Hasička přišla o dům, tak si opravila rozpadlou loď. Je to můj ráj, říká

Lenka Weberová
Britka Eleanor Sutcliffová si po bolavém rozchodu nemohla dovolit v anglickém Birminghamu vlastní byt, a tak zvolila zdánlivě provizorní a velmi nečekané řešení. Pořídila si starý rozpadlý hausbót, ze kterého udělala svůj nový domov. Dnes říká, že to bylo nejlepší rozhodnutí v jejím životě.
Britka Eleanor Sutcliffová si po bolavém rozchodu nemohla dovolit v anglickém... Pořídila si starý rozpadlý hausbót, ze kterého udělala svůj nový domov. Dnes... Osmadvacetiletá hasička našla loď úplnou náhodou na facebookovém tržišti... „Potřebovala jsem levné a nekonvenční řešení a vždycky jsem chtěla žít na... Na první pohled trochu ztřeštěný sen mohla ale realizovat hlavně díky své... „Moji rodiče vždy podporovali všechny mé podivné nápady a můj táta řekl, že mi... Britka tvrdí, že bydlení na lodi výrazně pomáhá její peněžence. Zjistila, že... Celkové platby za loď včetně poplatku za kotvení, licenci, pojištění a palivo... „Pro srovnání, pronájem bytu poblíž mého pracoviště by mě stál kolem 750 liber... Eleanor si svou 15 metrů dlouhou loď Dartline z roku 1986 koupila v květnu 2024... „Zamilovala jsem se do ní, jakmile jsem ji poprvé uviděla. Tak trochu se... Hned na to si vzala půjčku na rekonstrukci a do lodi se na podzim roku 2024...

Zobrazit celou fotogalerii

Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)

Nejčtenější

K myslivně nebyly klíče, tak vlezli dovnitř oknem. Konečně našli tu pravou

Chalupa byla dlouho neobývaná a díky tomu si zachovala většinu původních prvků.

Do Jeseníků jsme s manželem jezdili řadu let. Nejprve sami, později i s dětmi. Milujeme hory a kouzlo starých chalup. Často jsme si říkali, že jednou bychom takovou chtěli. Postupem času jsem začala...

Rodina zachránila kouzelný dům na náměstí. A oživila tak městečko na Vysočině

Za projektem stojí architekt Matěj Šebek ze studia matěj šebek architekti....

Rekonstrukce zchátralého měšťanského stavení na náměstí v Kamenici nad Lipou vytvořila vícevrstvý dům pro bydlení, práci i komunitu, který pomáhá oživit malé městečko na Vysočině. Za projektem stojí...

Postavili si moderní roubenku. Bylo to nejlepší rozhodnutí, jaké mohli udělat

Velkorysý společný obývací prostor otevřený do krovu si manželé přáli od...

Olda s Petrou žili s dětmi v prostorném bytě, kde jim nic zásadního nechybělo. Snad jen klid venkova a vlastní zahrada. Pozemek v nedaleké vesnici sice měli, ale jezdili tam jen otrhat švestky. Navíc...

Vila v Praze vzdává hold funkcionalismu, vzala si z něj to nejlepší

Architektonické řešení stavby čerpá z tradice funkcionalistických vil u nás

Respekt k charakteru dané vilové čtvrti, to je novostavba v Praze 6, která byla postavena na místě původního domu. Ten byl už ve špatném technickém stavu a svým dispozičním řešením nevyhovoval...

Skvělý dům ve tvaru kostky šetří energii, má dokonce i zahradu na střeše

Pohled na dům z ulice

Někdy je všechno jinak. Nejdříve investoři čekali, až bude mít studio luni čas na jejich zakázku. Jenže krátce po dokončení domu se rozhodli z osobních důvodů z Prahy odstěhovat a nadstandardní...

Filmy v LA se začaly natáčet ve stodolách a skladech. Podívejte se

První filmová studia vznikala v Los Angeles v přestavěných stodolách a...

První filmová studia vznikala v Los Angeles v přestavěných stodolách a skladech. Začátky ovlivňovala malá citlivost filmové suroviny, proto mělo přednost natáčení pod širým nebem. Teprve časem...

7. února 2026

Poruba není jen sídliště. Socialistický realismus tu dostal velkolepou podobu

Ikonický porubský Oblouk po dokončení. Prvních 118 bytových jednotek bylo...

Na zelené louce kus od Ostravy vzniklo v polovině minulého století sídliště pro více než 60 000 obyvatel. Poruba měla zprvu staré město nahradit, stala se ale jeho součástí. Dnes jde o jednu z...

