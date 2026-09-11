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Zchátralý dům v Ratajích nad Sázavou dostal nový život. Můj otec mu vdechl duši
Můj otec je stavitel tělem i duší, ale jeho skutečnou vášní jsou staré chalupy a rozpadající se domy, od nichž všichni dávají ruce pryč. Jeho nejnovější projekt v Ratajích nad Sázavou však není jen...
Diktát v americkém ráji. Ve vlastním domě na Floridě nemají žádnou svobodu
Britští manželé si v novém domově na Floridě plánovali svůj americký sen. Překvapila je však místní nesmlouvavá pravidla společenství vlastníků, která přirovnávají k dohledu Velkého bratra. Jakou daň...
Ikonický panelák nakreslil v 25 letech. Jeho betonový sen se stal legendou
Když se v 60. letech mluvilo o budoucnosti bydlení ve městech, většina architektů viděla jen nekonečné řady panelových domů. Mladý architekt Moše Safdie se ale ptal: „Proč by si lidé ve městě nemohli...
Byt na Žižkově byla kancelář. Geniálním trikem mají dva byty, jeden pronajímají
Samuel a Michaela toužili po vlastním bytě a přemýšleli, jak na to. Nakonec koupili byt na pražském Žižkově, který byl ale zapsán jako kancelářský prostor. Po dlouhém vyřizování mají dva byty. Jeden...
Majitelé se nápadu architektů báli. Teď je z něj hlavní trhák paneláku v Praze
Původní panelákový byt poblíž pražského parku Gutovka dostal nový kabát. Majitelé dali architektům volnou ruku a ti začali čarovat s materiály i světlem. Zakomponovali i jeden zajímavý prvek, který...
Luxusní sídlo vypadá jako z pohádky. Na trávníku však parkuje slavná stíhačka
Luxusní dům v hrabství Hampshire se pyšní nejen úchvatným interiérem, ale i zahradami od jedné z nejslavnějších zahradních architektek Gertrude Jekyllové. Třešničkou na dortu tu ovšem není bazén, ale...
Od ponurých fasád k eleganci. Architekt Adolf Foehr dostal do ulic expresionismus
Pražskou meziválečnou architekturu reprezentují známé styly, jako je pozdní kubismus, art deco, neoklasicismus nebo funkcionalismus. Ale najdeme tu i příklady německého expresionismu.
Zmizela plíseň i tma. Stoletý zchátralý výměnek proměnili v luxusní chalupu
Ze sto let starého bývalého výměnku, přilepeného ke statku, je po rekonstrukci příjemná rekreační chalupa pro rodinu s dětmi. Jednoduché to však nebylo: do domku zatékalo střechou, voda prosakovala i...
Diktát v americkém ráji. Ve vlastním domě na Floridě nemají žádnou svobodu
Britští manželé si v novém domově na Floridě plánovali svůj americký sen. Překvapila je však místní nesmlouvavá pravidla společenství vlastníků, která přirovnávají k dohledu Velkého bratra. Jakou daň...
Místo jednoho domu 13 bytů. Na parcele o 1 000 metrech vzniklo skvělé bydlení
Parcela v Humpolci velká 1 000 metrů čtverečních, byla na první pohled vhodná pro rodinný dům. Majitel se nakonec rozhodl pro bytový dům. Náročného úkolu se ujal Luděk Rýzner ze studia OK Plan...
Byt na Žižkově byla kancelář. Geniálním trikem mají dva byty, jeden pronajímají
Samuel a Michaela toužili po vlastním bytě a přemýšleli, jak na to. Nakonec koupili byt na pražském Žižkově, který byl ale zapsán jako kancelářský prostor. Po dlouhém vyřizování mají dva byty. Jeden...
Kuchyň za 10 tisíc? Soňa proplouvá nájemním bydlením se vtipem a fajn nápady
Kuchyň za 10 tisíc z druhé ruky, linoleum z výprodeje, matrace místo postele a koberečky, které spolehlivě zakryjí téměř vše. Soňa žije s rodinou v nájemním bytě ve Zruči nad Sázavou a přiznává, že...
Písek požírá vesnici u Dubaje. Obyvatele měly z domů vyhnat záhadné síly
Jen kousek od luxusních mrakodrapů v Dubaji leží tajemná vesnice Al Madam, kterou pomalu, ale jistě pohlcuje nelítostná poušť. Ještě před desítkami let zde žili lidé, které však pravděpodobně vyhnaly...
Dálkové odečty budou od roku 2027 povinné. Co musí stihnout SVJ a družstva
Do 1. ledna 2027 musejí být všechny bytové domy vybaveny dálkově odečitatelnými měřiči tepla a teplé vody. Pro SVJ, bytová družstva i správce budov tak nastává ideální čas na revizi techniky. Přechod...
Ikonický panelák nakreslil v 25 letech. Jeho betonový sen se stal legendou
Když se v 60. letech mluvilo o budoucnosti bydlení ve městech, většina architektů viděla jen nekonečné řady panelových domů. Mladý architekt Moše Safdie se ale ptal: „Proč by si lidé ve městě nemohli...
Prodej bytu 1+kk v Třeboni
U Francouzů, Třeboň - Třeboň II, okres Jindřichův Hradec
3 750 000 Kč
Zchátralý dům v Ratajích nad Sázavou dostal nový život. Můj otec mu vdechl duši
Můj otec je stavitel tělem i duší, ale jeho skutečnou vášní jsou staré chalupy a rozpadající se domy, od nichž všichni dávají ruce pryč. Jeho nejnovější projekt v Ratajích nad Sázavou však není jen...
Zázrak na 23 metrech. Architekt vymyslel parádní trik se stolem na kolečkách
Multifunkční stůl na kolečkách dokáže garsonku o 23 metrech čtverečních proměnit v kuchyň, pracovnu i bar. Architekt Marek Abramovič z bratislavského studia Abrama architekti tak vyřešil přání...