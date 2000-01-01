Z historického domu ve Warblingtonu v britském hrabství Hampshire na vás dýchnou staletí historie. Součástí domu jako z pohádky jsou vlastní ruiny z 15. století, suchý příkop i bazén s malým domečkem.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Na pozemku se dodnes nachází zachovalá věž z hradu Warblington, který má kořeny hluboko v historii – první zmínky sahají už před 12. století. V 15. století ho vlastnil Richard Neville, hrabě z Warwicku, jedna z klíčových postav Války růží.
Panství převzala roku 1515 od Jindřicha VIII. hraběnka ze Salisbury Margaret Poleová. Později o něj ale přišla a hrad změnil majitele na sira Edwarda Cottona. Později položili potomci rodiny Cottonů základy současného venkovského sídla.
Na pozemku najdete zbytky kamenné věže, hospodářských budov, sýpky, ale překvapivě i bazén.
Jedinečné sídlo se nachází v hrabství Hampshire pár minut od přístavu Langstone, kousek od městeček Emsworth a Havant a pouhých osm minut chůze od pláže.
Dům nabízí něco, co se jen tak nevidí: vlastní ruiny z 15. století.
Vchod do domu je jako vystřižený ze staré Anglie.
Dům si zachoval své původní kouzlo – kamenné podlahy, masivní krby a odhalené trámy připomínají, že tady nejsou jen tak pro potěchu milovníků vintage stylu.
Historická nemovitost nabízí čtyři koupelny, salón, kuchyň, jídelnu, pracovnu a sedm ložnic. Toto je jedna z nich.
Staroanglická koupelna vládne nenápadnými výdobytky „moderní techniky“ jako jsou směšovací vodovodní baterie, které často nemají ani moderní domy.
Prostorné kuchyni dominují stylová kamna s pecí.
Takový krb by si v domě nejspíš přál leckterý milovník starožitností.
Jedině přítomnost ploché televize dokazuje, že svět se od stavby domu posunul o několik století.
Jedna z ložnic, která je zařízená střídmě a účelně.
Ve společenské místnosti se stačí jen posadit a vychutnat si šálek pravého anglického čaje.
V chodbách je cítit genius loci historického klenotu.
Interiér není přeplněný nábytkem, aby vyniklo kouzlo starého zdiva a trámů.
Knihovnu obzvláštňují obrazy a sbírka starožitných váz.
Původní trámy a krb dodávají domu atmosféru starých dobrých časů.
V obývacím pokoji si můžete vybrat, na kterou pohovku se posadíte.
Kouzlo dodává obývacímu pokoji i starožitný klavír.
Robustní zděný krb je dominantou obývacího pokoje.
Domek u bazénu je perfektním místem, kde v létě trávit čas s přáteli.
Líbí se vám? Za 2,25 milionu liber, v přepočtu 63 milionů korun, může být váš.
