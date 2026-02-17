Mohli si dovolit jen garsonku, díky speciální matraci mají luxusní bydlení

Mladý pár si pořídil vysněné bydlení na dobré adrese blízko centra. Při současných cenách bytů však dosáhli jen na garsonku s atypickou dispozicí, má totiž dvě chodby. Designéři studia Woodface si naštěstí se vším poradili. Dokázali vytvořit pohodlné spaní i dostatek úložných prostor, podle přání investorů použili jen přírodní materiály a kvalitní povrchy.
Mladý pár si pořídil vysněné bydlení na dobré adrese blízko centra. Při... Integrovaná lavice s úložným prostorem umožňuje umístit před ni stůl a dvě... Symetrii kuchyně zdůrazňují linie zafrézovaných úchytek ve dvířkách a elegantní... Sestava nábytku obývací části pokoje plynule navazuje na jídelní část a... Postel má kvalitní lamelový rošt a speciální komfortní matraci pro vyklápěcí... Speciální komfortní matrace pro vyklápěcí postele je odolná i proti... Úložné prostory v obývací části kam se podíváš… Nábytek tvoří kombinace přírodní dýhy a lakovaných matných povrchů. Koupelnový nábytek v lakované přírodní dýze skrývá pračku, sušičku i další... Koupelnový nábytek v lakované přírodní dýze skrývá pračku, sušičku i další... Vysoké dveře a zárubně na míru prostor opticky zvětšují, napomáhá tomu i bílá... Prostor předsíně vyplňují šatní skříně s maximem úložného prostoru. Dveře...

Zobrazit celou fotogalerii

Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Vyměnil dům za vrak lodi. Udělal osudovou chybu a přišlo tvrdé vystřízlivění

Byl to krásný, ale také velmi odvážný a možná až nezodpovědný plán. Brit Sam...

Byl to krásný, ale také velmi odvážný a možná až nezodpovědný plán. Brit Sam Griffiss se vzdal pohodlného bydlení v domě a vyměnil ho za vrak lodi v ceně 500 liber, v přepočtu 14 tisíc korun u řeky...

Po letech oprav se otevírá slavná vila Beer. Prohlédněte si klenot architektury

Vila stojí ve vídeňské čtvrti Hietzing.

Po rozsáhlé rekonstrukci se veřejnosti otevře ikonická vila Beer ve vídeňské čtvrti Hietzing, která prošla několikaletou rekonstrukcí. Vila je spojená s architektem vídeňské moderny Josefem Frankem....

Zuckerberg koupil nedobytný skvost za 4 miliardy. Sousedem je miliardář Bezos

Za luxusní sídlo zaplatil americký technologický magnát částku mezi 150 a 200...

Mark Zuckerberg a Priscilla Chanová mění adresu. V dubnu se stěhují do luxusního sídla na Indian Creek Island v Miami – na nejtajnější ostrov světa přezdívaný Billionaire Bunker.

Byt ve staré honosné vile se oděl do bílé. Doplnily ji historické detaily

Parkety položené do vzoru chevron ocení každý odborník. Jde o vzor, v němž jsou...

Rekonstrukce bytu v pražské prvorepublikové honosné vily byl velmi příjemný úkol. I kvůli zadání, v němž si majitelé přáli interiér s převažující bílou barvou, kde se bude v klidu skvěle odpočívat....

V horské chatě v Bedřichově nahradily staré dekory jen vyfrézované drážky

V Bedřichově vyrostly čtyři horské domy, každý získal unikátní interiér.

Je obtížné určit, zda je snadnější navrhnout interiér pro konkrétního majitele, nebo pro neznámého, na kterého horský dům v Bedřichově teprve čekal. Architekti ze studia Codein zakázku od developera...

Mohli si dovolit jen garsonku, díky speciální matraci mají luxusní bydlení

Mladý pár si pořídil vysněné bydlení na dobré adrese blízko centra. Při...

Mladý pár si pořídil vysněné bydlení na dobré adrese blízko centra. Při současných cenách bytů však dosáhli jen na garsonku s atypickou dispozicí, má totiž dvě chodby. Designéři studia Woodface si...

17. února 2026

Z 2+kk na velkorysý prostor. Rodina má v Harrachově byt, který skutečně dýchá

V samém srdci Krkonoš vznikl dům zvaný Corso Harrachov, ve kterém architekti...

V samém srdci Krkonoš vznikl dům zvaný Corso Harrachov, ve kterém architekti Kristýna Bělohradská a Kryštof Blažek ze studia Minio navrhli pro česko-italskou tříčlennou rodinu s malým synem interiér...

