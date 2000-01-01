Britští manželé si v novém domově na Floridě plánovali svůj americký sen. Překvapila je však místní nesmlouvavá pravidla společenství vlastníků, která přirovnávají k dohledu Velkého bratra. Jakou daň musí platit tomu, že jejich bydlení je na první pohled dokonalé?
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Manželé rekonstruují dům v jižním Jacksonville na Floridě, který je vůbec prvním domem, co kdy vlastnili. Přestože jsou rádi, že žijí za oceánem, zaznamenali řadu kulturních rozdílů, mimo jiné narazili na přísná pravidla stanovená místním sdružením vlastníků nemovitostí, známým jako HOA.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimed, Profimedia.cz
HOA je soukromá, právně zaregistrovaná organizace, která spravuje určitou rezidenční komunitu. Majitelé domů jsou povinni platit pravidelné měsíční nebo roční poplatky a musí dodržovat pravidla známá jako „covenants, conditions and restrictions“, tedy závazná pravidla, podmínky a omezení týkající se například úprav nemovitosti, péče o pozemek nebo chovu domácích zvířat.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
„Pravidla znáte a pokud se rozhodnete pronajmout nebo koupit dům v takové čtvrti, musíte podepsat dokument, kterým potvrdíte, že jste s nimi seznámeni. Přesto mě to šokovalo,“ přiznala Emily Hudsonová.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimed, Profimedia.cz
Necelé tři týdny po koupi domu dostala Emily první upozornění týkající se hnědého trávníku před domem. „Okamžitě jsme odpověděli, že jsme se ještě ani nenastěhovali a že zavlažovací systém – podzemní potrubí s postřikovači – byl celý v nepořádku a dlouhodobě zanedbávaný. Naštěstí HOA odpověděla, že lhůtu prodlouží,“ popsala majitelka.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Brzy nato však manželům dorazily další dva dopisy ve stylu „Velkého bratra“. Dvojice, která právě zařizovala svůj nový domov, nechala před domem odpadky, které plánovala odvézt – jejich plán však neodpovídal časovému harmonogramu HOA.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimed, Profimedia.cz
„Frustrující na HOA je především omezení, která klade na dům, který vlastníte. Musíme žádat o povolení například i k tomu, jakou barvu chceme použít na náš dům nebo jakou barvu bude mít střecha. Žádné šíleně oranžové domy tu neuvidíte,“ popisuje Emily, která ale na život na slunné Floridě ani tak nezanevřela.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Manželé se přestěhovali za oceán před rokem poté, co čtyři roky spořili a pracovali v pěti zaměstnáních, aby „proměnili svůj americký sen ve skutečnost“.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimed, Profimedia.cz
Nyní žijí v domě se čtyřmi ložnicemi, třemi koupelnami a bazénem v čtvrti s hodnocením „A“, který je stál 367 000 liber, v přepočtu zhruba 10,4 milionu korun.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Bydlení je podle majitelů skvělé, i když je přísnější, než očekávali. „Zahrady jsou udržované, plevele je minimum a trávníky se pravidelně sekají. Máme také tři bazény, z nichž jeden je resortového typu s vodním hřištěm, několik parků a dětských hřišť,“ pochvalují si manželé.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Majitelé budou mít podle svých slov vždy pocit, že je někdo sleduje. Zároveň si ale myslí, že vzhledem k velikosti čtvrti dostávají upozornění pravidelně všichni, takže se necítí být hlavním terčem.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Podle Emily navíc systém chrání hodnotu nemovitostí. „Nestane se vám, že soused nechá před domem šest vraků aut nebo se vůbec nestará o zahradu. Domy v těchto čtvrtích se prodávají rychleji a za vyšší ceny,“ dodává.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimed, Profimedia.cz
Manželé se dvěma dětmi si na nový život rychle zvykli.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
„Možnost vydělat si tady je výrazně vyšší, což nám umožňuje žít kvalitnější život, než kdybychom zůstali ve Velké Británii,“ pochvalují si manželé.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Na první pohled je jasné, že HOA zde dohlíží opravdu na všechno.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Na sociálních sítích překvapila zkušenost Emily hlavně Brity. Nejčastější reakcí podle ní bývá otázka: „Copak Amerika neměla být zemí svobody?“ Ona sama však nelituje. „Ano, někdy máme pocit, že nás někdo sleduje. Ale přestěhování na Floridu bylo nejlepší rozhodnutí, jaké jsme jako rodina udělali.“
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz