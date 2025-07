Designéři ze studia Woodface dostali za úkol vybavit garsoniéru, kam si Jaroslav přivezl i pár kousků ze starého domu. Židle z první republiky Thonet tak doplnil moderní stolek od společnosti Ton, pokračovatele slavné značky.

Jinak však Jaroslav razantně zredukoval vše, co si chtěl do Prahy převézt, od knih až po rodinné památky. Pro radikální řešení měl velmi pragmatický důvod. „Když zemřeli nečekaně krátce po sobě moji rodiče, řadu měsíců jsem likvidoval pozůstalost, písemnosti, knihy i sbírky známek a mincí, které po sobě zanechali. Nechci, aby se do podobné situace dostali moje děti.“

Poznámka: fotografie vznikly před nastěhováním majitele.

Pánský interiér

Volba dýhy použitá na moderních tvarech vybavení padla na luxusní hrušku, tento materiál dodává nábytku úplně jinou atmosféru a připomíná dobu slávy ovocných dřevin v interiéru.

Designéři se během rozhovorů s klientem ujistili, že jako typický zástupce mužské části populace má rád oblečení pěkně po ruce. A tak vznikla designová šatna, kde je na vše krásně a přehledně vidět. Pokud je uvnitř šatny zhasnuto, zvenčí samozřejmě nic neuvidíte. Intenzitu osvětlení však lze nastavit, šatna pak může posloužit i pro přisvícení interiéru místnosti.

Aktivní senior není příznivcem velkého vaření, naopak si rád zajde na dobré jídlo a „jedno malé“ do restaurace. Naštěstí si to může finančně dovolit. A tak vystačí v bytě jen s malou kuchyňkou, která se krčí u stěny a tváří se, že tam vůbec není…

Kvalitní postel

Pokud si Jaroslav ještě něco rád dopřeje, je to spánek, nespavostí rozhodně netrpí. Možná i díky tomu, že je zdravý a rád si ještě po sedmdesátce vyjede i na elektrokole nebo na běžky. Po domluvě s designéry si tak pořídil komfortní postel s lamelami v silnostěnném rámu a s kvalitní matrací.

Má speciální skladbu pro sklopné postele, zajišťující stabilitu a stálost jednotlivých zón i při uložení ve svislé poloze. Matrace u sklopných postelí totiž polovinu životnosti stráví ve svislé poloze, což by u klasické matrace vedlo časem k deformaci její struktury.

Výklopné zadní čelo zakrývá mezeru vznikající při vyklopení postele, slouží pak jako opěrka při čtení nebo sledování TV. Po „nastavení“ matrace do svislé polohy má majitel k dispozici pohodlnou sedačku v konzervativním odstínu šedé.

Kvalitní čalounění s hodnotami 100 000 martindale by obstálo i u nábytku v hotelovém lobby. (Martindale test je metoda sloužící k testování mechanické oděruvzdornosti textilie, jednotka martindale udává počet cyklů odolnosti proti oděru, pozn. redakce.)