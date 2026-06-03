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Odmítl život ve stanu. Muž postavil rodině nový domov na sutinách

Klára Lyons
Palestinský stavební dělník Alá Džúda se po zničení svého domu v uprchlickém táboře al-Šatí v Gaze, který měl podobu městské čtvrti, odmítl smířit s nestabilním životem v provizorních stanech nebo přeplněných školách. Na troskách vybudoval unikátní chatu, která se stala pro jeho rodinu novým domovem.
Palestinský stavební dělník Alá Džúda se po zničení svého domu v uprchlickém... Uprchlický tábor al-Šatí (Beach Camp) vznikl u Gazy v roce 1948 po první... Během bojů v posledních letech byla tato čtvrť zničena bombardováním, které... Osmatřicetiletý Alá Džúda se rozhodl pro vlastní konstrukci poté, co zjistil,... Pomocí jednoduchých nástrojů vyrovnal terén a postavil obydlí, které jeho... Domek má funkční otevíratelná „okna“ vytvořená z dřevěných desek. Svůj nový domek vybavil tak, aby jeho rodině co nejvíce připomínal domov, který... V domku nechybí elektrické osvětlení, záclony i koberec pro vytvoření... Alá Džúda myslel při zařizování dokonce i na květiny. Domácká atmosféra dává mladému muži a jeho rodině aspoň na chvíli zapomenout na... Domek je ukázkou šikovnosti člověka v těžké životní situaci a jeho nezlomnosti. Když se trosky s večerem ponoří do tmy, z domku se line světlo jež alespoň...

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Témata: Pásmo Gazy

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