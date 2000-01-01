Herečka Helen Mirren se už potřetí pokouší prodat své luxusní sídlo v Hollywood Hills. Sídlo se sedmi ložnicemi, barem a velkým bazénem dnes nabízí zhruba za 254 milionů korun poté, co už o třetinu slevila.
Autor: Zillow via Grosby Group / Grosby Group / Profimedia, Profimedia.cz
Dům starý přes sto let měl pouze čtyři vlastníky, přičemž všichni byli spojeni s filmem.
Autor: Marc Angeles / SplashNews.com / Splash / Profimedia, Profimedia.cz
Helen Mirren a její manžel Taylor Hackford se rozlehlé sídlo v minulosti pokoušeli už dvakrát neúspěšně prodat.
Autor: Zillow via Grosby Group / Grosby Group / Profimedia, Profimedia.cz
Poprvé za něj v roce 2021 chtěli 18 milionů dolarů, v přepočtu zhruba 381 milionů korun. O dva roky později slevili zhruba na 360 milionů, a teď za něj chtějí v přepočtu „pouhých“ 254 milionů korun.
Autor: Zillow via Grosby Group / Grosby Group / Profimedia, Profimedia.cz
Víc než stoleté sídlo je nerozlučně spjaté s filmem, k čemuž odkazují i obrazy na zdech.
Autor: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, Profimedia.cz
Sídlo disponuje sedmi ložnicemi a osmi koupelnami.
Autor: Zillow via Grosby Group / Grosby Group / Profimedia, Profimedia.cz
Dům si nechal v roce 1911 postavit herec, zpěvák a hvězda němého filmu Dustin Farnum. Pak ho obývala hvězda zlatého věku kinematografie Gail Patrick.
Autor: Zillow via Grosby Group / Grosby Group / Profimedia, Profimedia.cz
Potom vila patřila novináři a pozdějšímu producentovi Marku Hellingerovi. Od něj pak v 80. letech minulého století koupili dům právě Helen Mirrenová a Taylor Hackford.
Autor: Zillow via Grosby Group / Grosby Group / Profimedia, Profimedia.cz
„Není úplně obvyklé mít dům, který je starý přes 100 let a za tu dobu měl pouze čtyři majitele,“ řekl Hackford v roce 2021 deníku Wall Street Journal.
Autor: Zillow via Grosby Group / Grosby Group / Profimedia, Profimedia.cz
Hlavní obytné prostory vily jsou velkorysé a navržené pro společenský život. Dominují jim vysoké stropy, francouzské dveře vedoucí na terasy a velká okna, která propojují interiér s výhledy na Los Angeles.
Autor: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, Profimedia.cz
V historickém sídle se nacházejí překvapivě moderní detaily.
Autor: Marc Angeles / SplashNews.com / Splash / Profimedia, Profimedia.cz
Sídlo má vlastní velký bazén, obytný dvoupodlažní dům s plochou přes 600 metrů čtverečních a také samostatný penzionek pro hosty se třemi pokoji, garáží, kanceláří a bytem pro správce.
Autor: Zillow via Grosby Group / Grosby Group / Profimedia, Profimedia.cz
Obývací místnosti jsou laděné do tlumených tónů.
Autor: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, Profimedia.cz
Každá z místností má jiné tapety.
Autor: Zillow via Grosby Group / Grosby Group / Profimedia, Profimedia.cz
Ložnice nabízejí výhled na kopcovitý známé čtvrti zámožných Hollywood Hills.
Autor: Zillow via Grosby Group / Grosby Group / Profimedia, Profimedia.cz
Stěny zdobí portréty známých herců. Konferenční stolky zase publikace o umění.
Autor: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, Profimedia.cz
Součástí domu je také dřevem obložený salon s barem pro komornější posezení.
Autor: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, Profimedia.cz
Kuchyň spojuje historický charakter domu s moderním vybavením. Nabízí dostatek pracovních ploch, kvalitní vestavěné spotřebiče a velký kuchyňský ostrůvek, který slouží nejen k vaření, ale i k neformálnímu stolování.
Autor: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, Profimedia.cz
Historická vila z roku 1911 si dodnes zachovala řadu původních architektonických prvků.
Autor: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, Profimedia.cz
Interiéry byly při nedávné úpravě citlivě doplněny moderním vybavením tak, aby zůstal zachován jejich původní hollywoodský charakter.
Autor: Zillow via Grosby Group / Grosby Group / Profimedia, Profimedia.cz
Každé z ložnic dominuje jiná barevná paleta.
Autor: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, Profimedia.cz
Krb v jedné z ložnic vytváří útulnou atmosféru.
Autor: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, Profimedia.cz
Vše v domě je navržené prakticky a pohodlně s citem pro detail.
Autor: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, Profimedia.cz
Koupelny v rezidenci navazují na elegantní styl celého domu a kombinují historické prvky s moderním komfortem.
Autor: Zillow via Grosby Group / Grosby Group / Profimedia, Profimedia.cz
V interiérech nechybí pokojové rostliny, které domu dodávají středomořskou atmosféru.
Autor: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, Profimedia.cz
Interiér působí vzdušně a elegantně, přesto si zachovává útulnou atmosféru historického sídla.
Autor: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, Profimedia.cz
Venkovní bazén je jedním z hlavních lákadel celé rezidence. Je obklopen prostornou terasou a vzrostlou zelení, která zajišťuje dostatek soukromí.
Autor: Zillow via Grosby Group / Grosby Group / Profimedia, Profimedia.cz
Jelikož je nemovitost v kopci, zahrnuje četné terasy, ze kterých je překrásný panoramatický výhled na Los Angeles.
Autor: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, Profimedia.cz
Sídlo připomíná luxusní hotel se vším všudy.
Autor: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, Profimedia.cz
Poloha domu zajišťuje jeho budoucím majitelům naprosté soukromí.
Autor: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, Profimedia.cz
Helen Mirren a její manžel Taylor Hackford vlastní historickou rezidenci více než 35 let. Přestože oba patří k nejvýraznějším osobnostem filmového průmyslu, dům nikdy nepřestavěli do okázalého hollywoodského stylu. Naopak se snažili zachovat jeho původní architekturu z roku 1911 a citlivě ji doplnit moderními prvky.
Autor: Enrico Di Giacomo / SplashNews.com / Splash / Profimedia, Profimedia.cz
Podaří se tentokrát slavné herečce sídlo prodat?
Autor: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, Profimedia.cz