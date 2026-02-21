Bydlení pro dvě generace. Majitel zaparkoval do garáže místo auta svoji matku

Architektonické studio Medium Plenty proměnilo rodinný dům v jižní Kalifornii na vícegenerační bydlení. Součástí rekonstrukce byla i přestavba garáže na samostatný dům. Téměř devadesát let stará rodinná rezidence v americké Pasadeně tak prošla pozoruhodnou proměnou.
Nový design kombinuje hřejivý minimalismus s kultivovaným odkazem na styl poloviny století (mid-century) a estetiku moderních japonských domů. | foto: Mariko Reed

Otevřená jídelna plynule přechází mezi kuchyní a venkovním prostorem.
Obě stavby působí soudržně.
Majitelé chtěli dům uzpůsobit pro vícegenerační soužití, a proto se obrátili na manželskou dvojici architektů Gretchen Krebsovou a Iana Reada ze studia Medium Plenty.

Záměrem bylo vytvořit „oddělené, avšak společné bydlení“. Architekti vsadili na minimalistický přístup a hřejivou estetiku, aby propojili různé životní styly členů pětičlenné rodiny.

V rámci přestavby bylo nutné kompletně zrenovovat interiéry, a především přeměnit stávající garáž na doplňkovou bytovou jednotku, ve které nyní žije matka majitele. Hlavní dům se dočkal otevření prostor a prosvětlení, k tomu posloužily velké kruhové otvory ve stropě a elegantní střešní okna.

Bydlí s tchyní, přesto se nezbláznili

Aby obě stavby působily soudržně (hlavní rezidence i předělaná garáž), propojilo studio Medium Plenty fasády podobnými prvky, konkrétně černě mořenými lamelovými obklady z cedru. Dřevěné detaily vytvářejí zajímavý kontrast ke klasickým bílým zdem a plynule přecházejí i do vybavení interiéru, od kuchyně až po obývací pokoj.

Výsledkem proměny je moderní společné útočiště, které skvěle funguje pro celou rodinu. Zadní přístavba s loftovým patrem poskytuje matce majitele naprosté soukromí, přičemž je stále jen pár kroků od hlavního domu.

O studiu Medium Plenty

Zakladatelé studia Medium Plenty je manželský pár Gretchen Krebsová a Ian Read. Oba mají bohaté zkušenosti z architektury i interiérového designu. Uplatňují osobitý přístup s důrazem na kvalitní materiály. Studio sídlí v Oaklandu a Sonomě.

