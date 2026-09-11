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Diktát v americkém ráji. Ve vlastním domě na Floridě nemají žádnou svobodu

Klára Lyons
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Britští manželé si v novém domově na Floridě plánovali svůj americký sen.... Manželé rekonstruují dům v jižním Jacksonville na Floridě, který je vůbec... HOA je soukromá, právně zaregistrovaná organizace, která spravuje určitou... „Pravidla znáte a pokud se rozhodnete pronajmout nebo koupit dům v takové... Necelé tři týdny po koupi domu dostala Emily první upozornění týkající se... Brzy nato však manželům dorazily další dva dopisy ve stylu „Velkého bratra“.... „Frustrující na HOA je především omezení, která klade na dům, který vlastníte.... Manželé se přestěhovali za oceán před rokem poté, co čtyři roky spořili a... Nyní žijí v domě se čtyřmi ložnicemi, třemi koupelnami a bazénem v čtvrti s... Bydlení je podle majitelů skvělé, i když je přísnější, než očekávali. „Zahrady... Majitelé budou mít podle svých slov vždy pocit, že je někdo sleduje. Zároveň si... Podle Emily navíc systém chrání hodnotu nemovitostí. „Nestane se vám, že soused...
Britští manželé si v novém domově na Floridě plánovali svůj americký sen. Překvapila je však místní nesmlouvavá pravidla společenství vlastníků, která přirovnávají k dohledu Velkého bratra. Jakou daň musí platit tomu, že jejich bydlení je na první pohled dokonalé?

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Diktát v americkém ráji. Ve vlastním domě na Floridě nemají žádnou svobodu

Britští manželé si v novém domově na Floridě plánovali svůj americký sen....

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