To nejlepší, co můžou rodiče pro své děti udělat, je pomoci jim na startu životní dráhy a nechat je jít vlastní cestou. Přesně to udělali rodiče vysokoškoláka, který se chtěl postavit na vlastní nohy. Aby se naučil hospodařit ve „vlastním“, dostal od rodičů velkorysý dar: garsonku s plochou 26 metrů čtverečních, která může posloužit i jako startovní byt pro dvojici.
Autor: Jaroslav Kvíz
Velká pohodlná sedačka s lenoškou je dominantou prostoru. Ta skrývá velký úložný prostor. Veškeré vybavení garsonky (i část bytu) se uhradilo ze stavebního spoření, které rodiče synovi platili.
Designéři ze studia Woodface navrhli nábytek na míru tak, aby byl nadčasový, světlé barvy pomáhají prostor garsonky opticky zvětšit.
Vzdušná lamelová příčka odděluje „obývací pokoj“ od „kuchyně“.
Prostor v nábytku za lenoškou je přístupný z boku, aby se vyžily všechny možnosti pro skryté ukládání věcí.
Velký pracovní stůl umožňuje jakoukoliv práci z domova. Boční části pod stolem jsou využity jako úložné prostory
Malá kuchyň je plně vybavena všemi potřebnými spotřebiči pro vaření, nechybí ani myčka.
V případě nutnosti lze zvětšit pracovní plochu kuchyňské desky jednoduše vysunutím další část potřebné plochy, ta může posloužit třeba i jako snídaňový stolek.
Kuchyňská linka využívá prostor až ke stropu.
Plocha pro ležení na nízké komodě poslouží k relaxu a vzájemné pohodové komunikaci mezi partnery při přípravě obědu či večeře.
Každé místo kuchyně je využito - tomu slouží i rohový výsuvný mechanismus.
Průhled z pokoje do předsíně s vestavnými skříněmi
Díky motorickému vyklápění postele na dálkové ovládání je přeměna obývacího pokoje na ložnici hračkou.
V předsíni byl kladen důraz spíše na funkčnost a úložné prostory nežli na design.
Předsíň zařízená klasickou šatní skříní s posuvnými dveřmi.
Velká koupelna s vanou je zařízena minimalisticky, Jediný kus nábytku je malá skříňka pod umyvadlem v povrchové úpravě lesklý lak. Do koupelen se rozhodně nedoporučuje nábytek z levného lamina, který rychle nasákne vlhkost a celý se začne rozpadat. Tady je vyšší investice rozhodně na místě.
