V roce 2023 se Kateřina a Rado začali poohlížet po domu k rekonstrukci v okolí Brna. Realita cen nemovitostí ale manželům brzy nastavila zrcadlo, a tak se z plánovaného přesunu do blízkosti moravské metropole dostali až na padesátikilometrovou vzdálenost. První navštívená nemovitost na hranici Zlínského a Jihomoravského kraje však byla láskou na první pohled a manželé okamžitě zrealizovali její koupi.
Funkcionalistická vila se nachází na pozemku s velkou zahradou a dokonce s částí lesa, kde dnes rodina chová ovce a pěstuje ovocné stromy. Celý pozemek zabírá přibližně 3 500 metrů čtverečních. Rekonstrukce domu o dispozici 6+1 se dvěma koupelnami, dvěma terasami a sklepem byla velmi náročná.
„Před koupí domu jsme si s manželem sedli a spočítali na kolik nás vyjde nejnutnější rekonstrukce tak, abychom se mohli nastěhovat. Počítali jsme například i nová záchodová prkénka. Dodnes se tomu smějeme. Naše naivita nám ale dala prostor do všeho se s chutí pustit. Částka vyšla nejprve na 300 tisíc korun, ale než jsme se nastěhovali, nakonec jsme museli měnit kotel, okna, rozvody elektřiny, novou kuchyň a vybavit všechny místnosti. Výsledná částka, než jsme vůbec mohli bydlet, byla zhruba trojnásobná až čtyřnásobná. A to jsme teprve na začátku,“ vypráví Kateřina.
Majitelé se rozhodli zachovat funkcionalistický ráz vily, přičemž ostré linie v interiéru vyměnili za zaoblené hrany.
„V našem obýváku spojeném s jídelnou nenajdete kus nábytku, který by měl roh, což je praktické i z pohledu, že máme doma malé dítě. Jsme fandové tmavého interiéru, starých repasovaných věcí, dřevěných oken, parket a kvalitní dlažby,“ říká majitelka.
Unikátem, na který jsou majitelé hrdí, jsou křesla a sedací souprava v obývacím pokoji staré 45 let, které jsou po Kateřininých prarodičích. Původně měly být v interiéru jen dočasně, dnes je ale majitelé považují za hlavního tvůrce rodinné atmosféry.
Další věcí, na kterou je Kateřina pyšná, je veliké okno v kuchyni, které se dá navzdory své nadprůměrné velikosti stále otevřít. Naopak jí v interiéru chybí luxfery, které by ráda přidala během rekonstrukce. Kateřina si z pár starých nalezených luxfer vyrobila alespoň stylovou lampičku do obýváku.
„Barva, se kterou si chceme v interiéru dál hrát, je odstín terakoty. Doplňky k tmavému nábytku ladíme buď do černa nebo právě do odstínu terakoty,“ říká majitelka, která cestu za vysněným domovem sdílí na svém instagramovém profilu.
Majitele čeká do budoucna rekonstrukce celého horního patra, včetně dvou koupelen a renovace všech původních dveří. V současné době se rekonstruují dvě terasy v prvním patře a zahradní pergola.
I zahrada na velké úpravy teprve čeká. Zatímco ohniště, některé záhony a terasa už jsou hotové, do budoucna by manželé zahradě rádi dodali větší členitost. V plánu jsou také trvalkové záhonky, cestičky a vyvýšené záhony.
Snem majitelů je velká prosklená finská sauna s výhledem na celou zahradu. Aktuálně se Kateřina s Radem chystají demontovat velký skleník, jehož konstrukci chtějí použít jako voliéru pro slepice.
I když by podle svých slov majitelé rady architekta často ocenili, zatím si vše vymýšlí sami a mají pocit, že většina věcí v interiéru i exteriérech funguje.