17. února 2026

Vyměnil dům za vrak lodi. Udělal osudovou chybu a přišlo tvrdé vystřízlivění

Byl to krásný, ale také velmi odvážný a možná až nezodpovědný plán. Brit Sam...

Byl to krásný, ale také velmi odvážný a možná až nezodpovědný plán. Brit Sam Griffiss se vzdal pohodlného bydlení v domě a vyměnil ho za vrak lodi v ceně 500 liber, v přepočtu 14 tisíc korun u řeky...

16. února 2026

Alice Bendová musí opustit vážně praskající dům. Co na noční můru říká statik?

Alice Bendová musí opustit vážně praskající dům.

„Ano, musíme se vystěhovat z našeho domova v Česku. Pomoooc! Dům nám praská tak, že už je to neúnosné. Vůbec nevím, jak to všechno uděláme,“ zoufá si na Instagramu herečka Alice Bendová, která...

16. února 2026

Tunel vyhloubený polskými válečnými zajatci se proměnil na skvělou chatu

Díky fotopasti na skále mají majitelé pocit, že se dívají ven oknem.

Když v roce 1943 hloubili polští váleční zajatci tunel v horách nedaleko norského městečka Egersund, určitě netušili, že jej jednou budou milovat děti a hrát si v něm. A když vyrostou, nahradí jim...

15. února 2026

V horské chatě v Bedřichově nahradily staré dekory jen vyfrézované drážky

V Bedřichově vyrostly čtyři horské domy, každý získal unikátní interiér.

Je obtížné určit, zda je snadnější navrhnout interiér pro konkrétního majitele, nebo pro neznámého, na kterého horský dům v Bedřichově teprve čekal. Architekti ze studia Codein zakázku od developera...

14. února 2026

Znovu v plném lesku. Není vše špatně, některé cenné pražské stavby byly kvalitně opraveny

Znovu v plném lesku. Několik významných moderních staveb v centru naší...

Zdaleka není v naší metropoli jen všechno špatně. Dokládá to hned několik cenných staveb, které ještě nedávno nevypadaly dobře a obávali jsme se, že o ně přijdeme, a dnes jsou po zdařilých...

13. února 2026  12:02,  aktualizováno  12:02

Stačilo párkrát kliknout. Architekt s vášní pro staré domy si skvěle vydělává

Jinde rafinované omítky doplnila obyčejná výmalba vápnem. Dodávají elegantní a...

V italském městečku Soleto stojí dům, který se zastavil v čase. Říká se mu Casa Soleto a sloužil jako letní sídlo šlechty od 17. století. Aby dnes ožil pod rukama španělského architekta Andrewa...

13. února 2026

Byt ve staré honosné vile se oděl do bílé. Doplnily ji historické detaily

Parkety položené do vzoru chevron ocení každý odborník. Jde o vzor, v němž jsou...

Rekonstrukce bytu v pražské prvorepublikové honosné vily byl velmi příjemný úkol. I kvůli zadání, v němž si majitelé přáli interiér s převažující bílou barvou, kde se bude v klidu skvěle odpočívat....

13. února 2026

Běžná údržba a drobné opravy zdražily. Kolik jako nájemník musím platit?

Premium
Za drobné opravy se podle Nařízení považují opravy bytu a jeho vnitřního...

Bydlím v menším bytě v pronájmu. Nájem platím včas, o byt se starám a drobné opravy hradím sám, protože mi to přijde jednodušší. Nedávno jsem ale zaslechl, že se od ledna má zvyšovat částka, kterou...

13. února 2026

Zuckerberg koupil nedobytný skvost za 4 miliardy. Sousedem je miliardář Bezos

Za luxusní sídlo zaplatil americký technologický magnát částku mezi 150 a 200...

Mark Zuckerberg a Priscilla Chanová mění adresu. V dubnu se stěhují do luxusního sídla na Indian Creek Island v Miami – na nejtajnější ostrov světa přezdívaný Billionaire Bunker.

12. února 2026

Český křišťál září v Orient Expressu. Art deco si můžete vychutnat i vy

Nešlo o to, vytvořit kopii původního Orient Expressu, ale spíše o to, znovu...

Luxus, cestování a šampaňské, ale také krev a křišťál. Co mají společného? Přece Orient Express a styl art deco. Tento styl, který zahájil svůj světový úspěch výstavou v Paříži v roce 1925 a stal se...

12. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.