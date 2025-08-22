Svůj projekt glampingu Na Živili, tedy komfortního kempování, které zažilo svůj boom zejména v období covidu a pak po něm, realizovali ve Středočeském kraji na Voticku, na půl cesty mezi Benešovem a Táborem.
Tam si v roce 2021 u bývalého panského rybníka koupili už rozpadlý mlýn Kužel, jehož historie sahá až do 17. století. Chatky dostaly jména po čtyřech živlech, tedy Země, Voda, Vzduch a Oheň.
Jak to vzniklo
Lukáš: Když půjdu úplně zpětně, začali jsme s dodávkou, kterou jsme přestavěli na obytnou. Pak jsme si říkali, jak to posunout dál, a chtěli jsme se usadit na konkrétním místě. Vhodné jsme hledali asi čtyři roky, intenzivně ale až poslední rok. Byli jsme na Šumavě, v Krušných horách, Českém Švýcarsku i jinde. A pořád se nám nic moc nelíbilo.
Pak jsme si vyhlédli jeden pozemek u Kutné Hory, kde byla taková menší obora, tam se nám líbilo. Ale na poslední chvíli jsme přes internet narazili na současné místo, pozemek na úplné samotě, který nebude mít na dohled žádné domy. Pozemek už byl navíc historicky určený ke stavbě, protože tu stával mlýn. Před deseti lety na něj spadla obrovská lípa a pak to místo začalo chátrat. Lípu jsme dali do obory a z mlýna jsme použili pro stavbu všechny kameny.
Z maringotky je chata na kolečkách, ke které lze zapřáhnout i koně
Velkou výhodou je, že Verča pochází kousek odtud, z Votic. Máme tu příbuzné a kamarády, kteří nám pomohli s dokončením projektu. V úplně neznámé lokalitě bychom to sami ve dvou asi nezvládli, a navíc by se práce ještě víc prodražila.
Veronika: Když jsme sem poprvé přišli, byla to naprosto zarostlá džungle, kde rostly dvoumetrové kopřivy a spousta popadaných stromů. Ani rybník jste skoro neviděli. Polní zarostlá a bahnitá cesta, to byl jen náznak cesty. Abychom viděli, jak terén vypadá, museli jsme se sami prosekat těmi kopřivami. Celý pozemek včetně rybníku, louky a lesíku tvoří více než 30 000 m2.
Lukáš: Od první práce po přivítání hostů to trvalo dva roky. Pracovali jsme každý den včetně víkendů a svátků. Když přišel covid, byla to pro nás určitá výhoda. Mohli jsme být na vzduchu, a jak byli všichni doma, chtěli nám pomáhat. S kamarádem jsme betonovali základy, stavěli dřevěné konstrukce… Ty jsou z navezených nových trámů, které jsme obouchali, ostařili, opálili a natřeli. Takto vznikly první dvě stavby, Oheň a Země. Tvary a umístění všech staveb jsme si navrhli sami.
Veronika: Pak jsme koupili přívěs od kamionu, který jsme odstrojili a vyčistili. Na něm jsme začali stavět dřevostavbu, maringotku Vzduch v oboře. Celou jsme ji postavili v pronajaté dílně ve Voticích a pak přivezli sem, kola jí zůstala. Tady jsme ji usadili a dodělávali finální práce jako okna a dlažbu.
Vysnili si malou minimalistickou chatu na Valašsku, přidali k ní i saunu
Projekt nás vyšel nad naše finanční očekávání, největší překážku nám do toho „hodily“ zdražující se materiály. Například železo se zdražilo až čtyřikrát, přitom mělo být základem pro stavbu Voda.
Chtěli jsme však, aby vše zapadalo do našeho konceptu, proto máme třeba v chatkách kolem 150 kusů porcelánových vypínačů a zásuvek Katy Paty. Vybírali jsme je podle toho, že jsou z přírodního a odolného materiálu.
Lukáš: Chtěli jsme, aby v sobě každá stavba měla propsaný živel do své vizuální stránky. Například pro Zemi je typická zemitost: dlažba je zbroušená a jsou v ní vidět kamínky a písek. Dekorace jsme vybírali v zemitých tónech.
Cílem celého projektu bylo vytvořit si něco vlastního, osvobodit se a být svými pány, být spolu. Zatím se rozhodně nenudíme a je tu kolem pořád co dělat.
Fungujeme tu celoročně a hostům nabízíme farmářské koše, domácí čaj z kopřiv, lesní med, domácí kváskový chléb… Chceme, aby tu působila lokálnost, příroda i domáckost.
Zimy se u nás bát nemusíte, protože v každé chatičce je podlahové vytápění i sauna, dvě mají kamna. V okolí se dá běžkovat a v dojezdové vzdálenosti i lyžovat. Když rybník zamrzne, dá se na něm bruslit. Lidi se v chatičkách vzájemně neruší a každý si užije svoje soukromí a klid.
Veronika: Jak to jde intenzivně spolu pracovat a žít?Já chci mít vždy všechno hned a na 100 procent, jsem stresař. Luky je věčný pohodář a kliďas, takže se dobře doplňujeme.
Obnovil rybník a u něj si postavil chatu z borovic vysázených dědou
Voda na vodě
Chatka Voda pluje na pontonu o velikosti 45 m² a je obložena přírodním nesámovaným dřevem (to jsou prkna s nepravidelnými kraji, která dostanete po nařezání na velké rámové pile neboli katru, pozn. red.). Dominantní prvek? Otevírací okno přes celou jednu stěnu, má však také podlahové topení, plnohodnotnou sprchu se záchodem, malou kuchyňku i saunu.
Střecha slouží jako terasa na pikniky s výhledem do rákosí, na louku s laněmi, pastviny s kravami či na chatičku Zemi. Od jara do podzimu je Voda určená pro dvě osoby ukotvená uprostřed rybníka, kam se můžete dostat jen loďkou. V zimním období kotví u mola.
Místo mlýna Země
Dominantní a největší chatka Země stojí na základech z kamene původního mlýna. Má tvar dvojitého „A“, kdy střecha dosahuje výšku devíti metrů.
Uvnitř najdete materiály z pálené hlíny, betonu, kamene, zemité barvy i květiny. Chatka má vlastní saunu, na terase vířivku s výhledy do lesíků, na rybník či pastviny s kravami. Vyspí se zde na dvoupostelích až šest osob, k tomu nabízí i dětskou postýlku.
Přál si minimalistickou chatu, dostal i terasu a možnost stavbu zvětšit
Vzduch s pohledem na laně
Chatka Vzduch je vlastně „jen“ maringotka, která vás však vtáhne zcela do přírody, takže si můžete vychutnat třeba i pohled na laně siky Dybowského. Celá přední část maringotky je totiž prosklená a to včetně stropu, takže můžete z bezprostřední blízkosti pozorovat nejen pasoucí se zvěř, ale také noční oblohu.
V chatičce najdete saunu a venkovní vanu, která je již mimo oboru, a tak si budete moci nerušeně posedět pod širým nebem. Chatička je určena pro čtyři osoby, ideálně dva dospělé a dvě děti.
Oheň s wellness
Chatička Oheň, která má celý prosklený štít, je zasazena do původních kamenných stěn ze 17. století. Je určena až pro čtyři dospělé, jako jediná z chatek má i uzavíratelnou ložnici.
O teplo se kromě podlahového vytápění stará i krb. Interiér, díky přírodním materiálům jako kámen, dřevo a kůže, působí velmi útulně. Za Ohněm je soukromé venkovní wellness se saunou a ochlazovací kádí. Před chatičkou najdete ohniště s posezením, kde můžete trávit nejen letní večery.