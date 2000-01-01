náhledy
Mladý pár si pořídil vysněné bydlení na dobré adrese blízko centra. Při současných cenách bytů však dosáhli jen na garsonku s atypickou dispozicí, má totiž dvě chodby. Designéři studia Woodface si naštěstí se vším poradili. Dokázali vytvořit pohodlné spaní i dostatek úložných prostor, podle přání investorů použili jen přírodní materiály a kvalitní povrchy.
Autor: Jaroslav Kvíz
Integrovaná lavice s úložným prostorem umožňuje umístit před ni stůl a dvě židle. Díky této kombinaci se tak pohodlně navečeří i návštěva přátel nebo dalších členů rodiny.
Symetrii kuchyně zdůrazňují linie zafrézovaných úchytek ve dvířkách a elegantní hluboký mat lakovaného povrchu.
Sestava nábytku obývací části pokoje plynule navazuje na jídelní část a pokračuje do nadstandardní kuchyně.
Postel má kvalitní lamelový rošt a speciální komfortní matraci pro vyklápěcí postele.
Speciální komfortní matrace pro vyklápěcí postele je odolná i proti vertikálnímu zatížení jednotlivých vrstev. Klasická matrace je stavěná pouze na horizontální uložení a vertikální ukládání ji deformuje.
Úložné prostory v obývací části kam se podíváš…
Nábytek tvoří kombinace přírodní dýhy a lakovaných matných povrchů.
Koupelnový nábytek v lakované přírodní dýze skrývá pračku, sušičku i další předměty nutné pro úklid.
Vysoké dveře a zárubně na míru prostor opticky zvětšují, napomáhá tomu i bílá výmalba.
Prostor předsíně vyplňují šatní skříně s maximem úložného prostoru. Dveře skříní záměrně nemají úchytky, aby na sebe neupoutávaly pozornost. Otevírají se stlačením dveří, tzv. tip-on systém. Aby na ploše dveří nezůstávaly otisky prstů, jsou opatřené speciálním lakovaným matným povrchem Invisible touch.
