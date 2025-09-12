|
Žena proměnila byt v potápějící se Titanic i s ledovcem. Šílené, nebo geniální?
Opulentní hnízdečko lásky Dary Rolins a Pavla Nedvěda v Itálii roste před očima
Zpěvačka Dara Rolins a její partner, generální manažer české fotbalové reprezentace a bývalý profesionální fotbalista Pavel Nedvěd, budují své velkolepé sídlo v Itálii. Stavba už dostává jasné...
Panelové sídliště mělo být fiaskem. Dnes je na bydlení pro 9 tisíc lidí pořadník
Říkalo se, že skončí jako sídliště horních deseti tisíc. A také se tvrdilo, že celá tato utopie bytových bloků skončí sociální katastrofou. Jenže ani jedno se nenaplnilo. Vídeňský Wohnpark Alterlaa...
Život s 200 spolubydlícími. Žena našla geniální způsob, jak ušetřit za nájem
Aurora Bianco vyměnila svůj malý pokoj ve východním Londýně za byt s 200 spolubydlícími a tvrdí, že jde o skvělý způsob, jak ušetřit.
Z lásky ke koním. Rodina si postavila vysněný dům v krásných Modrých Horách
Petr a Petra nestavěli poprvé, měli už nejen zkušenost, ale i pěkný rodinný dům. Dojíždění za koníčkem jediné dcery Aničky – westernové disciplíny na koních – však pro ně představovalo výrazné...
Z vily z 30. let je opět architektonický skvost, má i garáž pro šest aut
Historie některých domů by vydala na román. To platí i o vile v severních Čechách, která se z luxusního rodinného sídla proměnila na policejní stanici, pak školku a nakonec ji „naporcovali“ na...
Jak si Ital představuje splněný sen: dům s bazénem u Lago di Garda
Mít dům nebo alespoň strávit dovolenou u Lago di Garda je sen mnoha lidí, nejen Italů. Nedávno byl v Gargnanu dokončený nový luxusní komplex pěti vil Sky Pool Villas, pod kterým je podepsané...
Když propíchnete strop, vznikne střešní terasa. Z ateliéru v Praze je super byt
V pražském Bohdalci vyrostla novostavba s ateliérem, který architektky Petra Ciencialová a Kateřina Průchová ze studia Plus One Architects přestavěly na perfektní bydlení.
Luxusní penthouse v Číně zaplnil mramor i lustry ve stylu art deco
Luxusní penthouse v jednom z největších čínských měst, v Čchung-čchingu, navrhlo studio Jidesign ze Šanghaje. Byt nabízí úchvatný výhled na majestátní soutok dvou řek, ale zejména je neuvěřitelnou...
Sruby okouzlí vůní dřeva i originálním interiérem. Nabízí i zdravé bydlení
Stále více lidí sní o bydlení, které je moderní a zároveň v souladu se životním prostředím. Tento sen se stává realitou díky dřevostavbám z masivu. Kanadské sruby i roubenky představují životní styl,...
Popíjel tu kat Mydlář i Václav IV., k Zelené žábě se chodí už stovky let
Interiéry v domech z patnáctého až sedmnáctého století vždy ponesou stopy doby, kdy stavby vznikly. Pokud k tomu přidáte ještě tak významné místo, jakou představuje těsná blízkost Staroměstského...
Na prodej pozemek pro rekreaci Mrač
Mrač, okres Benešov
3 200 000 Kč
Spotřebiče, s nimiž budete vařit jako profi kuchař a uklízet jako bůh
Umělá inteligence, snížení spotřeby energií, špičkové kulinářské výkony, snížení plýtvání potravinami… Tak se prezentují nové domácí spotřebiče na veletrhu IFA v Berlíně. Od 3. do 9. září se ho...
Obytný dům, stadion i ostrov. Čeští architekti nechali ve světě výrazné stopy
Na jednom z nejsmutnějších míst světa, v Hirošimě, stojí torzo Průmyslového paláce, jedna z několika budov, které, ač poškozené, přežily výbuch atomové bomby. Tahle byla nejblíž epicentru. V roce...