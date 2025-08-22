Místo pole kopřiv a bahna vykouzlili čtyři romantické chatky, jsou dokonalé

Začalo to nenápadně: Lukáš s Veronikou si přestavěli společnými silami dodávku na obytný vůz, kterému přezdívali „roubencar“, roubenka v autě. Líbila se i jiným. A tak ji začali pronajímat. Úspěšný nápad je přivedl k velkému rozhodnutí: postavit malé chaty na pronájem, kde by byli lidé v přírodě a užívali si klid.
Chata Oheň má celý prosklený štít, je zasazena do původních kamenných zdí ze...

Chata Oheň má celý prosklený štít, je zasazena do původních kamenných zdí ze 17. století. Je určená pro čtyři hosty. | foto: Archiv Na Živili

Střecha chatky Voda slouží jako skvělá terasa s výhledem.
Chata Země stojí na pevných základech z kamene původního mlýna, pod nimiž se...
Chata Oheň - pohodu v přírodě si můžete vychutnat s pěti laněmi siky Dybowského.
Střecha chatky Voda slouží jako skvělá terasa s výhledem.
40 fotografií

Svůj projekt glampingu Na Živili, tedy komfortního kempování, které zažilo svůj boom zejména v období covidu a pak po něm, realizovali ve Středočeském kraji na Voticku, na půl cesty mezi Benešovem a Táborem.

Tam si v roce 2021 u bývalého panského rybníka koupili už rozpadlý mlýn Kužel, jehož historie sahá až do 17. století. Chatky dostaly jména po čtyřech živlech, tedy Země, Voda, Vzduch a Oheň.

Jak to vzniklo

Lukáš: Když půjdu úplně zpětně, začali jsme s dodávkou, kterou jsme přestavěli na obytnou. Pak jsme si říkali, jak to posunout dál, a chtěli jsme se usadit na konkrétním místě. Vhodné jsme hledali asi čtyři roky, intenzivně ale až poslední rok. Byli jsme na Šumavě, v Krušných horách, Českém Švýcarsku i jinde. A pořád se nám nic moc nelíbilo.

Pak jsme si vyhlédli jeden pozemek u Kutné Hory, kde byla taková menší obora, tam se nám líbilo. Ale na poslední chvíli jsme přes internet narazili na současné místo, pozemek na úplné samotě, který nebude mít na dohled žádné domy. Pozemek už byl navíc historicky určený ke stavbě, protože tu stával mlýn. Před deseti lety na něj spadla obrovská lípa a pak to místo začalo chátrat. Lípu jsme dali do obory a z mlýna jsme použili pro stavbu všechny kameny.

Z maringotky je chata na kolečkách, ke které lze zapřáhnout i koně

Velkou výhodou je, že Verča pochází kousek odtud, z Votic. Máme tu příbuzné a kamarády, kteří nám pomohli s dokončením projektu. V úplně neznámé lokalitě bychom to sami ve dvou asi nezvládli, a navíc by se práce ještě víc prodražila.

Veronika: Když jsme sem poprvé přišli, byla to naprosto zarostlá džungle, kde rostly dvoumetrové kopřivy a spousta popadaných stromů. Ani rybník jste skoro neviděli. Polní zarostlá a bahnitá cesta, to byl jen náznak cesty. Abychom viděli, jak terén vypadá, museli jsme se sami prosekat těmi kopřivami. Celý pozemek včetně rybníku, louky a lesíku tvoří více než 30 000 m2.

Lukáš: Od první práce po přivítání hostů to trvalo dva roky. Pracovali jsme každý den včetně víkendů a svátků. Když přišel covid, byla to pro nás určitá výhoda. Mohli jsme být na vzduchu, a jak byli všichni doma, chtěli nám pomáhat. S kamarádem jsme betonovali základy, stavěli dřevěné konstrukce… Ty jsou z navezených nových trámů, které jsme obouchali, ostařili, opálili a natřeli. Takto vznikly první dvě stavby, Oheň a Země. Tvary a umístění všech staveb jsme si navrhli sami.

Veronika: Pak jsme koupili přívěs od kamionu, který jsme odstrojili a vyčistili. Na něm jsme začali stavět dřevostavbu, maringotku Vzduch v oboře. Celou jsme ji postavili v pronajaté dílně ve Voticích a pak přivezli sem, kola jí zůstala. Tady jsme ji usadili a dodělávali finální práce jako okna a dlažbu.

Vysnili si malou minimalistickou chatu na Valašsku, přidali k ní i saunu

Projekt nás vyšel nad naše finanční očekávání, největší překážku nám do toho „hodily“ zdražující se materiály. Například železo se zdražilo až čtyřikrát, přitom mělo být základem pro stavbu Voda.

Chtěli jsme však, aby vše zapadalo do našeho konceptu, proto máme třeba v chatkách kolem 150 kusů porcelánových vypínačů a zásuvek Katy Paty. Vybírali jsme je podle toho, že jsou z přírodního a odolného materiálu.

