Heidi Janků má po dvaceti letech konečně novou elegantní kuchyň

„Odpadla mi vystoupení, a jak je člověk doma, přemýšlí nad tím, co by vylepšil. To byl i můj případ,“ začala Heidi Janků popisovat svou cestu k nové kuchyni.

Ta původní byla vyvedena v rustikálním stylu, plná dřevěného obložení a šedivých dlaždic. „Už to nebylo vůbec moderní, připadala jsem si v ní spíš jako v nějakém antikvariátu nebo bazaru nábytku,“ říká Heidi a dodává, že každý kus nábytku má svou životnost.

Do dalších dní se rozhodla vykročit v technicistně pojaté moderní kuchyni. „Kdysi jsem podobnou kuchyň viděla u kamarádky a vysnila jsem si, že jednou budu mít také takovou. Tak jsem si teď ten sen splnila,“ líčí s radostí v hlase.



Jedním ze signifikantních prvků nové kuchyně je absence držadel, madel a úchytů na dvířkách. „Rozhodla jsem se jich zbavit a zvolila jsem bezúchytovou variantu otevírání. Důvod je jednoduchý. Dřív se mi stávalo, že jsem o madlo zavadila nohou a na stehně nebo lýtku se mi udělala modřina. To už teď snad nehrozí,“ vysvětluje zpěvačka.

Navíc měla ještě jeden zcela konkrétní požadavek, a to na velké množství šuplíků. „To se podařilo a já si teď užívám tu prostorovou velkorysost. Baví mě například vysouvací spižírna,“ chlubí se hrdá majitelka. Přestože má novou kuchyň už nějaký čas, stále objevuje nové a nové funkce.

„Když se kuchyň projektovala, nechávala jsem si hodně poradit a dala jsem na názor odborníků. To platilo nejen pro konstrukci a použité materiály, ale i pro vybavení spotřebiči. Třeba moje nová myčka na nádobí je naprosto neuvěřitelná,“ vypráví zaujatě vdova po Ivu Pavlíkovi.

„Po dokončení některých mycích programů se například dokáže sama otevřít. To mi přijde skoro jako čarodějnictví. Jindy, když jsem ji šla večer zkontrolovat, zda funguje, protože mi přišla hodně tichá, tak jsem zjistila, že zbývající čas do konce mycího programu promítá na podlahu před dvířky,“ popisuje Heidi nadšeně.

Sama sekala dlaždičky

Tak velká a zásadní rekonstrukce byla samozřejmě i časově náročná. „Samotná výroba podle zadání trvala tři týdny. Dalších pět dní pak montáž. Teoreticky by ta montáž mohla být i rychlejší, ale já naštěstí dostala od firmy Indeco velice pečlivého pána, který vše svědomitě přeměřoval, a když díly usazoval, několikrát je zase odmontoval a odvezl do dílny na upravení. To považuji za nesmírně profesionální přístup,“ pochvaluje si interpretka hitu Když se načančám.

A neváhala přiložit sama ruku k dílu. „To bylo hlavně ve fázi bourání, kdy jsem vysekávala staré dlaždice. Ty jsem pak naložila do svého auta a odvezla je do sběrného dvora. Také jsem si vymalovala. Mám díky tomu pocit, že jsem na té kuchyni odvedla také kus práce,“ uzavírá šťastná majitelka nového zařízení.