Palestinský stavební dělník Alá Džúda se po zničení svého domu v uprchlickém táboře al-Šatí, který měl podobu městské čtvrti, odmítl smířit s nestabilním životem v provizorních stanech nebo přeplněných školách. Na troskách vybudoval unikátní chatu, která se stala pro jeho rodinu novým domovem.
Autor: MOHAMMED SABER / EPA / Profimedia, Profimedia.cz
Uprchlický tábor al-Šatí (Beach Camp) vznikl u Gazy v roce 1948 po první arabsko-izraelské válce. Stanové městečko se postupně proměnilo v trvalou betonovou zástavbu.
Autor: MOHAMMED SABER / EPA / Profimedia, Profimedia.cz
Během bojů v posledních letech byla tato čtvrť zničena bombardováním, které většinu trvalých vícepatrových domů proměnilo v hromady suti.
Autor: MOHAMMED SABER / EPA / Profimedia, Profimedia.cz
Osmatřicetiletý Alá Džúda se rozhodl pro vlastní konstrukci poté, co zjistil, že odklizení trosek by vyžadovalo techniku a peníze, které v současné situaci v Gaze nemá k dispozici.
Autor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Profimedia.cz
Pomocí jednoduchých nástrojů vyrovnal terén a postavil obydlí, které jeho rodině poskytuje alespoň základní zázemí a pocit stability.
Autor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Profimedia.cz
Domek má funkční otevíratelná „okna“ vytvořená z dřevěných desek.
Autor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Profimedia.cz
Svůj nový domek vybavil tak, aby jeho rodině co nejvíce připomínal domov, který ztratili.
Autor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Profimedia.cz
V domku nechybí elektrické osvětlení, záclony i koberec pro vytvoření domáčtější atmosféry.
Autor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Profimedia.cz
Alá Džúda myslel při zařizování dokonce i na květiny.
Autor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Profimedia.cz
Domácká atmosféra dává mladému muži a jeho rodině aspoň na chvíli zapomenout na útrapy.
Autor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Profimedia.cz
Domek je ukázkou šikovnosti člověka v těžké životní situaci a jeho nezlomnosti.
Autor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Profimedia.cz
Když se trosky s večerem ponoří do tmy, z domku se line světlo jež alespoň navenek připomíná běžný život.
Autor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Profimedia.cz
Před současným konfliktem Alá pracoval jako stavební dělník a tesař. Improvizovanou stavbu navrhl a postavil sám.
Autor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Profimedia.cz
Zdroje měl velmi omezené. Díky zkušenostem ale dokázal postavit plně funkční stavbu.
Autor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Profimedia.cz
Manuální práce dala muži aspoň na chvíli zapomenout na drsnou životní realitu.
Autor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Profimedia.cz
Alá doufá, že jeho odhodlání vybudovat „domov z trosek“ inspiruje i ostatní k tomu, aby se navzdory nedostatku prostředků pokusili o návrat k normálnějšímu životu.
Autor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Profimedia.cz
Na Džúdově příběhu je pozoruhodné, že nejde o humanitární projekt ani o státní pomoc. Je to iniciativa jednotlivce, který využil profesní dovednosti k řešení bezprostředního problému své rodiny.
Autor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Profimedia.cz
V konfliktních regionech se lidé snaží obnovit alespoň část normálního života – někdo opraví jednu místnost, jiný postaví provizorní přístřešek nebo znovu otevře malý obchod.
Autor: MOHAMMED SABER / EPA / Profimedia, Profimedia.cz
Džúdova stavba je jedním z viditelných příkladů takové improvizované obnovy.
Autor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Profimedia.cz