.

Útulné přízemí

V přízemí domu jsou velká okna nabízející pohled do zahrady. Pokud člověk otevře dveře v obýváku, může na zahradu rovnou vyjít a být tak v kontaktu s přírodou. U stolu v moderně vybavené kuchyni se pravidelně schází celá rodina, aby ochutnala nejrůznější dobroty.

V obývacím pokoji zaujmou krbová kamna, která v zimních měsících poskytují dostatek příjemného tepla a přímo vybízejí k tomu, aby u nich členové domácnosti poseděli. Z přilehlého gauče se zase dá sledovat televize umístěná na stolku. Právě díky sledování filmu Zachraňte Willyho! se Zuska v dětství rozhodla, že se stane herečkou. Doplňky jsou tu spíše střídmější a barevně sladěné se zbytkem interiéru.

Koupelna v přízemí je menší a je v ní praktický sprchový kout. Velké zrcadlo na chodbě umožňuje rodině zkontrolovat před odchodem z domu, zda je s jejich vzhledem všechno v pořádku.

Po schodišti vedoucím z chodby dojdeme do prvního patra s dalšími obytnými místnostmi. V ložnici je velká a pohodlná postel i dostatek úložných prostorů na oblečení a další nezbytnosti.

Pokoj synovce nabízí chlapci potřebné soukromí a klid během online výuky i při elektronické komunikaci s kamarády. Vybaven je tak, aby plně odpovídal vkusu kluka jeho věku.

Zuska má svůj pokoj zařízený spíše střídmě, nastěhovala si sem jen to, co aktuálně potřebuje. Oblíbeným místem je také velká koupelna s prostornou vanou a umyvadlem se zrcadlem, v němž se Zuska před odchodem do práce pokaždé naparádí.