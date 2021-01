Czendlik bydlí na faře z počátku 18. století. Opravil ji s pomocí místních

Zbigniew Czendlik je nejméně osmačtyřicátým farářem, který v Lanškrouně působí. Bylo jich jistě více, ale záznamy z let 1823–1906 se nedochovaly. | foto: Rytmus života / Václav Nekvapil

Byt v prvním patře lanškrounské fary obývá již sedmadvacet let populární farář Zbigniew Czendlik (56). Přestože byla fara původně v nepříliš utěšeném stavu, podařilo se ji v průběhu let citlivě zrekonstruovat, a to nejen díky pomoci farníků, i sám duchovní přiložil ruku k dílu.