Ráno vykouknete z okna a po vašem trávníku neběhá pes, ale zebra. Ano, přesně tak bude vypadat realita budoucího majitele obřího ranče zesnulého podnikatele Dicka Marconiho (†89).
Obří nemovitost se soukromou zoo je na prodej za 25 milionů dolarů, v přepočtu za 532 milionů korun.
Autor: Jam Press/Frey Visual Arts / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, Profimedia.cz
Marconiho ranč se rozkládá na neuvěřitelných 500 hektarech poblíž města San Juan Capistrano v Kalifornii v USA a sousedí s přírodním parkem Caspar’s Wilderness Park.
Autor: Jam Press/Frey Visual Arts / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, Profimedia.cz
Místo klasické zahrady tu najdete funkční farmu s víc než 20 tisíci citroníky, tisícovkou olivovníků a ekologicky pěstovanými grapefruity a mandarinkami.
Autor: Jam Press/Frey Visual Arts / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, Profimedia.cz
A když vás omrzí sklizeň? Stačí vyrazit na procházku k výběhům, kde čekají zebry, antilopy losí nebo želvy.
Autor: Jam Press/Frey Visual Arts / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, Profimedia.cz
A to jste ještě ani nepřekročili práh rezidence.
Autor: Jam Press/Frey Visual Arts / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, Profimedia.cz
Dům Marconiho, který zemřel v roce 2024 ve věku 89 let, je uvnitř stejně výjimečný.
Autor: Jam Press/Frey Visual Arts / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, Profimedia.cz
Hlavní dům o rozloze 460 čtverečních metrů připomíná toskánské sídlo.
Autor: Jam Press/Frey Visual Arts / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, Profimedia.cz
Nechybí klenuté oblouky.
Autor: Jam Press/Frey Visual Arts / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, Profimedia.cz
Koupelny jsou obložené mramorem.
Autor: Jam Press/Frey Visual Arts / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, Profimedia.cz
A velmi praktické jsou také prostorné šatny.
Autor: Jam Press/Frey Visual Arts / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, Profimedia.cz
Kuchyni kraluje elegantní mramorový ostrůvek.
Autor: Jam Press/Frey Visual Arts / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, Profimedia.cz
Nový majitel bude mít po ruce i výstavní síň.
Autor: Jam Press/Frey Visual Arts / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, Profimedia.cz
A velkorysé vitríny na sběratelské poklady.
Autor: Jam Press/Frey Visual Arts / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, Profimedia.cz
Klid může čerpat v meditační místnosti.
Autor: Jam Press/Frey Visual Arts / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, Profimedia.cz
Odpočinek nabízí vinný a doutníkový salonek
Autor: Jam Press/Frey Visual Arts / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, Profimedia.cz
Na cvičení je připravená posilovna.
Autor: Jam Press/Frey Visual Arts / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, Profimedia.cz
S kamarády si může zahrát ping pong nebo kulečník.
Autor: Jam Press/Frey Visual Arts / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, Profimedia.cz
Hvězdy lze pozorovat z vlastní observatoře.
Autor: Jam Press/Frey Visual Arts / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, Profimedia.cz
K tomu je třeba připočítat bazénový komplex.
Autor: Jam Press/Frey Visual Arts / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, Profimedia.cz
Na pozemku je také jezero.
Autor: Jam Press/Frey Visual Arts / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, Profimedia.cz
A vešly se i čtyři rybníky.
Autor: Jam Press/Frey Visual Arts / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, Profimedia.cz
Na hosty čeká samostatný penzion.
Autor: Jam Press/Frey Visual Arts / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, Profimedia.cz
Jsou zde také prostory pro personál.
Autor: Jam Press/Frey Visual Arts / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, Profimedia.cz
Tady je laťka luxusu posunutá hodně vysoko.
Autor: Jam Press/Frey Visual Arts / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, Profimedia.cz
Příběh majitele přitom začal skromně.
Autor: Jam Press/Frey Visual Arts / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, Profimedia.cz
Dick Marconi dorazil v 50. letech 20. století do Kalifornie z Indiany s 500 dolary. Postupně vybudoval byznys, který ho vystřelil mezi dolarové milionáře.
Autor: Jam Press/Frey Visual Arts / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, Profimedia.cz
Dick Marconi byl klíčovým dodavatelem a výrobcem pro společnost Herbalife od jeho vzniku v roce 1980 a úzce spolupracoval se zakladatelem Markem Hughesem.
Autor: Jam Press/Frey Visual Arts / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, Profimedia.cz
Často je označován jako spoluzakladatel, ačkoli formálně byl spíš hlavním výrobním partnerem, který umožnil vznik produktu.
Autor: Jam Press/Frey Visual Arts / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, Profimedia.cz
Kromě doplňků stravy ho proslavila i vášeň pro auta.
Autor: Jam Press/Frey Visual Arts / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, Profimedia.cz
Dokonce i závodil. V 57 letech se stal nejstarším jezdcem na Grand Prix Long Beach.
Autor: Jam Press/Frey Visual Arts / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, Profimedia.cz
V Tustinu v Kalifornii lze navštívit Marconi Automotive Museum.
Autor: Jam Press/Frey Visual Arts / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, Profimedia.cz