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Garsonka neodpustí žádnou chybu. Jak z pár metrů vytěžit maximum a nezbláznit se

Maximální potenciál standardu, autoři: Zuzana Řepíková, Ondřej Krynek, studio...

Maximální potenciál standardu, autoři: Zuzana Řepíková, Ondřej Krynek, studio DesignPro | foto: Ondřej Krynek

Když rozměr určuje charakter, autoři: Zuzana Řepíková, Ondřej Krynek, studio...
Maximální potenciál standardu, autoři: Zuzana Řepíková, Ondřej Krynek, studio...
Když rozměr určuje charakter, autoři: Zuzana Řepíková, Ondřej Krynek, studio...
Malometrážní byt na Praze-východ, autor: Oto Fiřt, FIŘT ateliér
8 fotografií
Rostoucí ceny bytů nutí stále víc lidí volit menší dispozice, často právě garsonky. Jejich zařizování proto není otázkou módního trendu, ale nutnosti. Aby se však na malé ploše pohodlně bydlelo, musí mít každý centimetr své opodstatnění.

Hlavní obytný prostor obvykle spojuje kuchyň, jídelnu, pracovnu i ložnici. Vedle těchto funkcí je potřeba myslet také na dostatek úložných míst, protože právě jejich nedostatek bývá největším problémem malometrážních bytů. Dobře navržená garsonka dokáže nabídnout překvapivě komfortní bydlení. Inspirací jsou i realizace přihlášené do soutěže Czech Interior Award.

Kuchyně bez zbytečností

V malé kuchyni se vyplatí volit řešení, která šetří pracovní plochu. Praktický je dřez se spodní montáží nebo menší kulatý dřez, při opravdu omezeném prostoru pak dvouplotýnková varná deska. Horní skříňky je vhodné vést až ke stropu a dobře promyslet i výběr spotřebičů – místo několika přístrojů často postačí jeden, který skutečně využijete. Další úložné místo mohou nabídnout i výsuvy ukryté v soklu kuchyňské linky.

Když rozměr určuje charakter, autoři: Zuzana Řepíková, Ondřej Krynek, studio DesignPro
Maximální potenciál standardu, autoři: Zuzana Řepíková, Ondřej Krynek, studio DesignPro
Maximální potenciál standardu, autoři: Zuzana Řepíková, Ondřej Krynek, studio DesignPro
Když rozměr určuje charakter, autoři: Zuzana Řepíková, Ondřej Krynek, studio DesignPro
Malometrážní byt na Praze-východ, autor: Oto Fiřt, FIŘT ateliér
8 fotografií

Stůl i kvalitní postel

Ani v garsonce by neměl chybět klasický jídelní stůl. Slouží nejen ke stolování, ale také jako pracovní plocha nebo místo pro návštěvy. Pokud se nevejde běžný stůl, praktickým řešením je kvalitní sklápěcí varianta. Barový pult sice šetří místo, z hlediska každodenního používání ale není univerzální.

Stejně důležité je spaní. Ideální je klasická postel s kvalitní matrací. Pokud na ni není místo, vyplatí se investovat do sklápěcího lůžka, které lze kombinovat s pohovkou nebo pracovním stolem. Rozkládací pohovka nebývá pro každodenní spaní ani dlouhodobý komfort nejlepší volbou.

Využijte každý kout

Další zajímavé návštěvy najdete v časopise Bydlení mezi panely.

Při zařizování malého bytu se vyplatí pracovat s každou nikou, rohem nebo výklenkem. Vestavěný nábytek dokáže prostor využít mnohem efektivněji než běžné vybavení. Ani barev se není třeba bát. Malé interiéry nemusí být jen bílé nebo šedé – vhodně zvolená barevnost může prostor opticky členit i zútulnit.

Nová soutěžní kategorie

Inspirace a fotografie v článku pocházejí z projektů přihlášených do soutěže Czech Interior Award. Právě výrazný nárůst kvalitně řešených garsonek vedl letos porotu k udělení speciálního oceně ní této kategorii.

Ocenění získali Zuzana Řepíková a Ondřej Krynek ze studia DesignPro. Úspěch této realizace zároveň vedl k vyhlášení nové samostatné kategorie garsonek pro příští ročník soutěže.

Ing. Jan Roučka

Architekt, designér a spoluzakladatel studia Tunicate. Ve své tvorbě se zaměřuje na návrhy interiérů, které propojují funkčnost, nadčasovou estetiku a poctivé přírodní materiály. Věří, že dobrý návrh vzniká především nasloucháním potřebám klienta a citlivou prací s prostorem, světlem i detailem. Společně s Katarínou Varsovou vytváří interiéry s osobitým charakterem, které respektují způsob života jejich majitelů.

Další zajímavé návštěvy najdete v časopise Bydlení mezi panely.

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