Helena Vondráčková se narodila ve znamení raka, a proto má odjakživa velmi blízký vztah k vodě. Když s manželem kdysi objevila možnost pořídit si hausbót, přišlo jí to jako ideální kombinace domova a přírody. Oba toužili po místě, kde by mohli být v klidu, mimo ruch města, a přitom v krásném prostředí v srdci přírody.
„Můj hausbót má své stálé kotviště a není mobilní. Já ho beru spíš jako takovou chalupu na vodě – místo, kam se člověk vrací, aby si odpočinul. Ale přiznám se, že představa vyrazit s hausbótem na delší cestu, ať už u nás nebo v cizině, mě vždycky trochu lákala,“ říká oblíbená zpěvačka.
Nemožnost vyplout s hausbótem na výlet však vyřešila šalamounsky. U hausbótu v sezoně kotví zpěvaččina loď, na které podnikají manželé krátké i delší plavby. Zpěvaččin manžel Martin Michal má kapitánské zkoušky a řídí loď s velkou radostí.
Praktické vybavení v námořnickém stylu
Vnitřní zařízení hausbótu je praktické, ale zároveň útulné, takže se tam zpěvačka cítí jako doma. Obývací pokoj s kuchyňkou, dvě ložnice i velká prosklená koupelna s vanou jsou zařízené v námořnickém stylu. Koupelna je plně vybavená včetně toalety. „Jinak by to u nás ani nešlo jen kvůli počtu návštěv, které se u nás střídají prakticky denně,“ usmívá se Helena.
Ta si podle svých slov nepotrpí na zbytečný přepych. Zároveň je však ráda, že je její dům na vodě zařízen pohodlně a působí příjemně. Kuchyň, přestože je menší, je plnohodnotně vybavena a zpěvačka v ní ráda vaří. Manželé si většinou připravují něco jednoduchého jako jsou ryby nebo saláty. Často se také griluje nebo opékají buřty. Hausbót je ideální pro dva až čtyři lidi. Na přespání se tam samozřejmě vejde i víc hostů a rekord je podle zpěvačky osm nebo devět lidí.
„Praktická stránka je pro mě důležitá. V hausbótu musí všechno fungovat a mít své místo. Ale pro mě je domov i o atmosféře. Takže jsme dbali na to, aby byla naše loď hezká a autentické a já se tam cítila skutečně jako doma,“ říká Helena.
Na svém hausbótu tráví manželé čas především v létě, kdy chodí na procházky, jezdí na kajaku, rybaří nebo jen relaxují na palubě. Pár také na hausbótu rád přijímá návštěvy přátel, se kterými často jezdí na výlety lodí. Kromě letních radovánek ale Helena přiznává, že i podzim má svoje kouzlo. V zimě jezdí na hausbót jen výjimečně a spíše jen pro kontrolu, jestli je všechno v pořádku.
5. února 2025
Zpěvačka má během dlouhé historie bydlení na hausbótu i několik vtipných historek.
„Minulý rok v létě nám ‚zpříjemnila‘ pobyt užovka, která vlezla pod gauč. Vzhledem k tomu, že nikdo z přítomných neviděl, jak přesně had vypadal, měli jsme podezření i na zmiji, takže jsme radši zavolali hasiče, kteří nám s odchytem pomohli,“ směje se zpěvačka.
Jinak je ale podle ní na hausbótu opravdu krásně. „Nádherná jsou rána a podvečery a asi taky i ta svoboda a klid. Když sedíme na terase, posloucháme vodu, zpěv ptáků nebo příjemnou muziku, je to úplně jiný svět a balzám na duši. Člověk krásně ‚vypne‘, nadechne a najednou má pocit, že čas plyne pomaleji. To je pro mě ten největší dar,“ pochvaluje si zpěvačka.
I hausbót vyžaduje opravy
Ani Heleně Vondráčkové se nevyhnuly opravy. „Dřevo a voda je krásná kombinace, ale vyžaduje také péči. Museli jsme už pár věcí opravovat a čas od času se pouštíme i do větších úprav, aby hausbót zůstal v dobré kondici. Ale beru to jako součást jeho kouzla – je to živý prostor, o který se staráme,“ říká Helena. Jediná věc, které podle svých slov zpětně lituje je, že na střeše jsou místo druhého patra solární panely.
Zpěvačka si pochvaluje i místní sousedy, kteří jsou zároveň i dlouholetí přátelé. Kolem hausbótu existuje komunita loďařů, do které patří podle Heleny i několik chatařů. Mezi všemi panují velmi přátelské vztahy a sousedská soudržnost.
„Když se potkáme, pozdravíme se a někdy si i pomůžeme. Je to moc příjemné a často spolu trávíme společné večery,“ říká Helena.
Na dotaz, co by doporučila čtenářům, kteří zvažují koupi hausbótu, odpověděla zpěvačka následovně: „Lidé by to měli určitě napřed vyzkoušet a klidně si hausbót na pár dní pronajmout. Je to specifický způsob bydlení i odpočinku, který má své kouzlo, ale i svoje nároky. A pak, pokud zjistí, že je to opravdu to pravé, ať vybírají srdcem i rozumem. Praktická stránka jako je stabilita, technický stav, vybavení i příjezdové komunikace, je velmi důležitá. V neposlední řadě je třeba říct, že místo na kotvení není jednoduché získat.“
Helena se po létě stráveném relaxací a odpočinkem na podzim znovu vrhá do práce. Neustále koncertuje, a to nejen u nás, ale i v zahraničí, což stále vnímá jako velkou radost. „V současné době zahajuji podzimní část svého turné ve Zlíně, Brně, Třinci, Karviné, Kolíně a mnoha dalších městech. Turné jako vždy vyvrcholí na zlatou neděli v pražské Lucerně, kam vás srdečně zvu. Hudba je pro mě stále obrovskou inspirací a hnací silou, a i když si ráda odpočinu na hausbótu, svou práci miluju,“ uzavírá Helena Vondráčková.