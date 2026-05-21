Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Vila, les a čtyři ruce. Jak se rodí moderní bydlení bez pomoci profesionálů

Klára Lyons
Majitelé se do funkcionalistické vily určené k rekonstrukci zamilovali na první pohled. Podle exteriéru začali tvořit také interiér, kde nenajdete nábytek s ostrými rohy ani světlé barvy. Bez pomoci architektů tvoří svůj domov k obrazu svému a do budoucna sní o finské sauně s výhledem na pozemek s lesem.

V roce 2023 se Kateřina a Rado začali poohlížet po domu k rekonstrukci v okolí Brna. Realita cen nemovitostí ale manželům brzy nastavila zrcadlo, a tak se z plánovaného přesunu do blízkosti moravské metropole dostali až na padesátikilometrovou vzdálenost. První navštívená nemovitost na hranici Zlínského a Jihomoravského kraje však byla láskou na první pohled a manželé okamžitě zrealizovali její koupi.

Funkcionalistická vila se nachází na pozemku s velkou zahradou a dokonce s částí lesa, kde dnes rodina chová ovce a pěstuje ovocné stromy. Celý pozemek zabírá přibližně 3 500 metrů čtverečních. Rekonstrukce domu o dispozici 6+1 se dvěma koupelnami, dvěma terasami a sklepem byla velmi náročná.

„Před koupí domu jsme si s manželem sedli a spočítali na kolik nás vyjde nejnutnější rekonstrukce tak, abychom se mohli nastěhovat. Počítali jsme například i nová záchodová prkénka. Dodnes se tomu smějeme. Naše naivita nám ale dala prostor do všeho se s chutí pustit. Částka vyšla nejprve na 300 tisíc korun, ale než jsme se nastěhovali, nakonec jsme museli měnit kotel, okna, rozvody elektřiny, novou kuchyň a vybavit všechny místnosti. Výsledná částka, než jsme vůbec mohli bydlet, byla zhruba trojnásobná až čtyřnásobná. A to jsme teprve na začátku,“ vypráví Kateřina.

Funkcionalistická vila se nachází na pozemku s velkou zahradou a dokonce s částí lesa, kde dnes rodina chová ovce a pěstuje ovocné stromy
Interiéru vévodí odstín terakoty.
Majitelé chovají ovce a pěstují ovocné stromy.
Manželé našli ve funkcionalistické vile své štěstí.
Velké okno si Kateřina prosadila.
17 fotografií

Majitelé se rozhodli zachovat funkcionalistický ráz vily, přičemž ostré linie v interiéru vyměnili za zaoblené hrany.

„V našem obýváku spojeném s jídelnou nenajdete kus nábytku, který by měl roh, což je praktické i z pohledu, že máme doma malé dítě. Jsme fandové tmavého interiéru, starých repasovaných věcí, dřevěných oken, parket a kvalitní dlažby,“ říká majitelka.

Unikátem, na který jsou majitelé hrdí, jsou křesla a sedací souprava v obývacím pokoji staré 45 let, které jsou po Kateřininých prarodičích. Původně měly být v interiéru jen dočasně, dnes je ale majitelé považují za hlavního tvůrce rodinné atmosféry.

Další věcí, na kterou je Kateřina pyšná, je veliké okno v kuchyni, které se dá navzdory své nadprůměrné velikosti stále otevřít. Naopak jí v interiéru chybí luxfery, které by ráda přidala během rekonstrukce. Kateřina si z pár starých nalezených luxfer vyrobila alespoň stylovou lampičku do obýváku.

„Barva, se kterou si chceme v interiéru dál hrát, je odstín terakoty. Doplňky k tmavému nábytku ladíme buď do černa nebo právě do odstínu terakoty,“ říká majitelka, která cestu za vysněným domovem sdílí na svém instagramovém profilu.

VÝZVA ČTENÁŘŮM

Pošlete do seriálu Splněný sen fotografie (video) a příběh vaší nemovitosti (bytu, rodinného domu, chalupy, chaty, mlýnu atd.). Popište cestu za vysněným bydlením, které jste postavili, opravili, rekonstruovali a proměnili.

