Sarah Bollová proměnila svůj byt v New Yorku v kompletní repliku ikonického amerického velkofilmu Titanic.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Nezapomněla na velké schodiště, ani na smrtící ledovec.
Pak pozvala svého partnera Hingea na prohlídku. Z výsledku byl prý naprosto nadšený.
Sedmadvacetiletá Sarah je slavným filmem posedlá od svých 11 let.
Přestavba se ovšem rychle změnila v posedlost.
Vše připomíná prostory legendárního zaoceánského parníku, který se 14. dubna 1912 srazil s ledovcem a po necelých třech hodinách klesl ke dnu. Zahynulo přibližně 1 500 cestujících a členů posádky.
O celé události natočil režisér James Cameron velkofilm Titanic, který šel do kin v roce 1997. V hlavních rolích hráli Leonardo DiCaprio a Kate Winslet.
Sarah v bytě vybudovala zdání luxusu pomocí samolepicích dlaždic a stropních panelů.
Stěny zdobí sametové pásky, zlaté lemování a falešná zeleň.
Nejzajímavější částí bytu je pokoj, ve kterém visí ve svislé poloze model Titanicu. Vypadá přesně tak, jakoby se potápěl.
Podlaha pokrytá stříbrným papírem simuluje vodu.
Stěny pokrývají novinové články a vypsaná jména všech 1 500 obětí.
Ložnice připomíná apartmá první třídy se zlatou přikrývkou a okénkem jako na lodi.
Nechybí ani Jack, tedy podobizna herce Leonarda DiCapria.
Někdo je nadšený, někdo považuje projekt za šílený.