6. února 2026

Soused si na terasu dal káď na otužování, která váží 650 kilo. Máme obavy, že se zřítí

Premium
Terasa, balkon či lodžie jsou z konstrukčního hlediska navrhovány na určité...

Bydlím v bytovém domě, každý byt má buď balkon, lodžii, někteří i terasu. Soused s terasou si na ni umístil ochlazovací káď. Věnuje se populárnímu otužování. Ochlazovací káď, která je naplněná vodou...

6. února 2026

Vila v Praze vzdává hold funkcionalismu, vzala si z něj to nejlepší

Architektonické řešení stavby čerpá z tradice funkcionalistických vil u nás

Respekt k charakteru dané vilové čtvrti, to je novostavba v Praze 6, která byla postavena na místě původního domu. Ten byl už ve špatném technickém stavu a svým dispozičním řešením nevyhovoval...

6. února 2026

Postavili si moderní roubenku. Bylo to nejlepší rozhodnutí, jaké mohli udělat

Velkorysý společný obývací prostor otevřený do krovu si manželé přáli od...

Olda s Petrou žili s dětmi v prostorném bytě, kde jim nic zásadního nechybělo. Snad jen klid venkova a vlastní zahrada. Pozemek v nedaleké vesnici sice měli, ale jezdili tam jen otrhat švestky. Navíc...

5. února 2026

Pod klasickou sedlovou střechou domu se skrývá záplava travertinu

Rezidence se rozkládá na ploše 325 metrů čtverečních ve dvou podlažích a...

Rezidence Westminster v torontské čtvrti High Park-Swansea je moderní reinterpretací tradičních edwardiánských domů se sedlovou střechou. Studio Batay-Csorba Architects vytvořilo i působivý interiér,...

5. února 2026

Cílí na nejkomplikovanější místo v Česku. Architekt o budově Vltavské filharmonie

Premium
Český architekt Jan Magasanik pracuje v dánském studiu Bjarke Ingels Group již...

Do Kodaně odešel původně na tříměsíční stáž – vyzkoušet si, jaké je dělat architekturu ve světoznámém studiu. A už tam zůstal. Architekt Jan Magasanik má Dánsko za svůj druhý domov, ve studiu Bjarke...

4. února 2026

K myslivně nebyly klíče, tak vlezli dovnitř oknem. Konečně našli tu pravou

Chalupa byla dlouho neobývaná a díky tomu si zachovala většinu původních prvků.

Do Jeseníků jsme s manželem jezdili řadu let. Nejprve sami, později i s dětmi. Milujeme hory a kouzlo starých chalup. Často jsme si říkali, že jednou bychom takovou chtěli. Postupem času jsem začala...

4. února 2026

Křesla, jejichž cena stále stoupá. Nemáte doma třeba kousky od Halabaly?

Křeslo Cissy se vyrábí ve variantách s vysokým i nízkým opěradlem a podnožkou.

Řada lidí asi hořce zaplakala, když uviděla v nabídce některých prodejců například zrestaurované křeslo H269 od Jindřicha Halabaly za 68 tisíc (na zahraničních webech i za více než sto tisíc), které...

4. února 2026

Hasička přišla o dům, tak si opravila rozpadlou loď. Je to můj ráj, říká

Britka Eleanor Sutcliffová si po bolavém rozchodu nemohla dovolit v anglickém...

Britka Eleanor Sutcliffová si po bolavém rozchodu nemohla dovolit v anglickém Birminghamu vlastní byt, a tak zvolila zdánlivě provizorní a velmi nečekané řešení. Pořídila si starý rozpadlý hausbót,...

3. února 2026

Skvělý dům ve tvaru kostky šetří energii, má dokonce i zahradu na střeše

Pohled na dům z ulice

Někdy je všechno jinak. Nejdříve investoři čekali, až bude mít studio luni čas na jejich zakázku. Jenže krátce po dokončení domu se rozhodli z osobních důvodů z Prahy odstěhovat a nadstandardní...

3. února 2026

Drzá kostka se vecpala mezi domy. Před zraky sousedů obyvatele chrání opona

Pozemek tak úzký, že si budete se sousedy vzájemně dívat do ložnice? Kdepak....

Pozemek tak úzký, že si budete se sousedy vzájemně dívat do ložnice? Kdepak. Dům z Wisconsinu soukromí svých obyvatel chrání, i když stojí na velmi úzkém podlouhlém pozemku. Neuzavřel se do sebe jako...

2. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.