Lukáš: Chtěli jsme, aby v sobě každá stavba měla propsaný živel do své vizuální stránky. Například pro Zemi je typická zemitost: dlažba je zbroušená a jsou v ní vidět kamínky a písek. Dekorace jsme vybírali v zemitých tónech.

Chata Oheň má celý prosklený štít, je zasazena do původních kamenných zdí ze 17. století. Je určená pro čtyři hosty.
Střecha chatky Voda slouží jako skvělá terasa s výhledem.
Chata Země stojí na pevných základech z kamene původního mlýna, pod nimiž se ukrývaly několik set let staré sklepy.
Chata Oheň - pohodu v přírodě si můžete vychutnat s pěti laněmi siky Dybowského.
40 fotografií

Cílem celého projektu bylo vytvořit si něco vlastního, osvobodit se a být svými pány, být spolu. Zatím se rozhodně nenudíme a je tu kolem pořád co dělat.

Fungujeme tu celoročně a hostům nabízíme farmářské koše, domácí čaj z kopřiv, lesní med, domácí kváskový chléb… Chceme, aby tu působila lokálnost, příroda i domáckost.

Zimy se u nás bát nemusíte, protože v každé chatičce je podlahové vytápění i sauna, dvě mají kamna. V okolí se dá běžkovat a v dojezdové vzdálenosti i lyžovat. Když rybník zamrzne, dá se na něm bruslit. Lidi se v chatičkách vzájemně neruší a každý si užije svoje soukromí a klid.

Veronika: Jak to jde intenzivně spolu pracovat a žít?Já chci mít vždy všechno hned a na 100 procent, jsem stresař. Luky je věčný pohodář a kliďas, takže se dobře doplňujeme.

Obnovil rybník a u něj si postavil chatu z borovic vysázených dědou

Voda na vodě

Chatka Voda pluje na pontonu o velikosti 45 m² a je obložena přírodním nesámovaným dřevem (to jsou prkna s nepravidelnými kraji, která dostanete po nařezání na velké rámové pile neboli katru, pozn. red.). Dominantní prvek? Otevírací okno přes celou jednu stěnu, má však také podlahové topení, plnohodnotnou sprchu se záchodem, malou kuchyňku i saunu.

Střecha slouží jako terasa na pikniky s výhledem do rákosí, na louku s laněmi, pastviny s kravami či na chatičku Zemi. Od jara do podzimu je Voda určená pro dvě osoby ukotvená uprostřed rybníka, kam se můžete dostat jen loďkou. V zimním období kotví u mola.

Místo mlýna Země

Dominantní a největší chatka Země stojí na základech z kamene původního mlýna. Má tvar dvojitého „A“, kdy střecha dosahuje výšku devíti metrů.

Uvnitř najdete materiály z pálené hlíny, betonu, kamene, zemité barvy i květiny. Chatka má vlastní saunu, na terase vířivku s výhledy do lesíků, na rybník či pastviny s kravami. Vyspí se zde na dvoupostelích až šest osob, k tomu nabízí i dětskou postýlku.

Přál si minimalistickou chatu, dostal i terasu a možnost stavbu zvětšit

Vzduch s pohledem na laně

Chatka Vzduch je vlastně „jen“ maringotka, která vás však vtáhne zcela do přírody, takže si můžete vychutnat třeba i pohled na laně siky Dybowského. Celá přední část maringotky je totiž prosklená a to včetně stropu, takže můžete z bezprostřední blízkosti pozorovat nejen pasoucí se zvěř, ale také noční oblohu.

V chatičce najdete saunu a venkovní vanu, která je již mimo oboru, a tak si budete moci nerušeně posedět pod širým nebem. Chatička je určena pro čtyři osoby, ideálně dva dospělé a dvě děti.

Oheň s wellness

Chatička Oheň, která má celý prosklený štít, je zasazena do původních kamenných stěn ze 17. století. Je určena až pro čtyři dospělé, jako jediná z chatek má i uzavíratelnou ložnici.

O teplo se kromě podlahového vytápění stará i krb. Interiér, díky přírodním materiálům jako kámen, dřevo a kůže, působí velmi útulně. Za Ohněm je soukromé venkovní wellness se saunou a ochlazovací kádí. Před chatičkou najdete ohniště s posezením, kde můžete trávit nejen letní večery.

Vstoupit do diskuse (16 příspěvků)

Nejčtenější

Místo pole kopřiv a bahna vykouzlili čtyři romantické chatky, jsou dokonalé

Začalo to nenápadně: Lukáš s Veronikou si přestavěli společnými silami dodávku na obytný vůz, kterému přezdívali „roubencar“, roubenka v autě. Líbila se i jiným. A tak ji začali pronajímat. Úspěšný...

Zpěvák s modrou krví opravuje s rodinou zámek Domoušice. Má s ním velké plány

Má britské kořeny, narodil se ve Francii, ale v devíti letech se s celou rodinou přestěhoval do Česka. A aby toho nebylo málo, v žilách frontmana skupiny The Silver Spoons, muzikanta a producenta...

