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16. srpna 2017
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16. srpna 2017
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Zpravodajský portál iDNES.cz rozšiřuje svůj obsah o novou sekci iDNES Spotřebitel. Reaguje tak na rostoucí poptávku čtenářů po praktických informacích, které mají přímý dopad na rodinný rozpočet....
Vyzkoušejte si kvíz, který vás vrátí do časů, kdy se stavělo a opravovalo svépomocí, ke každému výrobku patřil nějaký národní podnik a bez čekání v alespoň krátké frontě jste dostali jen málokdy to,...
Může soused zabírat kamerou vaši zahradu, grilovat na balkoně nebo vám zavřít přístupovou cestu? Otestujte si, jak dobře znáte pravidla sousedského soužití. O voucher na Chytrý Kvíz můžete soutěžit...
Unikátní bydlení na Dobříši. Architekt Michael Karnet zachránil kamenné torzo stodoly z roku 1912 a vtipně do něj vestavěl moderní rodinný dům v podobě lehké dřevostavby.
Lucie s manželem Petrem snili o vlastním domě dlouhé roky. Když už hledání vzdávali, objevili volnou parcelu v malebné vinařské vesničce na jižní Moravě. Dnes čtyřčlenná rodina bydlí v domě, který si...
Unikátní pražská vila z 30. let měla namále. V roce 2000 ji vážně poškodil požár a léta chátrala. Podívejte se na její neuvěřitelnou proměnu v novodobý funkcionalistický klenot.
Herečka Helen Mirren se už potřetí pokouší prodat své luxusní sídlo v Hollywood Hills. Sídlo se sedmi ložnicemi, barem a velkým bazénem dnes nabízí zhruba za 254 milionů korun poté, co už o třetinu...
Máloco může být v horkých letních dnech tolik potřebné jako bazén nebo koupaliště. A obojí může být ukázkou zdařilé architektury! A je přitom jedno, zda jde o novostavbu, nebo rekonstrukci. Podívejme...
Soused si nechal na lodžii namontovat klimatizaci. Provrtal skrz zeď díru a venkovní jednotku ukotvil přímo do fasády. Zateplení nemáme. Mě osobně navíc obtěžuje hluk a vibrace z jednotky a také...
Řešit bydlení na dálku je pro většinu lidí náročné a často stresující, obzvlášť pokud jde o zásadní rozhodnutí, jakým je vlastní domov. Právě zde se ukázala důležitost vzájemné důvěry a komunikace,...
Odstranění pevných stěn se může zdát jako paradox, v tomto pražském bytě se však otevřenost stala hlavní strategií. Příčky nahradil vestavěný nábytek, sklobeton a závěsy. Vznikl tak fluidní prostor,...
Může soused zabírat kamerou vaši zahradu, grilovat na balkoně nebo vám zavřít přístupovou cestu? Otestujte si, jak dobře znáte pravidla sousedského soužití. O voucher na Chytrý Kvíz můžete soutěžit...
Když si Jiří a Marika Kučovi vyhlédli starou chalupu na Jižní Moravě, netušili ještě, že v ní stráví mnoho šťastných, ale i smutných okamžiků. Do stavení, která dřív bylo rodinným útočištěm, se dnes...
Přinášíme přehled zajímavých chat a chalup, které jsou v současnosti na prodej. Zjistěte, v jakých lokalitách lze nemovitost pořídit a za kolik.
Lucie s manželem Petrem snili o vlastním domě dlouhé roky. Když už hledání vzdávali, objevili volnou parcelu v malebné vinařské vesničce na jižní Moravě. Dnes čtyřčlenná rodina bydlí v domě, který si...
V čínské rybářské vesnici Chou-tchou-wan (Houtouwan) kdysi žily dva tisíce lidí. V 90. letech ji však kvůli izolaci a nedostatku práce všichni opustili. Dnes se opuštěné domy ztrácejí pod bujnou...
Horní, Teplice nad Metují - Horní Teplice, okres Náchod
4 800 000 Kč
Unikátní pražská vila z 30. let měla namále. V roce 2000 ji vážně poškodil požár a léta chátrala. Podívejte se na její neuvěřitelnou proměnu v novodobý funkcionalistický klenot.
Architekti z ateliéru 0,5 Studio proměnili byt v pražském Karlíně o rozloze 79 m² v harmonický celek plný oblých tvarů, modré barvy a hřejivého dřeva.