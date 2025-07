Golfistka je rodačkou z Karlových Varů, ale díky studiu tělovýchovné fakulty se přestěhovala do Prahy. Původně bydlela v pronájmu, ale po ukončení školy si pořídila vlastní bydlení.

„Kolem komplexu, kde teď bydlím, jsem jezdila už v době, kdy jsem se do Prahy nastěhovala, a moc se mi líbil. Shodou okolností jsem pak začala pracovat v Golf Clubu Hostivař.

Můj současný byt na mě vyskočil v nabídce realitní kanceláře a já jsem se objednala na prohlídku. Bohužel mi bylo řečeno, že byt je již rezervovaný. Předchozí zájemce ale rezervaci zrušil a já jsem ho získala. Říkala jsem si, že to asi bylo tím, že jsem si tento byt opravdu moc přála,“ svěřila se Šideri.

Mix mnoha stylů

Byt byl v době jejího nastěhování ze stavebního hlediska stejný. Místnosti již byly rozvržené a nebylo potřeba nic bourat. Měnil se pouze interiér, kdy nová majitelka nechala odvézt staré zařízení a pořídila si nové. Byt se skládá z obývacího pokoje spojeného s kuchyní, ložnice a pokoje pro hosty. Patří k němu samozřejmě také koupelna, toaleta a ještě praktická šatna.

Kuchyň je v bílé barvě a její vzhled evokuje takzvaný Provence styl. Obývací pokoj je laděný především do odstínů šedé a dominuje mu velký rozkládací gauč.

„Mám všeobecně ráda tmavé odstíny, ale mít v bytě černou by bylo depresivní. Zvolila jsem proto odstíny šedé, které jsou neutrální a působí na mě uklidňujícím dojmem. Samotná bílá by mi v bytě přišla strašně nudná,“ říká Šideri.

Originální dekorace

Dekorace jsou velmi různorodé a často je tvoří suvenýry z cest. „Díky své kariéře jsem procestovala kus světa a vždycky jsem narazila na něco, co se mi líbilo nebo mě to nějakým způsobem inspirovalo,“ prozradila nám golfistka, která si z cest přivezla celou řadu věcí.

Oblíbeného má zejména Buddhu, který evokuje klid a harmonii. Soch a sošek Buddhy je proto v interiéru i na terase hned několik. Velké byly koupeny převážně v Česku a Německu, protože by se nevešly do batohu, ale menší sošky skutečně pocházejí z exotických zemí.

Ve volném čase sportovkyně ráda maluje, protože je to pro ni forma relaxování a odpočinku mezi turnaji. Stěny si proto vyzdobila vlastnoručně namalovanými obrazy. „Obraz stromu, který visí v obýváku, nepovažuji za smutný. Pro mě černá barva neznamená smutek. Je tam i bílá a šedá, protože svět kolem nás má řadu odstínů,“ říká Šideri o svých obrazech.

V předsíni visí obrazy krásných exotických žen, které si koupila během cesty do Jihoafrické republiky, protože má k této zemi vřelý vztah. V neposlední řadě má v kuchyni poličku se svými poháry a medailemi, které za svou úspěšnou sportovní kariéru získala.

Čekají ji změny

Golfistka díky své profesi hodně cestuje a doma se moc neohřeje. Přesto má svůj domov, kam se ráda vrací. „Měla jsem to i tak, že jsem se zastavila doma s kufry jenom proto, abych si je vyměnila za předem připravené, a zase jsem jela,“ prozradila nám s úsměvem Šideri.

Do budoucna si chce pořídit novou kuchyň včetně spotřebičů, vestavěné skříně a chce mít v obýváku televizní stěnu. „Chci, aby bylo vše udělané na míru. Posledních deset let jsem žila s kufrem a byt pro mě nebyl priorita. Zařídila jsem ho proto během týdne a teď bych chtěla některé věci udělat opravdu pořádně,“ prozradila nám svoje plány blondýnka.

K bytu patří i velká terasa, na níž najdeme celou řadu květin. Květiny samozřejmě zdobí i interiér.

Květiny dělají domov

„Kytky pro mě znamenají život. Terasa bez květin by pro mě nebyla terasa. Samozřejmě je to starost. Když jsem kytky zasadila, druhý den jsem si uvědomila, že se o ně budu muset starat. Je to zkrátka něco za něco,“ říká Šideri, která má doma orchideje a vypěstovala na terase i chilli papričky.

Na terase nechybí pohodlné posezení a houpačka, kam si mohou během letních měsíců sednout návštěvy i sama majitelka bytu. Nejraději má ale Šideri blízký Golf Club Hostivař, kde tráví většinu svého času, pokud je v Praze. „Toto místo mám opravdu ráda a říkám to proto, že je mi tam vážně dobře,“ popsala svoje oblíbené místo Šideri.

Článek vznikl pro časopis Rytmus života.