Dokonalou parcelu našla rodina náhodou. Má vysněný dům s koupacím jezírkem

Krásná organická dřevostavba s přírodním koupacím jezírkem vznikla díky návrhu zkušených odborníků. Podařilo se vybudovat místo s fantastickou atmosférou, které své obyvatele každý den přívětivě vítá...

Dostupné bydlení. Moderní kontejner má koupelnu i kuchyň a nabízí důstojný život

Netradiční projekt sociálního bydlení v Kansasu cílí na ty nejpotřebnější. Lidi, kteří žijí bez domova. V době pandemie covidu-19 jim vesnice sestavená z kontejnerů zajistila bezpečí. A po pandemii...

Myslíte si, že je to skleník? Podívejte se dovnitř neuvěřitelného domu

Za zdmi historické zahrady z roku 1790 stojí neobyčejný dům pojmenovaný Garden House. Nemovitost připomínající obří skleník najdete v anglické obci Westhorpe nedaleko města Newark-on-Trent. Nyní je...

Sousedské peklo. Kamery míří na náš dům, dron lítá nad zahradou. A k tomu urážky

Premium

Se sousedem máme během let různé problémy, které vyřešil tak, že na náš pozemek namířil kamery a celý náš dům neustále monitoruje. Vulgárně nám nadává a nabádá k tomu i naše děti, popisuje Martin...

22. srpna 2025

Místo pole kopřiv a bahna vykouzlili čtyři romantické chatky, jsou dokonalé

Začalo to nenápadně: Lukáš s Veronikou si přestavěli společnými silami dodávku na obytný vůz, kterému přezdívali „roubencar“, roubenka v autě. Líbila se i jiným. A tak ji začali pronajímat. Úspěšný...

22. srpna 2025

Dokonalou parcelu našla rodina náhodou. Má vysněný dům s koupacím jezírkem

Krásná organická dřevostavba s přírodním koupacím jezírkem vznikla díky návrhu zkušených odborníků. Podařilo se vybudovat místo s fantastickou atmosférou, které své obyvatele každý den přívětivě vítá...

21. srpna 2025

Garsonku dobře pronajala až poté, co ji nechala zařídit designéry

Splátky hypotéky za byt vyřeší nájem, to byla představa paní Heleny. Finance jí stačily jen na nákup garsoniéry, jenže do nezařízeného bytu se zájemci příliš nehrnuli. Za nájemné odpovídající...

21. srpna 2025

Zpěvák s modrou krví opravuje s rodinou zámek Domoušice. Má s ním velké plány

Má britské kořeny, narodil se ve Francii, ale v devíti letech se s celou rodinou přestěhoval do Česka. A aby toho nebylo málo, v žilách frontmana skupiny The Silver Spoons, muzikanta a producenta...

20. srpna 2025

Neuvěřitelná chata s prosklenou fasádou se ztrácí mezi stromy

Chata Rammed Earth Cottage v kanadské provincii Ontario splnila představy investorů o dokonalém místě pro relaxaci a odpočinek. Kvůli jejich snu však nesměly zbytečně padnout stromy, které vyrostly...

20. srpna 2025

Při rekonstrukci panelákové koupelny si lze vymyslet takřka cokoli

Panelákové domy sice trpí známými nedostatky, přesto mají i přednosti. Například potenciál poměrně snadné a kvalitní rekonstrukce. Pokud probíhá podle kvalitního projektu, může se i panelákový byt...

19. srpna 2025

Velkolepá 55 metrů vysoká věž se prodává jako rodinný dům. Nahlédněte dovnitř

Unikátní rodinný dům vysoký téměř 55 metrů je na prodej za 2,78 milionu liber, v přepočtu za 79 milionů korun. Velkolepá věž stojí ve vesnici Hadlow v anglickém Kentu.

19. srpna 2025

Byt po geniálním umělci v pražském domě Diamant rozzářila skvělá světla

Kubistický dům Diamant v centru Prahy postavil už v roce 1912 architekt Emil Králiček. Řadu let jej vlastnil geniální umělec Adolf Hoffmeister. Jedinečný apartmán s původním funkcionalistickým...

18. srpna 2025

Myslíte si, že je to skleník? Podívejte se dovnitř neuvěřitelného domu

Za zdmi historické zahrady z roku 1790 stojí neobyčejný dům pojmenovaný Garden House. Nemovitost připomínající obří skleník najdete v anglické obci Westhorpe nedaleko města Newark-on-Trent. Nyní je...

18. srpna 2025

Dostupné bydlení. Moderní kontejner má koupelnu i kuchyň a nabízí důstojný život

Netradiční projekt sociálního bydlení v Kansasu cílí na ty nejpotřebnější. Lidi, kteří žijí bez domova. V době pandemie covidu-19 jim vesnice sestavená z kontejnerů zajistila bezpečí. A po pandemii...

17. srpna 2025

Vila na Mykonosu je ztělesněním ideálního místa pro odpočinek i zábavu

The Cape, jedna z nejexkluzivnějších vil na Mykonosu, je zasazená do dechberoucí krajiny. Ztělesňuje moderní luxus, který harmonicky ladí s tradiční řeckou estetikou: bílé omítnuté stěny, měkké a...

16. srpna 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.