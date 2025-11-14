V garsonce propočítali každý centimetr, aby případně stačila i dvojici

To nejlepší, co můžou rodiče pro své děti udělat, je pomoci jim na startu životní dráhy a nechat je jít vlastní cestou. Přesně to udělali rodiče vysokoškoláka, který se chtěl postavit na vlastní nohy. Aby se naučil hospodařit ve „vlastním“, dostal od rodičů velkorysý dar: garsonku s plochou 26 metrů čtverečních, která může posloužit i jako startovní byt pro dvojici.
To nejlepší, co můžou rodiče pro své děti udělat, je pomoci jim na startu... Velká pohodlná sedačka s lenoškou je dominantou prostoru. Ta skrývá velký... Designéři ze studia Woodface navrhli nábytek na míru tak, aby byl nadčasový,... Vzdušná lamelová příčka odděluje „obývací pokoj“ od „kuchyně“. Prostor v nábytku za lenoškou je přístupný z boku, aby se vyžily všechny... Velký pracovní stůl umožňuje jakoukoliv práci z domova. Boční části pod stolem... Malá kuchyň je plně vybavena všemi potřebnými spotřebiči pro vaření, nechybí... V případě nutnosti lze zvětšit pracovní plochu kuchyňské desky jednoduše... V případě nutnosti lze zvětšit pracovní plochu kuchyňské desky jednoduše... Kuchyňská linka využívá prostor až ke stropu. Plocha pro ležení na nízké komodě poslouží k relaxu a vzájemné pohodové... Každé místo kuchyně je využito - tomu slouží i rohový výsuvný mechanismus.

Zobrazit celou fotogalerii

Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Vstoupit do diskuse (20 příspěvků)

Nejčtenější

Luxusní život v praktickém domě u lesa. Majitel zpětně lituje jen jediné věci

Zvolil architekta, jehož rukopis je na první pohled patrný.

„Já jsem stavěl barák jednou. Pravděpodobně už nikdy žádný stavět nebudu. I když jsem si tohle místo tak úplně nevybral, líbí se mi tady natolik, že odtud ani nechci,“ těmito slovy nás David přivítal...

Dlabačova vila v Praze je na prodej za 69,5 milionu. Okouzlí nádherným výhledem

Dlabačova vila stojí v pražských Vysočanech v ulici Na Krocínce.

Dlabačova vila stojí v pražských Vysočanech v ulici Na Krocínce. Čtyřpodlažní nemovitost z roku 1934 navrhl architekt Alois Dlabač ve stylu pražského baroka pro manžele Františka a Helenu...

Zpěvačka našla poklad v chatové osadě na Vysočině. Má i rybník s kapry a udírnu

Chatička si vyžádala spoustu času a úsilí, to vše se ale manželům bohatě...

V chatové osadě poblíž menší vesničky na Vysočině se schovává na první pohled malá chata operetní zpěvačky a herečky Pavly Břínkové. Spolu s manželem si ji i okolí neustále zvelebují. Na jejich...

Ve vnitrobloku vznikl díky skvělému nápadu industriální byt

Do bytu lze vstoupit i samostatnými dveřmi přístupnými z terasy.

Velké světlíky, dřevo, industriální detaily i průmyslové materiály, to vše harmonicky propojené promyšlenými barevnými kontrasty. I díky tomu zrekonstruovanému bytovému prostoru v historické zástavbě...

Rodinné domy v Praze a okolí za cenu bytu. Podívejte se, co je na prodej

Preláta, Praha 6 - Přední Kopanina

Rodinné domy v Praze a širším okolí, které vám splní sen o bydlení s vlastní zahradou, začínají na 9 milionech korun. Podívejte se na sedm zajímavých nemovitostí na prodej, které pořídíte za cenu...

Sousedé narkomani házejí zapálené hadry a sklo. Policie pomůže jen na chvilku

Premium
Z právního hlediska odpovídá za chování nájemníků vždy vlastník bytu.

Trápí mě sousedé, kteří užívají drogy. Pravidelně dělají nepořádek, neustále je slyšet křik a řev. Žijí v šestém patře, ze kterého, když jsou v náladě, házejí zapálené hadry dolů k výtahové šachtě....

14. listopadu 2025

V garsonce propočítali každý centimetr, aby případně stačila i dvojici

To nejlepší, co můžou rodiče pro své děti udělat, je pomoci jim na startu...

To nejlepší, co můžou rodiče pro své děti udělat, je pomoci jim na startu životní dráhy a nechat je jít vlastní cestou. Přesně to udělali rodiče vysokoškoláka, který se chtěl postavit na vlastní...

