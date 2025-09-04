|
Palác Dunaj v Praze opět ožívá. Prohlédněte si unikátní retro fotografie
Slavný Palác Dunaj v centru Prahy navazuje na zlaté časy první republiky a díky rozsáhlé rekonstrukci vrací Národní třídě její prvorepublikový charakter a opět poskytuje kvalitní kancelářské...
Kontroverzní areál pro kočovníky je téměř dokončený. Masivní odpor nepomohl
V hrabství Hampshire je před dokončením kontroverzní areál pro kočovníky Four Houses Corner. Projekt za 4,2 milionu liber, v přepočtu za 118 milionů korun, se setkal s masivním odporem a byl označen...
Z řadového domu ze 70. let je moderní švihák, který nadchne i hosty
Proměna řadového domu ze 70. let minulého století na moderní bydlení? Proč ne, naštěstí původní stavba z pohledových vápenopískových cihel byla dobře navržena a po konstrukční stránce i precizně...
Do bytu na Smíchově skoro nepřijde slunce, designérka ho nahradila zlatem
Byt 1+1 v činžovním domě na pražském Smíchově prošel časově náročnou rekonstrukcí. Jedním z důvodů byl důraz na použití historických prvků i materiálů. Motto majitelů bylo totiž dané: „I když věc už...
Samsung bude stavět modulární domy, technici nastaví i chytrou domácnost
Berlín (Od zpravodaje Technet.cz) Chytré domy včetně všech technologií, spotřebičů, jejich propojení a konfigurace tak, že se stačí nastěhovat a přihlásit do systému, chce i v Evropě nabízet společnost Samsung. Ukázkový dům na...
Jsem obklíčený třemi důchodci. Řvoucí televize mi nonstop ničí život
Bydlím v panelovém domě v bytě v osobním vlastnictví, který je obklopený třemi byty. Ve všech bydlí důchodci, kteří mají neustále nahlas puštěnou televizi, a to nonstop. Senioři už špatně slyší, a...
Jak bydlí muži: dvěma střešním bytům pro dva bratry vládne mramor
Dva střešní byty v pražských Holešovicích, navržené pro dva bratry, sdílejí jeden architektonický rukopis. Přesto každý z nich dýchá vlastní, jedinečnou atmosférou. Ústředním motivem se stal mramor,...
Giorgio Armani bydlel v nádherném penthousu v New Yorku. Splnil si životní sen
Zesnulý módní návrhář Giorgio Armani koupil v roce 2019 za 17,5 milionu dolarů penthouse svého souseda na Manhattanu v New Yorku. Tím se stal majitelem celého patra budovy s výhledem na Central Park.
Češka v Anglii. Dům byl po dokončení samý problém, přesto bydlení nelituje
Lenka se svým anglickým manželem Johnem žili v Lucembursku, v Mexiku a pak zakotvili v Anglii. Zpočátku bydleli ve svém domě u Manchesteru. S příchodem dítěte přesídlili do města Beverley, kde...
Kupte si dům za jedno euro. Nápad, který zachraňuje historická města
Program „Domy za jedno euro“ přijala řada italských obcí, od Piemontu až po Sicílii, aby bojovaly proti vylidňování historických center. Architektonická kancelář Didea při této akci proměnila...
Jim Carrey to přehnal s utrácením. Musel prodat dům a odstěhovat se z LA
Jim Carrey, jeden z největších komediálních talentů zlatého plátna, musel před pár týdny prodat rezidenci v Brentwoodu, kde žil posledních třicet let, a přestěhovat se do rekreačního domu na Maui....
Nejlepší čeští architekti roku 2025. Podívejte se na jejich tvorbu
Určit vítěze v architektuře bývá velmi obtížné, hodnotí se celá řada parametrů. Do finále u 17. ročníku soutěže Architekt roku 2025 vybrala odborná porota pět finalistů, kteří se významně zasloužili...
Prodej RD Dalečín, Vysočina
Dalečín, okres Žďár nad Sázavou
4 200 000 Kč
Plíseň kvůli živému plotu. Zelená hradba od sousedky nám ničí domov i život
Obracím se na vás s dotazem ohledně sousedčina živého plotu. Naproti velkému oknu v obytné kuchyni v přízemí nechala sousedka na svém pozemku, těsně za plotem, vyrůst živý plot, který má dnes...
