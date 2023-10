Nejbohatší modelka světa Gisele Bündchen si pořídila bydlení na ranči

Gisele Caroline Bündchen * 1980 Gisele je brazilská supermodelka, příležitostná filmová herečka a velvyslankyně Dobré vůle pro programy životního prostředí Organizace spojených národů. V 90. let se prosadila jako modelka během první vlny příchodu Brazilek do modelingového světa. V roce 1999 ji časopis Vogue spojil s návratem sexy modelek a koncem éry tzv. heroinových vyzáblých dívek. V letech 2000 až 2006 patřila k představitelkám Angels – andělů – Victoria´s Secret. Od roku 2004 je nejlépe placenou modelkou světa a patří mezi šestnáct nejbohatších žen v zábavním průmyslu s odhadovaným majetkem ve výši 150 milionu dolarů. Modelky Claudia Schiffer a Naomi Campbell o ní prohlásily, že je jedinou skutečnou existující supermodelkou a podle magazínu Forbes by se mohla jako supermodelka stát historicky první dolarovou miliardářkou. V období 2000 až 2005 byl široce medializován její partnerský vztah s americkým hercem Leonardem DiCapriem, provdala se však až v roce 2009 za Toma Bradyho. Gisele Bündchenová randila s Leonardem DiCapriem pět let. Jejich vztah byl plný rozchodů a usmiřování. Definitivně se hvězdný pár rozešel v roce 2005. Zdroj: Wikipedia