Hlavní obytný prostor obvykle spojuje kuchyň, jídelnu, pracovnu i ložnici. Vedle těchto funkcí je potřeba myslet také na dostatek úložných míst, protože právě jejich nedostatek bývá největším problémem malometrážních bytů. Dobře navržená garsonka dokáže nabídnout překvapivě komfortní bydlení. Inspirací jsou i realizace přihlášené do soutěže Czech Interior Award.
Kuchyně bez zbytečností
V malé kuchyni se vyplatí volit řešení, která šetří pracovní plochu. Praktický je dřez se spodní montáží nebo menší kulatý dřez, při opravdu omezeném prostoru pak dvouplotýnková varná deska. Horní skříňky je vhodné vést až ke stropu a dobře promyslet i výběr spotřebičů – místo několika přístrojů často postačí jeden, který skutečně využijete. Další úložné místo mohou nabídnout i výsuvy ukryté v soklu kuchyňské linky.
Stůl i kvalitní postel
Ani v garsonce by neměl chybět klasický jídelní stůl. Slouží nejen ke stolování, ale také jako pracovní plocha nebo místo pro návštěvy. Pokud se nevejde běžný stůl, praktickým řešením je kvalitní sklápěcí varianta. Barový pult sice šetří místo, z hlediska každodenního používání ale není univerzální.
Stejně důležité je spaní. Ideální je klasická postel s kvalitní matrací. Pokud na ni není místo, vyplatí se investovat do sklápěcího lůžka, které lze kombinovat s pohovkou nebo pracovním stolem. Rozkládací pohovka nebývá pro každodenní spaní ani dlouhodobý komfort nejlepší volbou.
Využijte každý kout
Při zařizování malého bytu se vyplatí pracovat s každou nikou, rohem nebo výklenkem. Vestavěný nábytek dokáže prostor využít mnohem efektivněji než běžné vybavení. Ani barev se není třeba bát. Malé interiéry nemusí být jen bílé nebo šedé – vhodně zvolená barevnost může prostor opticky členit i zútulnit.
Nová soutěžní kategorie
Inspirace a fotografie v článku pocházejí z projektů přihlášených do soutěže Czech Interior Award. Právě výrazný nárůst kvalitně řešených garsonek vedl letos porotu k udělení speciálního oceně ní této kategorii.
Ocenění získali Zuzana Řepíková a Ondřej Krynek ze studia DesignPro. Úspěch této realizace zároveň vedl k vyhlášení nové samostatné kategorie garsonek pro příští ročník soutěže.
Ing. Jan Roučka
Architekt, designér a spoluzakladatel studia Tunicate. Ve své tvorbě se zaměřuje na návrhy interiérů, které propojují funkčnost, nadčasovou estetiku a poctivé přírodní materiály. Věří, že dobrý návrh vzniká především nasloucháním potřebám klienta a citlivou prací s prostorem, světlem i detailem. Společně s Katarínou Varsovou vytváří interiéry s osobitým charakterem, které respektují způsob života jejich majitelů.
Další zajímavé návštěvy najdete v časopise Bydlení mezi panely.