14. listopadu 2025

Vzhůru k nebesům. Podívejte se, v čem Bratislava trumfla Prahu

Co se týká výškových budov, Slováci Čechy o nutný kus trumfli.

V dobách společného státu byla Bratislava až třetím největším československým městem. Přesto co se týká třeba výškových budov, nás naši někdejší federální partneři o notný kus trumfli.

13. listopadu 2025  14:02,  aktualizováno  14:02

Dům z roku 1966 se po rekonstrukci proměnil ve sběratelskou perlu

Pro obývací pokoj jsou příznačné teplé tóny obkladů z červeného dřeva.

Co mají společného Modrý Mauricius či Bugatti Type 57 SC Atlantic? Jde o výsledek sběratelství, hobby, které spočívá v získávání specifického druhu předmětů i zážitků. V dnešní Kalifornii k nim patří...

13. listopadu 2025

Luxusní život v praktickém domě u lesa. Majitel zpětně lituje jen jediné věci

Zvolil architekta, jehož rukopis je na první pohled patrný.

„Já jsem stavěl barák jednou. Pravděpodobně už nikdy žádný stavět nebudu. I když jsem si tohle místo tak úplně nevybral, líbí se mi tady natolik, že odtud ani nechci,“ těmito slovy nás David přivítal...

13. listopadu 2025

Místa pozvolného rozpadu. Urbex nabízí dobrodružství, tajemno i nebezpečí

Jsou místa, kam se dobrovolně vydá jen málokdo. Fotografka a autorka knihy...

Urbexeři se pohybují na pomezí legality a ilegality, sféry civilizace a přírody, ale také života a smrti. Pronikají do budov, které někdy stále vypadají tak, jak je opustili poslední uživatelé....

12. listopadu 2025  13:32

Brněnský prvorepublikový byt dostal druhou šanci. A fantasticky zazářil

Rekonstrukce prvorepublikového bytu v Brně citlivě obnovila původní atmosféru s...

Rekonstrukce prvorepublikového bytu v Brně citlivě obnovila původní atmosféru s důrazem na historické detaily a nové kvalitní materiály inspirované japonskou estetikou. Nová dispozice nabízí...

12. listopadu 2025

Konečně má svou koupelnu snů. Průchozí hrůza ze „socíku“ je pryč

Soutěž
Závěsné řešení skříněk prostor opticky zvětšuje a také usnadňuje úklid.

Jen těžko budete hledat nejméně praktickou panelákovou koupelnu, než je ta průchozí s vanou a otočným umyvadlem. Takže není divu, že se rodina paní Markéty pustila po zakoupení panelákového bytu jako...

12. listopadu 2025

Dlabačova vila v Praze je na prodej za 69,5 milionu. Okouzlí nádherným výhledem

Dlabačova vila stojí v pražských Vysočanech v ulici Na Krocínce.

Dlabačova vila stojí v pražských Vysočanech v ulici Na Krocínce. Čtyřpodlažní nemovitost z roku 1934 navrhl architekt Alois Dlabač ve stylu pražského baroka pro manžele Františka a Helenu...

11. listopadu 2025

Zpěvačka našla poklad v chatové osadě na Vysočině. Má i rybník s kapry a udírnu

Chatička si vyžádala spoustu času a úsilí, to vše se ale manželům bohatě...

V chatové osadě poblíž menší vesničky na Vysočině se schovává na první pohled malá chata operetní zpěvačky a herečky Pavly Břínkové. Spolu s manželem si ji i okolí neustále zvelebují. Na jejich...

11. listopadu 2025

Při proměně chaty na Špicberkách museli designéry hlídat bodyguardi s puškou

Chata po proměně – na terasu vyrobil Ole venkovní nábytek ze starého dřeva,...

Tentokrát byla rekonstrukce chaty opravdovým dobrodružstvím. Ne náhodou se Špicberkům přezdívá země ledních medvědů. A tak museli Halvora Bakkeho a jeho kolegy hlídat při práci bodyguardi s puškami,...

10. listopadu 2025

Konečně světlo: Jak jsem sám zvládl výměnu starých střešních oken

Soutěž
Nové okno je větší než původní, aby se dovnitř dostalo co nejvíce světla.

Nadšení a šikovnost některých čtenářů je opravdu obdivuhodná. A také odvaha. Výsledky „amatérů“ tak bývají často srovnatelné s profesionály. To je i případ Filipa, který se přihlásil do naší soutěže...

10. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.