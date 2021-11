Dům, kde si užívali Frank Sinatra, ale i Robert Kennedy s Marylin Monroe

V roce 1949 si Dora Hutchinsonovou najala futuristického architekta Williama Pereiru. Milovník sci-fi a drahých automobilů (1909–1985) byl jedním z nejslavnějších a nejplodnějších architektů té doby. Pracoval i jako filmový architekt, režisér a producent několika filmů ze 40. let.

Dům je po nákladné rekonstrukci, těžko uvěřit, že byl postavený v roce 1949.

Vytvořil více než 400 projektů, včetně Světové výstavy v Chicagu v roce 1933, Kennedyho centra ve Washingtonu D.C., Muzea umění okresu Los Angeles a slavné Transamerické pyramidy v San Franciscu.‎ A také navrhl dům Farallone, který stojí ve čtvrti Chatsworth na kopci s 360stupňovým výhledem na Los Angeles.

Dům, kde to žilo

Velkolepá rezidence s obytnou plochou téměř 700 m2 lákala filmové hvězdy i proto, že kromě nekončící zábavy nabízela dokonalé soukromí, a to přesto, že 60 procent všech zdí tvoří prosklené stěny s impozantní výškou téměř pět metrů. Jenže ze silnice není dům vidět a plocha pozemku je více než dostatečná, aby měli obyvatelé klid.

Prosklené stěny vpouštějí do interiéru spoustu světla. V domě nechybí bar, jídelna, pracovna, ale ani velká kuchyň vybavená špičkovými spotřebiči s typickým ostrůvkem i snídaňovým koutem. V domě je hned několik krbů a samozřejmě vybavení pro zábavu uvnitř i vně.‎

Dora Hutchinsonová sem zvala takové hvězdy, jakými byly Lucille Ballová, Ava Gardnerová či Frank Sinatra a jeho přátelé obojího pohlaví, skupina přezdívaná Rat Pack. Byli to baviči a herci (třeba Errol Flynn, Robert Mitchum, Elizabeth Taylorová, Janet Leighová, Tony Curtis a další).

Časem ji však nadšení z těchto celebrit opustilo a Dora se přestěhovala zpět do rodného New Yorku a pronajala dům Sinatrovi, který zde zůstal téměř deset let.

Z Farralone vytvořil tak trochu elegantní „pánský klub“ (ovšem s ženskými návštěvnicemi), kam rádi přijížděli jeho přátelé (hlavně Rat Pack). Častými hosty byli i politici. Jedním z pravidelných návštěvníků byla také Marilyn Monroe. A jak se traduje, Farralone s vlastním bazénem bylo i místem jejího skandálního poměru s Johnem F. Kennedym.

V nedávné době se nemovitost stala kulisou pro filmy, hudební videa, televizní sitcomy i módní reklamu. Dům a pozemky jste mohli vidět ve filmech jako ‎‎Swordfish, Dreamgirls, Transformers‎‎ či ‎‎Bewitched‎‎. „Zahrály“ si také v televizních seriálech ‎‎Mad Men‎‎ a ‎‎Californication‎‎ a ve videoklipech Mariah Carey, Ushera či Rihanny.‎ I díky tomu se dnes může nabízet k prodeji za 21,5 milionu dolarů (480 milionů korun).