Giorgio Armani koupil v roce 2019 za 17,5 milionu dolarů penthouse svého souseda na Manhattanu v New Yorku.
Autor: Profimedia.cz
Tím se stal majitelem celého patra budovy s výhledem na Central Park.
Autor: Profimedia.cz
Luxusní byt se chlubí rozlohou 279 metrů čtverečních.
Autor: Profimedia.cz
Penthouse na Upper West Side nabízí čtyři ložnice a čtyři koupelny.
Autor: Profimedia.cz
Skvělá je terasa velká 158 metrů čtverečních.
Autor: Profimedia.cz
Prodávajícím byl tehdejší prezident a generální ředitel společnosti T-Mobile John Legere.
Autor: Profimedia.cz
Nádherná jsou původní vitrážová okna z 20. let 20. století.
Autor: Profimedia.cz
Interiér bytu navrhl Giorgio Armaniho se svým týmem architektů.
Autor: Profimedia.cz
Budova je postavená v roce 1929 v novorenesančním historizujícím slohu.
Autor: Profimedia.cz
Armani říkával: „Byl to můj sen žít na Upper West Side a tam jsem nakonec i skončil.“
Autor: Profimedia.cz