PŘÍSPĚVKY ZASÍLEJTE ZDE.

Majitele čeká do budoucna rekonstrukce celého horního patra, včetně dvou koupelen a renovace všech původních dveří. V současné době se rekonstruují dvě terasy v prvním patře a zahradní pergola.

I zahrada na velké úpravy teprve čeká. Zatímco ohniště, některé záhony a terasa už jsou hotové, do budoucna by manželé zahradě rádi dodali větší členitost. V plánu jsou také trvalkové záhonky, cestičky a vyvýšené záhony.

Snem majitelů je velká prosklená finská sauna s výhledem na celou zahradu. Aktuálně se Kateřina s Radem chystají demontovat velký skleník, jehož konstrukci chtějí použít jako voliéru pro slepice.

I když by podle svých slov majitelé rady architekta často ocenili, zatím si vše vymýšlí sami a mají pocit, že většina věcí v interiéru i exteriérech funguje.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Ruinu srovnali se zemí a postavili skvost. Starý sad je teď bohatě zásobí

Petra je vášnivou kuchařkou.

Petra s manželem vyměnili život v paneláku za venkovský klid. Starou ruinu museli srovnat se zemí, na jejím místě však postavili dům, který s úctou navazuje na odkaz původního stavení. Podařilo se...

Český zázrak v Chorvatsku: Ze staré zříceniny vybudovali snové bydlení u moře

V prvním patře je kuchyň s přídavnými odkládacími prostory, jídelním stolem pro...

Je to vlastně zázrak. Ze starého domu na ostrově Cres, z něhož zůstaly jen čtyři obvodové zdi a nenajdete tu pravý úhel, vzniklo útulné útočiště, domov. Stavba má pět podlaží, každé o ploše sotva 30...

Dřina na Šumavě. Dal výpověď, žil na stavbě a rodině postavil dům svépomocí

Nikola s partnerem a dětmi žijí v domku v menším městě na okraji Šumavy.

Nikola s partnerem a dětmi žijí v domku v menším městě na okraji Šumavy. Manželé dům stavěli svépomocí a toto období zpětně hodnotí jako jedno z nejtěžších v životě. Dnes si užívají zařizování...

Vila je okouzlila, pak přišel šok. Podívejte se, s čím vším majitelé bojovali

Na uliční fasádě se v 70. letech počítalo s rekonstrukcí a s použitím copilitů....

Majitelé, kteří jsou zároveň architekty, o formě svého nového bydlení dlouho diskutovali. Když se objevil na prodej dům, o kterém už před léty snili a který splňoval všechny požadavky, bylo...

KVÍZ: Betonová džungle pod lupou. Zvládnete 65 otázek o panelácích?

1

Paneláky. Milované i nenáviděné, všudypřítomné. Na to, že měly přetrvat jen pár desetiletí, stojí dodnes v každém větším městě a nejspíš nás všechny přežijí. Utkejte se s pamětí českých sídlišť, ať...

Vila, les a čtyři ruce. Jak se rodí moderní bydlení bez pomoci profesionálů

Funkcionalistická vila se nachází na pozemku s velkou zahradou a dokonce s...

Majitelé se do funkcionalistické vily určené k rekonstrukci zamilovali na první pohled. Podle exteriéru začali tvořit také interiér, kde nenajdete nábytek s ostrými rohy ani světlé barvy. Bez pomoci...

21. května 2026

Uvnitř šokuje komfortem. Maringotka dokazuje, že k celoročnímu bydlení stačí

Maringotka doplněná citlivě o terasu, zvýšené truhlíky a posezení skvěle...

Romantika, ale také udržitelná alternativa k tradičnímu bydlení. A dokonce celoročně, a to díky moderním technologiím. Interiér má pouhých 21,6 metru čtverečního, přesto díky promyšlenému vybavení...

21. května 2026

Dům na klíč za 6 milionů? Proč se finální cena často liší o statisíce?

