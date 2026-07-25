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Slevila 127 milionů, kupci se přesto nehrnou. Helen Mirren marně nabízí sídlo

Klára Lyons
Herečka Helen Mirren se už potřetí pokouší prodat své luxusní sídlo v Hollywood... Dům starý přes sto let měl pouze čtyři vlastníky, přičemž všichni byli spojeni... Helen Mirren a její manžel Taylor Hackford se rozlehlé sídlo v minulosti... Poprvé za něj v roce 2021 chtěli 18 milionů dolarů, v přepočtu zhruba 381... Víc než stoleté sídlo je nerozlučně spjaté s filmem, k čemuž odkazují i obrazy... Sídlo disponuje sedmi ložnicemi a osmi koupelnami. Dům si nechal v roce 1911 postavit herec, zpěvák a hvězda němého filmu Dustin... Potom vila patřila novináři a pozdějšímu producentovi Marku Hellingerovi. Od... „Není úplně obvyklé mít dům, který je starý přes 100 let a za tu dobu měl pouze... Hlavní obytné prostory vily jsou velkorysé a navržené pro společenský život.... V historickém sídle se nacházejí překvapivě moderní detaily. Sídlo má vlastní velký bazén, obytný dvoupodlažní dům s plochou přes 600 metrů...
Herečka Helen Mirren se už potřetí pokouší prodat své luxusní sídlo v Hollywood Hills. Sídlo se sedmi ložnicemi, barem a velkým bazénem dnes nabízí zhruba za 254 milionů korun poté, co už o třetinu slevila. Dům starý přes sto let měl pouze čtyři vlastníky, přičemž všichni byli spojeni s filmem.

16. srpna 2017

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