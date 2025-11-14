|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
V garsonce propočítali každý centimetr, aby případně stačila i dvojici
Luxusní život v praktickém domě u lesa. Majitel zpětně lituje jen jediné věci
„Já jsem stavěl barák jednou. Pravděpodobně už nikdy žádný stavět nebudu. I když jsem si tohle místo tak úplně nevybral, líbí se mi tady natolik, že odtud ani nechci,“ těmito slovy nás David přivítal...
Dlabačova vila v Praze je na prodej za 69,5 milionu. Okouzlí nádherným výhledem
Dlabačova vila stojí v pražských Vysočanech v ulici Na Krocínce. Čtyřpodlažní nemovitost z roku 1934 navrhl architekt Alois Dlabač ve stylu pražského baroka pro manžele Františka a Helenu...
Zpěvačka našla poklad v chatové osadě na Vysočině. Má i rybník s kapry a udírnu
V chatové osadě poblíž menší vesničky na Vysočině se schovává na první pohled malá chata operetní zpěvačky a herečky Pavly Břínkové. Spolu s manželem si ji i okolí neustále zvelebují. Na jejich...
Ve vnitrobloku vznikl díky skvělému nápadu industriální byt
Velké světlíky, dřevo, industriální detaily i průmyslové materiály, to vše harmonicky propojené promyšlenými barevnými kontrasty. I díky tomu zrekonstruovanému bytovému prostoru v historické zástavbě...
Rodinné domy v Praze a okolí za cenu bytu. Podívejte se, co je na prodej
Rodinné domy v Praze a širším okolí, které vám splní sen o bydlení s vlastní zahradou, začínají na 9 milionech korun. Podívejte se na sedm zajímavých nemovitostí na prodej, které pořídíte za cenu...
Sousedé narkomani házejí zapálené hadry a sklo. Policie pomůže jen na chvilku
Trápí mě sousedé, kteří užívají drogy. Pravidelně dělají nepořádek, neustále je slyšet křik a řev. Žijí v šestém patře, ze kterého, když jsou v náladě, házejí zapálené hadry dolů k výtahové šachtě....
V garsonce propočítali každý centimetr, aby případně stačila i dvojici
To nejlepší, co můžou rodiče pro své děti udělat, je pomoci jim na startu životní dráhy a nechat je jít vlastní cestou. Přesně to udělali rodiče vysokoškoláka, který se chtěl postavit na vlastní...
Vzhůru k nebesům. Podívejte se, v čem Bratislava trumfla Prahu
V dobách společného státu byla Bratislava až třetím největším československým městem. Přesto co se týká třeba výškových budov, nás naši někdejší federální partneři o notný kus trumfli.
Dům z roku 1966 se po rekonstrukci proměnil ve sběratelskou perlu
Co mají společného Modrý Mauricius či Bugatti Type 57 SC Atlantic? Jde o výsledek sběratelství, hobby, které spočívá v získávání specifického druhu předmětů i zážitků. V dnešní Kalifornii k nim patří...
Luxusní život v praktickém domě u lesa. Majitel zpětně lituje jen jediné věci
„Já jsem stavěl barák jednou. Pravděpodobně už nikdy žádný stavět nebudu. I když jsem si tohle místo tak úplně nevybral, líbí se mi tady natolik, že odtud ani nechci,“ těmito slovy nás David přivítal...
Místa pozvolného rozpadu. Urbex nabízí dobrodružství, tajemno i nebezpečí
Urbexeři se pohybují na pomezí legality a ilegality, sféry civilizace a přírody, ale také života a smrti. Pronikají do budov, které někdy stále vypadají tak, jak je opustili poslední uživatelé....
Brněnský prvorepublikový byt dostal druhou šanci. A fantasticky zazářil
Rekonstrukce prvorepublikového bytu v Brně citlivě obnovila původní atmosféru s důrazem na historické detaily a nové kvalitní materiály inspirované japonskou estetikou. Nová dispozice nabízí...
Konečně má svou koupelnu snů. Průchozí hrůza ze „socíku“ je pryč
Jen těžko budete hledat nejméně praktickou panelákovou koupelnu, než je ta průchozí s vanou a otočným umyvadlem. Takže není divu, že se rodina paní Markéty pustila po zakoupení panelákového bytu jako...
Dlabačova vila v Praze je na prodej za 69,5 milionu. Okouzlí nádherným výhledem
Dlabačova vila stojí v pražských Vysočanech v ulici Na Krocínce. Čtyřpodlažní nemovitost z roku 1934 navrhl architekt Alois Dlabač ve stylu pražského baroka pro manžele Františka a Helenu...
Zpěvačka našla poklad v chatové osadě na Vysočině. Má i rybník s kapry a udírnu
V chatové osadě poblíž menší vesničky na Vysočině se schovává na první pohled malá chata operetní zpěvačky a herečky Pavly Břínkové. Spolu s manželem si ji i okolí neustále zvelebují. Na jejich...
Prodej cihlového bytu 1+1 v centru Olomouce
Riegrova, Olomouc
4 475 000 Kč
Při proměně chaty na Špicberkách museli designéry hlídat bodyguardi s puškou
Tentokrát byla rekonstrukce chaty opravdovým dobrodružstvím. Ne náhodou se Špicberkům přezdívá země ledních medvědů. A tak museli Halvora Bakkeho a jeho kolegy hlídat při práci bodyguardi s puškami,...
Konečně světlo: Jak jsem sám zvládl výměnu starých střešních oken
Nadšení a šikovnost některých čtenářů je opravdu obdivuhodná. A také odvaha. Výsledky „amatérů“ tak bývají často srovnatelné s profesionály. To je i případ Filipa, který se přihlásil do naší soutěže...