Ve spolupráci
Moderní rodinné domy na klíč

Plánujete si postavit vlastní domov snů? Výběr rodinných domů často začíná pohledem na lákavé ceny. Když v nabídce vidíte moderní rodinné domy na klíč za 6 milionů, kalkulace vypadá skvěle. Jenže...

20. května 2026

Vila je okouzlila, pak přišel šok. Podívejte se, s čím vším majitelé bojovali

Na uliční fasádě se v 70. letech počítalo s rekonstrukcí a s použitím copilitů....

Majitelé, kteří jsou zároveň architekty, o formě svého nového bydlení dlouho diskutovali. Když se objevil na prodej dům, o kterém už před léty snili a který splňoval všechny požadavky, bylo...

20. května 2026

KVÍZ: Betonová džungle pod lupou. Zvládnete 65 otázek o panelácích?

1

Paneláky. Milované i nenáviděné, všudypřítomné. Na to, že měly přetrvat jen pár desetiletí, stojí dodnes v každém větším městě a nejspíš nás všechny přežijí. Utkejte se s pamětí českých sídlišť, ať...

vydáno 20. května 2026

Smíchov, Žižkov i Jizerky. Tyhle byty s terasou či balkonem jsou právě na prodej

Mladá Boleslav II

Toužíte po ranní kávě na čerstvém vzduchu nebo večerním odpočinku pod širým nebem? Vlastní venkovní prostor dělá s bytem hotové divy. Vybrali jsme osm zajímavých nemovitostí z celé republiky, které...

19. května 2026

Dřina na Šumavě. Dal výpověď, žil na stavbě a rodině postavil dům svépomocí

Nikola s partnerem a dětmi žijí v domku v menším městě na okraji Šumavy.

Nikola s partnerem a dětmi žijí v domku v menším městě na okraji Šumavy. Manželé dům stavěli svépomocí a toto období zpětně hodnotí jako jedno z nejtěžších v životě. Dnes si užívají zařizování...

19. května 2026

Jak brownfieldy mění česká města? Z bývalých továren vznikají nové čtvrti

Ve spolupráci
Projekt Nová Papírna

Bývalé papírny, ocelárny nebo nákladová nádraží už v českých městech nejsou vnímány jako přítěž, ale jako obrovská příležitost. Podle odborníků jsou brownfieldy klíčem k řešení bytové krize bez...

18. května 2026

Český zázrak v Chorvatsku: Ze staré zříceniny vybudovali snové bydlení u moře

V prvním patře je kuchyň s přídavnými odkládacími prostory, jídelním stolem pro...

Je to vlastně zázrak. Ze starého domu na ostrově Cres, z něhož zůstaly jen čtyři obvodové zdi a nenajdete tu pravý úhel, vzniklo útulné útočiště, domov. Stavba má pět podlaží, každé o ploše sotva 30...

18. května 2026

Bydlení v Tesle: Jak proměnit 42 m2 v bývalé továrně na žárovky v unikátní loft

V bývalém areálu Tesly v pražských Holešovicích, na místě, kde se kdysi...

V bývalém areálu Tesly v pražských Holešovicích, na místě, kde se kdysi vyráběly žárovky pro celý svět, vznikl na 42 metrech čtverečních stylový loft. Realizace ukazuje, jak lze transformací...

18. května 2026

Takto vypadá dům snů pro rybáře. Za přílivu jídlo samo skáče do kuchyně

Od roku 1997 je také dům na ostrově využíván jako sezónní rekreační obydlí....

Zajistit střechu nad hlavou a postarat se o nějaké to živobytí. Tak se odpradávna odvíjel plán snad každé rodiny. Starý dům ze severního Walesu ale tyhle dvě existenční náležitosti řeší jedním vrzem....

17. května 2026

Cena za noc šokuje. Tady v Cannes přespávají DiCaprio, Beyoncé a další

Legendární Hôtel du Cap-Eden-Roc v Antibes, kam během festivalu v Cannes míří...

Noc za cenu nového auta, soukromé vily za desítky tisíc eur a hotely, kam se běžní hosté nikdy nedostanou. Během filmového festivalu v Cannes se luxus na Francouzské riviéře mění v uzavřený svět...

16. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.