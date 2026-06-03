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Odmítl život ve stanu. Muž postavil rodině nový domov na sutinách
V tomhle vážně někdo bydlí? Betonové bizáry a stavby, které neznají zábrany
Říkat jim můžete třeba divnodomy, křivostavby anebo ukázky bizarní architektury. Fascinují i děsí. Podívejte se na nevšední díla z masivního betonu, jejichž tvůrci se nebáli vystoupit z řady. Některé...
Šokující proměna: Designér předělal rodičům panelákový byt za 1,3 milionu
Zrekonstruovat byt pro vlastní rodiče? To vyžaduje odvahu a velkou dávku talentu. Mladý designér Dominik Kvapil se do kompletní proměny panelákového bytu 3+1 ve Varnsdorfu pustil s obrovskou vervou....
Chtěl mít vnoučata nablízku, tak pro své dospělé děti postavil pohádkovou roubenku
Majitel této roubenky, říkejme mu třeba Martin, měl jasný cíl: postavit svým dospělým dětem dům, kam by mohly o víkendech jezdit a být mu tak i s vnoučaty nablízku. Když se naskytl vhodný pozemek v...
Sami a za málo. Mladá rodina ukázala, jak má vypadat dokonalá chata na léto
Jmenuje se La Petite Maison a názvem nepřehání. Je to opravdu Malý dům, nenáročná stavba ze dřeva. Ovšem k letním pobytům mladé rodiny slouží skvěle. V malebném říčním údolí u francouzské vesničky...
Proměna giganta z 60. let. Největší dělnická ubytovna se změnila na 507 bytů
Kosmalt, původně postavený v 60. letech jako největší ubytovna pro pracovníky košických železáren, prošel komplexní rekonstrukcí, která jej proměnila v současné městské bydlení. Obnova zachovává...
Proměna giganta z 60. let. Největší dělnická ubytovna se změnila na 507 bytů
Kosmalt, původně postavený v 60. letech jako největší ubytovna pro pracovníky košických železáren, prošel komplexní rekonstrukcí, která jej proměnila v současné městské bydlení. Obnova zachovává...
Odmítl život ve stanu. Muž postavil rodině nový domov na sutinách
Palestinský stavební dělník Alá Džúda se po zničení svého domu v uprchlickém táboře al-Šatí v Gaze, který měl podobu městské čtvrti, odmítl smířit s nestabilním životem v provizorních stanech nebo...
Byt v bývalé továrně v Praze skrývá unikát. Majitelka v něm spí nad kuchyní
Loft 2+kk v bývalé továrně v Praze, to zní docela skvěle, ne? Jenže jeho úprava pro konkrétní majitelku nebyla vůbec jednoduchá. V bytě se totiž mělo nejen bydlet, ale investorka zde měla mít i...
V tomhle vážně někdo bydlí? Betonové bizáry a stavby, které neznají zábrany
Říkat jim můžete třeba divnodomy, křivostavby anebo ukázky bizarní architektury. Fascinují i děsí. Podívejte se na nevšední díla z masivního betonu, jejichž tvůrci se nebáli vystoupit z řady. Některé...
Děsivé překvapení. Demolici museli okamžitě zastavit, dnes jsou za domov vděční
Anna od mládí milovala americké filmy. Při pohledu na světlé barvy, velké lampy, nadýchané polštáře a okna s mřížkami věděla, že jednou chce v podobném domě žít. Po strastiplné demolici a stavbě...
Šokující proměna: Designér předělal rodičům panelákový byt za 1,3 milionu
Zrekonstruovat byt pro vlastní rodiče? To vyžaduje odvahu a velkou dávku talentu. Mladý designér Dominik Kvapil se do kompletní proměny panelákového bytu 3+1 ve Varnsdorfu pustil s obrovskou vervou....
Sami a za málo. Mladá rodina ukázala, jak má vypadat dokonalá chata na léto
Jmenuje se La Petite Maison a názvem nepřehání. Je to opravdu Malý dům, nenáročná stavba ze dřeva. Ovšem k letním pobytům mladé rodiny slouží skvěle. V malebném říčním údolí u francouzské vesničky...
Praktický nábytek do malého bytu: Tipy, jak vytěžit z prostoru maximum?
Zařídit malý byt tak, aby působil vzdušně, prakticky a zároveň stylově, bývá pořádný oříšek. S rostoucími cenami nemovitostí a boomem městského bydlení se však z garsonek, bytů o dispozici 1+kk či...
Úchvatný dům láká na luxus a historii, skrývá však mrazivé tajemství
Zvenčí lákavě historicky vypadající stavba v kameni, zevnitř příjemně upravené moderní bydlení. S ložnicí, kuchyní, prostorným obývákem. A s nádhernými výhledy na staré město a přístav z balkonu. Co...
Tesařský zázrak přežil staletí. Majitelé podstávkových domů zvou na návštěvu
Podstávkové domy nejsou jen historické stavby. Jsou to živé domovy, místa s příběhy a unikátní ukázka řemesla, které přežilo staletí. A den otevřených dveří, který proběhne v sobotu 30. 5. 2026, je...
Prodej nemovitosti 172 m2, Bruntál
Vodárenská, Bruntál
2 190 000 Kč
Zelené peklo. Sousedův břečťan se vymkl kontrole a útočí na můj byt i zdraví
Soused z vedlejšího bytu si po celé délce lodžie, která sousedí s mojí, vysadil břečťan. Ten se postupně rozrostl tak, že jeho šlahouny přesahují na moji stranu a stíní mi téměř celou lodžii....
Inspirace pro Prahu? Filharmonii v Hamburku nechtěli a stála jedenáctkrát víc, dnes ji lidé milují
Chcete si ve městě vybudovat koncertní sál, který „není potřeba“? Nevadí vám, že bude stát jedenáctkrát více, než bylo naplánováno, a výstavba se protáhne ze zamýšlených tří let nakonec na deset?...