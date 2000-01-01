Luxusní dům v hrabství Hampshire se pyšní nejen úchvatným interiérem, ale i zahradami od jedné z nejslavnějších zahradních architektek Gertrude Jekyllové. Třešničkou na dortu tu ovšem není bazén, ale legendární stíhačka Harrier, která trůní na pečlivě zastřiženém trávníku. Sídlo je nyní na prodej.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Majitel statku Durford Edge získal vyřazený vojenský letoun Harrier a umístil jej na trávník jako výrazný prvek zahrady. Letoun je neletuschopný, demilitarizovaný a představuje spíše kuriozitu než vojenské zařízení.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Majitel chtěl za nemovitost původně 3,95 milionu liber, v přepočtu zhruba 112 milionů korun jenže kupci se nehrnuli. Cena sídla tak spadla na 3,25 milionu liber, v přepočtu zhruba 92 milionů korun.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Sídlo se honosí deseti ložnicemi, z nichž šest se nachází v hlavním domě a čtyři v odděleném domě pro hosty.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Prostorná kuchyně navazuje na tradici anglických venkovských domů. Nabízí dostatek místa pro rodinné vaření i společenská setkání a propojuje klasický vzhled s moderním vybavením.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Nemovitost stojí nedaleko města Petersfield v hrabství Hampshire. Patří mezi výjimečná venkovská sídla, která spojují historickou architekturu s rozsáhlými zahradami a moderním komfortem.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Současní majitelé věnovali šest let rozsáhlé rekonstrukci a modernizaci celé nemovitosti, kterou dokončili v roce 2023.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Jednou z největších předností panství jsou zahrady navržené slavnou zahradní architektkou Gertrude Jekyllovou. Její návrhy jsou dodnes ceněny pro citlivé propojení barev, rostlin i okolní krajiny.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Kuchyně s jídelnou nabízí dostatek místa pro rodinné vaření i společenská setkání a propojuje klasický vzhled s moderním vybavením.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
V hlavním domě se nachází šest ložnic včetně prostorného hlavního apartmá. Interiér prosvětluje 167 oken s dvojitým zasklením.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Všechny pokoje jsou zařízeny citlivě a s citem pro detail.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Majitel prodává rodinné sídlo z toho důvodu, že jeho děti odrostly a plánují se odstěhovat. „Bude mi moc chybět potloukat se po lesích,“ dodává smutně.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Během rekonstrukce majitelé dbali na zachování historické atmosféry a použili řadu dobových stavebních materiálů, včetně ručně vyráběných střešních tašek, dubových trámů, cihel a litinových okapů pocházejících z historických budov po celé Velké Británii.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Statek Durford Edge vznikl v roce 1923 podle návrhu architekta Iniga Triggse, jednoho z významných představitelů britského hnutí Arts and Crafts. Historický dům si dodnes zachoval řadu původních architektonických prvků.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Místnosti jsou bez nábytku, což dává budoucímu novému majiteli možnost zařídit si velkolepé sídlo po svém.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Součástí rozlehlých pozemků je i velký rybník s centrální fontánou, který obývají divoké kachny.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Světlé dřevo citlivě doplňuje světlé interiéry.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Součástí jedné z koupelen je moderní vířivá vana.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
„Když se podívám na kamenné fasády domu, myslím na řemeslníky, kteří je před sto lety opracovávali ručně. Doufám, že nový majitel ocení množství práce a řemeslného umu, které byly do tohoto domu vloženy, a bude si vážit toho, že se o něj může starat stejně jako já,“ vyjádřil se stávající majitel.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz