Jaký dům si vybrala dědička jedné z nejbohatších amerických rodin

Raná léta Glorie byla poznamenána vysoce medializovanou bitvou o opatrovnictví mezi její matkou a tetou, kterou tisk ve 30. letech nazýval „soud století“. Matka spor prohrála.

V roce 1941 si návrhářka pronajala dům v Beverly Hills. Velkolepé sídlo English Revival je od té doby známé jako „The Gloria Vanderbilt Estate“. Velkolepý dům je odsazený od ulice, s působivou cihlovou fasádou, strmě šikmou střechou, komíny, zelenými okenními markýzami a lákavou terénní úpravou.

Plazivé liány dodávají vile atmosféru starého světa. Uvnitř impozantní točité schodiště s okny spojuje dvě velkorysá podlaží. Klasické klenuté dveře oddělují různé obytné prostory. K vybavení sídla patří velký obývací pokoj, krásná knihovna, rozsáhlé primární apartmá a pět dalších ložnic.

K sídlu patří i velký bazén a rozsáhlý pozemek

Rozlehlý pozemek o rozloze více než 3 000 m2 je obklopený vzrostlou zelení i oplocením, aby bylo zachováno soukromí majitelů. Upravený areál zahrnuje bazén, krytou terasu a dům pro hosty či spíše penzion.

Je to ráj pro ty, kteří se rádi baví, rezidence pojme až 400 návštěvníků s parkovištěm pro čtrnáct aut. Hosty zde bývali slavní lidé, například Elvis Presley, Warren Beatty, Bob Evans, Ali McGrawová či Henry Miller.

Sídlo najdete ve „The Flats“ v Beverly Hills, velmi žádané čtvrti známé svými velkými pozemky a velkolepými domy, jen kousek od Sunset bulváru.

Slavná historie i hosté

V roce 1828 se v místech dnešního Beverly Hills usadili první obyvatelé, v roce 1914 jej koupila skupina investorů, kteří město rozvinuli, když se jim nepodařilo najít ropu.

Mega hvězdy němých filmů Douglas Fairbanks a Mary Pickfordová si zde postavili jako jedni z prvních dům, pomohli tak vybudovat slavnou pověst Beverly Hills, která přetrvává dodnes. Mezi současné celebrity patří Taylor Swift, Katy Perry, Adele, Jennifer Anistonová a mnoho dalších.

Sídlo The Gloria Vanderbilt Estate vlastnila po slavné Glorii desítky let královna béčkových filmů Noreen Nashová, hvězda takových filmů jako The Red Stallion a Phantom from Space, která zemřela v roce 2023. Na realitní trh šla rezidence za 16,5 milionu dolarů.

Stylový lustr zdobí vstupní halu.

Gloria Vanderbiltová 1924–2019 Narodila se 20. února 1924 na Manhattanu v New Yorku jako jediné dítě železničního dědice Reginalda Claypoolea Vanderbilta z rodiny Vanderbiltů a jeho druhé manželky Glorie Morgan Vanderbiltové. Bylo jí pouhých 18 měsíců, když její otec zemřel na cirhózu. Svou kariéru zahájila jako modelka v pouhých patnácti letech, když se objevila v Harper´s Bazaar. Vystudovala herectví, studovala umění. Byla čtyřikrát vdaná, jejím druhým manželem byl například o 42 let starší dirigent Leopold Stokowski, s nímž měla dva syny. Celkem měla čtyři děti. V dospělosti se věnovala úspěšné kariéře v módě, zejména v 70. a 80. letech 20. století, kdy uvedla na trh řadu značkových džín, které se staly kulturní senzací. Byla také zručnou malířkou, autorkou a herečkou, často zkoumala témata lásky, identity a znovuobjevení. V pozdějších letech spolupracovala se svým synem, novinářem Andersonem Cooperem, na knihách a rozhovorech, upevnila tak svůj odkaz trvalé ikony stylu a mnohostranné umělkyně.

Glorie Vanderbiltová v roce 1959, bylo jí 25 let.