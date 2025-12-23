Vánoční nadílka v Green Village: Bydlení u Konopiště s kuchyní jako dárkem

4:00
Představte si, jak už budete příští Vánoce péct cukroví ve vlastním, v moderní kuchyni, která vás nestála ani korunu navíc. Developerský projekt Green Village u Benešova přichází s mimořádnou sváteční nabídkou, která promění sen o novém domově v realitu.

Komerční sdělení

Fotogalerie3

Green Village, váš nový domov u Konopiště. | foto: Green VillageAdvertorial

Projekt Green Village, za nímž stojí renomovaná společnost Real-Treuhand, se stal synonymem pro moderní venkovské bydlení 21. století. Po úspěšné první etapě je nyní k dispozici druhá vlna 25 nízkonákladových domů, které jsou zkolaudované a připravené přivítat své nové majitele.

Kuchyně jako vánoční dárek

Pořízení domu je velkým životním krokem a vybavení interiéru často představuje další nemalou investici. Nyní ale můžete využít velkorysé vánoční nabídky. Ke koupi domu v Green Village získáte jako vánoční dárek kompletně vybavenou kuchyňskou linku včetně špičkových spotřebičů, vše v hodnotě 300 tisíc korun. Nabídka platí do konce roku, tak neváhejte.

Život mezi jezírky a golfovými greeny

Lokalita Green Village přímo sousedí se známým 45jamkovým golfovým resortem Konopiště. Nejde však jen o sport; je to životní styl v náruči malebné kopcovité krajiny. Srdcem nové etapy je náves se dvěma romantickými jezírky, vodopádem a molem, kde můžete relaxovat při pozorování vodní hladiny.

Green Village, váš nový domov u Konopiště.

Co Green Village nabízí:

  • Prostor pro rodinu: Dispozice 4+kk a 5+kk (107 až 144 m²) s vlastní zahradou a terasou.
  • Energetickou úsporu: Moderní podlahové vytápění poháněné tepelným čerpadlem.
  • Aktivní relaxaci: Ke každému domu získáte dvě plnohodnotná členství v golfovém klubu Konopiště a přístup do sousedního spa a fitness centra.
Green Village, váš nový domov u Konopiště.

Metropole na dosah, příroda za oknem

Green Village je navržena pro ty, kteří milují klid, ale nechtějí se vzdát výhod města. Do Benešova s jeho kompletní občanskou vybaveností (16 škol, nemocnice, stadiony) dojedete za 9 minut. Praha je vzdálena pouhých 40 minut jízdy, přičemž budoucí sjezd z dálnice D3 zkrátí cestu na minimum a výrazně zhodnotí vaši investici.

Bezpečí silného partnera

Za projektem stojí Real-Treuhand, dceřiná společnost silné rakouské banky Raiffeisenlandesbank Oberösterreich. To zaručuje nejen špičkovou kvalitu architektury, ale i ekonomickou stabilitu a jistotu pro vaši investici.

Vykročte do nového roku s vizí domova, kde na vás čeká klid, příroda a plně vybavená kuchyně připravená na vaše první rodinné večeře. Vítejte v Green Village!

