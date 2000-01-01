Britka Eleanor Sutcliffová si po bolavém rozchodu nemohla dovolit v anglickém Birminghamu vlastní byt, a tak zvolila zdánlivě provizorní a velmi nečekané řešení.
Pořídila si starý rozpadlý hausbót, ze kterého udělala svůj nový domov. Dnes říká, že to bylo nejlepší rozhodnutí v jejím životě.
Osmadvacetiletá hasička našla loď úplnou náhodou na facebookovém tržišti Marketplace.
„Potřebovala jsem levné a nekonvenční řešení a vždycky jsem chtěla žít na lodi,“ říká sympatická rusovláska.
Na první pohled trochu ztřeštěný sen mohla ale realizovat hlavně díky své rodině.
„Moji rodiče vždy podporovali všechny mé podivné nápady a můj táta řekl, že mi pomůže s renovací, pokud to bude potřeba,“ říká Eleanor.
Britka tvrdí, že bydlení na lodi výrazně pomáhá její peněžence. Zjistila, že náklady jsou mnohem nižší, než kdyby žila v bytě.
Celkové platby za loď včetně poplatku za kotvení, licenci, pojištění a palivo činí necelých 500 liber měsíčně (14 tisíc korun).
„Pro srovnání, pronájem bytu poblíž mého pracoviště by mě stál kolem 750 liber nebo více (21 tisíc korun) jen za nájem,“ říká podnikavá hasička.
Eleanor si svou 15 metrů dlouhou loď Dartline z roku 1986 koupila v květnu 2024 za 15 tisíc liber (421 tisíc korun).
„Zamilovala jsem se do ní, jakmile jsem ji poprvé uviděla. Tak trochu se rozpadala, ale líbila se mi představa, že se jí pokusím vrátit její zašlou slávu,“ vzpomíná Britka.
Hned na to si vzala půjčku na rekonstrukci a do lodi se na podzim roku 2024 nastěhovala.
„Bydlela jsem v ní, i když jsme teprve stavěli stěny,“ říká.
„Vyměnili jsme stěny i podlahu, postavili novou kuchyň, postel s úložným prostorem, znovu namontovali krb a kamna na dřevo… udělali jsme velkou spoustu změn,“ vypočítává náročnou renovaci svého nového bydliště.
Eleanor sleduje na TikToku přes 31 tisíc fanoušků, kterým rekonstrukci ráda ukazuje.
Koupi lodi označila za „nejlepší rozhodnutí, jaké kdy učinila“.
Na vnitřní úpravy má dohromady rozpočet 10 tisíc liber (281 tisíc korun), zatím utratila 8 tisíc liber (225 tisíc korun).
Tam, kde jí peníze nestačí, se pracovních nástrojů klidně chopí sama.
„Venkovní nátěr mi profesionálové vyčíslili na víc než 10 tisíc liber, takže se do toho raději pustíme sami,“ směje se mladá žena, která se přitom naštěstí může spolehnout na pomoc své rodiny.
Život na vodě ale není jen splněný sen a procházka růžovou zahradou.
„Letos v zimě jsem zažila první sněhovou bouři a byl to boj,“ přiznává hasička.
A dodává, že problém má tak trochu i s návštěvami. „Je o mně známo, že servíruji večeři na střeše, protože uvnitř zkrátka není pro všechny dost místa,“ směje se rusovláska.
Přesto by prý neměnila. „Naučila jsem se tolik nových dovedností. Líbí se mi na tom, že se můžu přestěhovat, kdykoli chci. Komunita lodních nadšenců je skvělá,“ pochvaluje si život v hausbótu.
A dodává: „Je to krásný způsob, jak žít blíž přírodě. Člověk si víc uvědomuje zdroje i odpad a je vděčnější.“
