Hana Křížková si byt v Malém Berlíně zařídila podle sebe. Má ho moc ráda

Byt Hany Křížkové působí milým a útulným dojmem. „Bydlím tady patnáct let. Byt jsem si vytvořila podle sebe, žádní architekti. Nejdřív jsem bydlela na Proseku a potom jsem se přestěhovala sem. Tenhle dům je úžasný, postavili ho Židé někdy kolem roku 1930. Potom se ho zmocnili Němci, proto se mu říká Malý Berlín. Dříve byl tady ve vnitrobloku dokonce bazén, který pak komunisté zasypali, aby pár lidí v Praze nemělo něco lepšího než ostatní,“ popisuje zpěvačka.

Byt je krásně světlý a velmi praktický. „Já si myslím, že architekti dřív hodně mysleli na lidi, na jejich potřeby. Je tu například spousta úložných prostor. Byt je členitý, má vysoké stropy a krásné parkety. Ty parkety jsou původní a pořád slouží, je to skvěle odvedená práce. Je tu i malá terasa, což je velmi praktické, protože je hned u kuchyně. Vejde se mi tam stolek a křesílko. Mohu tam relaxovat, vypít si čaj nebo kávu, přečíst si, co mi kdo píše, a zároveň při tom cítím krásnou vůni květin. Mám tenhle byt moc ráda,“ prozradila.

V bytě Hany Křížkové zaujme na první pohled velké množství obrázků. „Mám hodně obrazů. Z devadesáti procent jsou od Ivy Hüttnerové, která je moje kamarádka. Když jde na můj koncert nebo na moje narozeniny, dostanu od ní většinou dárek v podobě jejího krásného obrazu. Potom ještě miluji Drtikola a Schieleho, protože i z děl těchto umělců sálá dobrá nálada a celková pohoda,“ uvádí.

„Zkrátka mám ráda hezké věci, na které je příjemný pohled. Mám tu i obraz po svých rodičích. Bohužel vlastně nevím, kdo ho maloval. Vím, že je z roku 1942 a dostali ho ke svatbě. Já jsem ho podědila, je to milá vzpomínka. Po předcích mám také knihy, kupříkladu po dědovi mám německý slovník psaný ještě ve švabachu!“ přiznává Křížková.



„Spousta lidí se nedívá ráda dozadu, ale já si myslím, že pokud má člověk na co vzpomínat, tak by to měl dělat, protože se z toho dá vzít i ponaučení. Ráda vzpomínám na rodiče nebo na kamarády, kteří už jsou tam nahoře a moc mi chybějí. Ať už je to třeba Helenka Štáchová, kterou mi stále připomíná Hurvínek, jehož miluji od mládí, takže ho mám v několika verzích, nebo Karel Černoch... Mám tu i spoustu andělíčků od dětí z dětských domovů, kterým pomáhám. Ty děti jsou neskutečně šikovné, proto je na jejich výrobky krásný pohled,“ prozradila zpěvačka více o dekoracích ve svém bytě.

V obývacím pokoji najdeme také prostornou sedačku, jež se dá rozložit, aby na ní mohlo spát i pět lidí. Tento způsob nocování využívají především Hančini přátelé, kteří ji s oblibou navštěvují.

Láska ke květinám

Celý byt je vyzdoben květinami, jimž Hanka rozumí. „Květiny jsou pro mě relax. Ráno, když nenacházím IQ, tak je nejlepší, když projdu kolem kytiček, zaliji je, ostříhám a trošičku jim domluvím, aby už kvetly... Proto jsem moc vděčná za terasu. Mým snem by bylo mít ještě zahrádku,“ popsala svoje ranní rituály i přání.

V bytě má také pracovnu, kterou si vyzdobila fotografiemi z představení. Umístila do ní i rotoped, na němž jezdí kvůli problémům s koleny. „V pracovně mám velký počítač, na němž autorizuji články, píši scénáře nebo posílám fotky. Jinak raději pracuji v obýváku u krásného secesního stolku. Momentálně se chystám na vánoční koncert, který by měl proběhnout 19. prosince v Divadle U Hasičů. Jinak se učím scénář na premiéru muzikálu Láska nebeská, ta se má konat 21. ledna 2021. Moje srdeční záležitost je ale především Dracula, protože to byl můj první muzikál a hraji v něm stále. Občas z legrace říkám, že bude i můj poslední,“ dodala s úsměvem zpěvačka a muzikálová herečka.